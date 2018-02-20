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Трамп: "Америка, одумайся! Россия смеется до упаду!"

Понедельник, 19 Февраля 2018 14:23
Трамп: &quot;Америка, одумайся! Россия смеется до упаду!&quot; Фото из открытых источников

Президент США выступил с очередным довольно странным заявлением. В своем Twitter он принялся строчить посты, в которых то ли обвиняет Россию, то ли обеляет ее, то ли просто издевается над своими читателями. Во всяком случае, себя он точно не считает ни в чем виновным...

 

По всей видимости, побудительным мотивом для очередного обращения президента к теме "российского вмешательства в выборы" стало то, что его этим самым "вмешательством" достали уже до самых печенок. Кто еще в Америке не попиарился на этой скользкой теме и не обвинил Трампа в "работе на Кремль"?  Если список неучаствующих и существует, то он крайне короток. Причем. как в любом политическом скандале, основанном исключительно на сплетнях, домыслах и конспирологических гипотезах, одно обвинение влечет за собой другое - еще более нелепое. Вслед за вопросом: "А зачем с русскими сотрудничал?" задается новый: "А почему в этом не признаешься?!" 

 

"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что это могла быть Россия, или Китай, или другая страна, или группа, или это мог быть гений весом в 400 фунтов ( под 200 килограмм), лежащий в кровати и играющий со своим компьютером!" - огрызается задерганный до предела Трамп. Собственно говоря, на так желанное его недругам "полноценное признание" это никак не тянет. Больше  похоже на издевку... Удивительно, как президент не включил в перечень инопланетян и черепашек-ниндзя! Они в нем смотрелись бы вполне органично.

 

В чем Трамп непоколебим и совершенно  последователен, так это в отстаивании позиции: "Невиноватая я!" Кто бы не "вмешивался в выборы", он, Трамп. к этому отношения не имеет: "Мистификацией» было то, что предвыборный штаб Трампа был в сговоре с Россией – он никогда не был!" - так это звучит дословно. Одним словом - "вину не признает, на путь исправления становиться не собирается"... Мало того, еще и Америку, так пока и не сделанную его усилиями "снова великой", ее президент чуть ли не провозглашает страной дураков:

 

"Если целью России было создание разногласий, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия) воплотили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" 

 

И вот тут - совсем непонятно: так, что - Россия все-таки враг? И "сеет хаос". Или, по мнению Трампа главный враг США - это хаос, творящийся в головах людей, до "дальше некуда" накрученных  припадками антироссийской истерии, генерируемой некоторыми ее политиками? истерии. которая, в конечном итоге может куда как дорого обойтись не только Америке, но и всему миру?

 

Так кого же все-таки протроллил Трамп в Twitter?!

Александр Неукропный специально для Planet Today                       

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Трамп вмешательство в выборы Россия

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