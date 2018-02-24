Рождение русской армии - альтернативная версия

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23 февраля мы считаем днем рождения советской армии. Но есть мнения, что день рождения настоящей русской армии нужно отнести на 1158 лет назад – на 18 июня 860 года

И её рождение было ослепительным! Впервые русские вооружённые силы именно как государственный инструмент отметились на международной арене 18 июня 860 года. Тогда флот русов на 200 (по другим данным, на 360) кораблях, отчего численность воинского контингента на них историки оценивают в 8–10 тысяч человек, подошло к столице крупнейшей империи того времени - Ромейской (западными историками прозванной Византией) – Константинополю (для славян – Царьград).

Что вызвало разногласия, доведшие до вооружённого конфликта, источники, сравнительно подробно осветившие само нападение, не говорят. Но приравнивать инцидент к грабительскому набегу, как это нередко делается, никак не получается. Это то же самое, что предположить, будто сомалийские пираты напали на Нью-Йорк и победили, взяв выкуп ценою в половину города.

Можно, впрочем, взять пример и из той эпохи. Буквально за 15 лет до нападения русов на Константинополь правитель Дании и Швеции Рагнар Лодброк всего на 120 кораблях совершил набег на Париж. Тогда это был небольшой городок, едва выбравшийся за пределы острова Ситэ, столица довольно слабого на тот момент Франкского королевства. Победив войско короля Карла Лысого, Рагнар Парижа не взял, но зато взял откуп в размере 7 тысяч фунтов серебром.

А уж для нападения на столицу могущественнейшей империи силами целого флота и громадной по тем временам армии тоже нужно было за спиной иметь никак не меньшее государство, нежели Дания и Швеция, вместе взятые. Русы не взяли Константинополь. Собственно, и не старались. Судя по всему, "визит" носил характер "ответки" за что-то нехорошее, что ранее совершили ромеи против русов. Об этом явно говорят весьма уничижительные слова константинопольского патриарха Фотия по поводу русов:

"Народ незаметный, народ, не бравшийся в расчёт, народ, причисляемый к рабам, безвестный - но получивший имя от похода на нас, неприметный - но ставший значительным, низменный и беспомощный - но взошедший на вершину блеска и богатства…".

Незаметный и причисляемый к рабам народ не соберёт флота в 200 кораблей и армию в 8 тысяч бойцов! О чём говорить, если у самих ромеев на всём флоте было столько же морских пехотинцев, и численность его даже полвека спустя лично император Константин Багрянородный обозначал в максимум 250 кораблей!

Словом, это был межгосударственный конфликт, и ромеев за что-то пришла наказывать полноценная государственная армия. Это и есть первая русская армия, появление которой надёжно зафиксировано в исторических хрониках. Ещё бы! – ведь она победила первую империю мира. Римскую империю! Да так, что это отметили все современники – кто с горечью, а кто - со злорадством.

Иоанн Диакон, рубеж X–XI вв.: "В это время народ норманнов на трёхстах шестидесяти кораблях осмелился приблизиться к Константинополю. Но так как они никоим образом не могли нанести ущерб неприступному городу, они дерзко опустошили окрестности, перебив там большое множество народу, и так с триумфом возвратились восвояси".

Продолжатель Феофана, Х в.: "Потом набег росов (это скифское племя, необузданное и жестокое), которые опустошили ромейские земли, сам Понт Евксинский предали огню и оцепили город (Михаил в то время воевал с исмаилитами). Впрочем, насытившись гневом Божиим, они вернулись домой – правивший тогда церковью Фотий молил Бога об этом".

Папа Римский Николай I: "(Русы) ушли, избежав всякой мести".

Контрибуция с империи

Возможно, было так? "И заповедал Олег дань даяти на 2000 кораблий, по 12 гривне на человека, а в корабли по 40 мужей".

Две тысячи кораблей – это явная ошибка переписчика: тогда флота подобного размера не было во всём мире. Остальное же – вполне похоже. Ведь собственно при летописном Олеге византийские хроники никакого разорительного похода русов не фиксируют. А вот в летописи, писавшейся через 200 лет после событий, вполне могли одни даты залезть на другие. Что, кстати, часто и бывало.

И коли так, что мы можем ещё раз убедиться в общегосударственном характере той русской армии: "Пошёл Олег на греков; взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и полян, и северян, и древлян, и радимичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли "Великая скифь".

Оно и по описанию боевых действий совпадает с византийскими свидетельствами от 860 года: "И пришёл к Царьграду; греки же замкнули Суд, а город затворили. И вышел Олег на берег, и приказал воинам вытащить корабли на берег, и разорил окрестности города, и много перебил греков".

Можно, значит, и к размеру контрибуции, взятой победителями с побеждённых, указанному в летописи, отнестись с доверием. По 12 гривен на человека, исходя даже из 200 кораблей с экипажем по 40 человек, даёт, как нетрудно подсчитать, 96 тысяч гривен. Вес древнерусской серебряной гривны составлял 204 грамма. Таким образом, 96 тысяч гривен означают в весовом отношении 19 584 кг серебра. Они были равны по тому курсу 480 000 золотых солидов весом по 4,55 г каждый. То есть русы получили 2 тонны 184 кг в золотом эквиваленте!

Учётная цена золота в ЦБ РФ сегодня - 2430,27 рублей за грамм. Снова нетрудно подсчитать: это составит 5 307 709 680 рублей. Напомню: запланированные доходы всего российского бюджета в 2018 году находятся на уровне 15,182 трлн рублей. Вот это добыча - получить в качестве контрибуции треть годового бюджета нынешней России!

Это не считая того, что было взято для русских городов, контрибуция которым выплачивалась отдельно, но её величину мы не знаем. Можно понять русов, которые отплывали с добычей, повелев сшить себе паруса из паволоки. А что такое паволока в нынешнем понимании? Правильно, атлас. Русы пошили себе атласные паруса!

Площадь паруса корабля норманнов составляла, в зависимости от класса, 85–105 квадратных метров. Соответственно, 200 судов – это, по тем временам, около 21 000 кв. м. ткани. Если бы русы заказали столько атласа сегодня оптом по интернету, это обошлось бы им примерно 3,78 миллиона рублей. Но тогда шёлк стоил гораздо дороже. По нынешним ценам - 392 доллара за метр. То есть под 9 миллионов долларов русы имели в одних только парусах…

Можно понять такое внимание окружающих и гнев ромеев: хмельные от победы русские воины, увозящие больше чем по 11 тысяч долларов на брата, могут себе позволить извести по 800 у.е. просто на красивые паруса.

То есть удалые бойцы не отказали себе ни в чём. Императоры византийские шелка на приёмы торжественные надевают, на шелку вся трансконтинентальная торговля между Китаем и Европой держится – ах, да, и благосостояние самой Византии как страны-производителя и страны-транзитёра! А мы их на паруса пустим! Гуляй, рус, однова живём! Можно представить, какие у греков-византийцев глаза были, на эти паруса глядючи!

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