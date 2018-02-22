Дональд Трамп сделал России признание в ненависти

"Да я ненавижу Россию еще больше, чем Обама!" - именно так, похоже стоит понимать слова президента США, адресованные соотечественникам в twitter. И можно было бы списать это на очередную выходку эксцентричного главы государства, если бы тему "Трамп - заклятый враг России" не подхватила бы немедленно "вся президентская рать". Это не оговорка, и не случайность . Это действительно вполне осознанное признание в ненависти.
Собственно, дословно Трамп написал вот что: "Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, просто взгляните на факты!" Однако, на брифинге, проводившемся буквально в тот же день, пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс развила эту идею в целый масштабный и явно хорошо продуманный спич:
"Президент США Дональд Трамп был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать. Он за год вел себя жестче, чем президент Обама за восемь лет. Он ввел санкции, закрыл три дипломатических объекта, укрепил нашу армию!Он предпринял ряд действий против России и оказал на нее давление там, где Обама оказался слишком слаб."
К данному списку Сандерс резонно присовокупила налаживание нынешним президентом экспорта энергоресурсов в Европу и "вооружение Украины". Оба этих шага дружественными по отношению к России точно не являются, и в этом Сандерс, опять-таки, права.
Более того, устами все того же пресс-секретаря сделано "официальное признание Трампом факта вмешательства России в президентские выборы". правда, звучит оно с серьезной оговоркой: "Президент США Дональд Трамп полностью признает, что российская сторона не только пыталась вмешиваться, но и фактически вмешивалась и оказывала влияние на американские выборы в 2016 году. Cовершенно ясно, что Россия вмешивалась в выборы. Предельно ясно и то, что это не повлияло на выборы. Ясно и то, что предвыборный штаб Трампа никак не вступал в сговор с россиянами ради этого."
Синхронно с белым Домом об антироссийской деятельности (естественно, одобренной и инициированной Трампом) отчитался и государственный департамент США. Сделано это было тоже, почему-то устами дамы - Представителя МИД США Хизер Нойерт. Она заявила, что точных данных, конечно нет, но, ей кажется, "что из-за санкций российский бюджет недосчитался около 3 миллиардов долларов." Дословно высказывание Нойерт об успехах "в деле привлечения России к ответственности" звучало так:
"...Мы рады, что некоторые страны прекратили закупать некоторые виды российских материалов и других ресурсов. Мы предполагаем, что сумели остановить закупки более чем на 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием."
Слушая все это, приходишь к выводу: "А ведь - правда!" Краткосрочная эйфория по поводу избрания Дональда Трампа, царившая кое у кого в головах (а у особо буйных фантазией граждан доходившая даже до "Трампнаш!"), оказалась, увы, миражом, основанным, по сути, на наших собственных надеждах и мечтах. Просто очень хотелось, чтобы очередной глава белого Дома нашел для себя занятия получше, чем вечная вражда к Кремлем. Хотелось хоть немного перевести дух и отвлечься от ожидания новых санкций, обвинений и прочих пакостей из Вашингтона.
Увы, не сложилось... Утверждения о "пророссийскости" Трампа и надежды на какое-либо "потепление" отношений между странами, не говоря уж о всяческих "разрядках" и "перезагрузках" не рискнуть сегодня высказывать даже самые отпетые оптимисты. А все высказывания подобного рода, звучащие в США - не более, чем политические игры и "черный пиар". ну, удалось "подцепить" Трампа на "крючок" якобы его сотрудничества с Россией - вот эта тема и раскручивается. И это не радость должно вызывать, а совсем даже обратный чувства - по причине того, что нормальное отношение к России сегодня в США провозглашено смертным и непрощаемым грехом.
Учитывая личность Трамп. его характер и психологический тип, вполне можно предположить, что он, и вправду, будет идти на все более жесткую и демонстративную конфронтацию с Россией - для отбеливания собственного имиджа и самооутверждения. Учитывая, мягко говоря, слабую предсказуемость поступков и решений нынешнего президента Америки, обо ВСЕХ возможных последствиях такого курса и думать не хочется.
Александр Неукропный специально для Planet Today
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