Ангелу Меркель запугивают импичментом

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Напомним, что не так давно Ангела Меркель определилась со своим преемником. Но, складывается впечатление, что подготовить Аннегрету Крамп-Карренбауэр к будущим политическим баталиям госпожа канцлер не успеет. В Германии, относительно Меркель, все чаще и чаще звучит слово "импичмент".

По данным последнего опроса общественного мнения, 43% немцев считают вероятную преемницу Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр неподходящей кандидатурой на должность председателя правительства. При этом как в Германии, так и за её пределами всё больше говорят о закате политической карьеры действующего канцлера. Половина граждан страны выступают за то, чтобы «железная Ангела», которая уже полгода не может сформировать правящую коалицию, досрочно покинула свой пост. Кто может прийти ей на смену и как это скажется на германо-российских отношениях?

Крамп-Карренбауэр 19 февраля 2018 года с подачи Меркель была номинирована на пост генерального секретаря партии «Христианский демократический союз» — должность, которую ранее занимала сама нынешняя канцлер Германии.

Немецкие и европейские СМИ в течение последней недели активно обсуждают перспективы ухода Ангелы Меркель с поста премьер-министра Германии. Эта тема начала муссироваться в прессе ещё начиная с неудачных для действующего канцлера Германии выборов сентября 2017 года, когда возглавляемый Ангелой Меркель блок Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС-ХСС) получил всего 32,9% голосов. Однако после того, как сначала провалились переговоры о создании правящей коалиции с партиями «Зелёные» и «Свободные демократы», а потом затянулся делёж министерских портфелей с социал-демократами, возможный уход Меркель стал открыто обсуждаться уже её коллегами по партии.

Как отмечает The Financial Times, недовольство партийцев вызвало коалиционное соглашение с СДПГ, достигнутое 7 февраля 2018 года. «Настроения в партии таковы, что нас предали и продали», — заявил газете пожелавший остаться неизвестным депутат бундестага от партии Меркель.

«Мы, в ХДС, должны прямо сейчас начать думать о новой команде — без Меркель», — заявил, в свою очередь, депутат немецкого парламента от ХДС Клаус-Петер Вилльш.

В список претензий к действующему канцлеру входит и решение пустить в страну в 2015 году более миллиона мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд других представителей партии также в последнее время делали заявления о необходимости для Меркель освободить путь новому поколению политиков, об обновлении и необходимости «услышать голос времени».

В январе 2018 года, согласно данным социологического опроса, проведённого компанией infratest dimap по заказу немецкого телеканала ARD, 47% немцев выступало против того, чтобы Ангела Меркель оставалась на своём посту в четвёртый раз.

В октябре 2017 года таких было лишь 38%.

Как заявил в интервью старший научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин, одним из возможных сценариев выхода страны из политического кризиса может быть замена Ангелы Меркель на посту канцлера подконтрольной ей фигурой. Именно так он расценивает состоявшееся накануне выдвижение на пост генерального секретаря партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая занимает сейчас пост премьер-министра земли Саар.

«Этот политик считается лояльным госпоже Меркель. Она будет очень удобна на случай провала «большой коалиции», когда придётся принимать очень непопулярные решения: либо правительство меньшинства, либо перевыборы, — отмечает эксперт. — Меркель сможет заявить, как Борис Николаевич (Ельцин) в своё время: «Я устала, я ухожу», — освобождая дорогу новому поколению политиков, что улучшит электоральные предпочтения населения».

Накануне в Германии началось голосование сторонников Социал-демократической партии по поводу возможной правительственной коалиции с ХДС-ХСС. Процесс должен завершиться 2 марта 2018 года, а 4 марта, после подсчёта голосов, страна узнает, будет ли сформировано новое правительство и в каком составе или же немцам предстоит вновь идти на выборы.

«Вопрос о создании коалиции повис в воздухе. Если противники её создания выиграют хотя бы с минимальным отрывом, то о коалиции придётся забыть, — считает Александр Камкин. — Соответственно, будет создано правительство меньшинства. Для Меркель это неудобная форма. По любым вопросам ей придётся заручаться поддержкой ситуативных союзников. И вряд ли такое правительство просуществует полный срок. Велика вероятность, что будет инициирована процедура импичмента».

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