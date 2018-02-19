Понедельник 19 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Как британцы и эстонцы игрались в "русскую агрессию"

Как британцы и эстонцы игрались в "русскую агрессию"

Понедельник, 19 Февраля 2018 08:30
Как британцы и эстонцы игрались в &quot;русскую агрессию&quot; Фото из открытых источников

Складывается впечатление, что в последнее время словосочетание "русская агрессия" для некоторых стран приобрело  извращенно-притягательную форму. Вроде бы и не хотят чтобы русские на них нападали, готовятся, наращивают военную мощь, заранее просчитывают возможные убытки от подобного,  существующего пока что только в их фантазиях, нападения.  Иногда очень хочется задать вопрос:"Если так не хотите и боитесь, зачем накликаете?!"

 

Пусть Россия и не угрожает странам Балтии в «режиме реального времени», однако нельзя «недооценивать возможный ущерб, который она способна нанести». Примерно в таком ключе размышляли британские и эстонские военачальники, устраивая в Эстонии маневры под названием «Зимний лагерь». Понятно, что главная цель этих военных учений уже звучит привычно: «отражение российской агрессии». Описать же девятидневные маневры взялось британское издания Daily Star. Получилось довольно красочно.

 

«В эстонских лесах грохотали танки, а солдаты 1-го батальона пехотного полка Королевских валлийцев со своими союзниками по НАТО сражались до победного конца»,   - пишет автор материала Генри Холливей в материале с претензионным названием «Месседж Путину: танки и войска Британии готовы к войне с Россией».

 

Бедные британские солдаты были вынуждены пробираться «по пояс» в снегу, спать в палатках, в то время как температура воздуха опускалась ниже 19 градусов мороза. Все это было «большим и серьезным» испытанием для жителей туманного Альбиона -  военные Соединенного королевства привыкли к более тепличным условиям. А происходило все это действо всего-то в 80 километрах от российских границ. Конечно, это ни разу не провокация со стороны натовских военных, в очередной раз скажет нам Запад. Ну, просто учения идут в затянувшемся ожидании нападения «агрессивной Москвы».

 

«Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать любому потенциальному агрессору, что НАТО является боеспособной военной силой, готовой справиться с целым рядом угроз», - приводит  Daily Star слова майора Королевских валлийцев Даррена Хьюза.

 

Автор материала напоминает читателям, что  Альянс и Россия все еще «на ножах», а упреки в «агрессии» - взаимны. При этом, утверждает автор, обе стороны «поочередно отправляют в Прибалтику свои войска».

 

Когда же именно российские военные в последний раз разминали сапогами прибалтийские тротуары? Оказывается, под «введением» в Прибалтику российских войск подразумевается размещение в Калининграде «Искандеров»,  которые могут нести ядерные боеголовки. И это очень сильно заставляет «нервничать НАТО».

 

Находясь в Эстонии, министр обороны Великобритании Гевин Вильямсон заявил, что Соединенное Королевство должно следовать своим обязательствам «по противостоянию растущей агрессии в отношении Британии и её союзников со стороны российского государства».

 

«Эта угроза реальна, и она уже у нас на пороге. Мы не должны недооценивать ущерб, который способна нанести Россия», - уверяет он. Слышал ли кто-нибудь, чтобы российские военные проводили учения в «условиях, близких к американским»? Или британских? А может, на худой конец, имитировали бы боевые действия в Польше или странах Балтии? Ни разу. Зато для западных военных такие учение почти обыденность.

 

Достаточно напомнить как год назад американские морпехи у себя дома, в США, инсценировали войну с Россией под музыку Земфиры. На учения даже привезли русских, которые убегали при звуках выстрелов и периодически выкрикивали фразы "Убивают!", "Помогите!", "Врача!". Для правдоподобности военные воссоздали некую восточноевропейскую деревню, построив на полигоне несколько глинобитных домов с соломенными крышами, а также расставив пальмы, фигурки ослов. А в воздухе пахло навозом и порохом.

 

Или другой случай, когда весной прошлого года немецкое кадровое агентство Optronic HR  искало русскоязычных статистов для американских военных учений в ФРГ. Хотя Москва тогда сочла, что это может говорить только о в враждебных намерениях альянса по отношению к РФ,  Пентагон категорически отрицал подготовку к каким-либо действиям. Просто таким образом, объясняли в Альянсе, «будет достигнут близкий к реальности сценарий учений для военнослужащих и, соответственно, подготовка для их зарубежных миссий станет оптимальной».

 

На деле же это выглядит совсем иначе: НАТО и США, поддерживая миф «о российской угрозе», такими учениями только подтверждают опасения Москвы относительно размещения баз реагирования в Польше и направления военной техники в страны Балтии.

 

Так для чего же американским и натовским военным «учиться воевать с русскими»? Отражать мнимую угрозу? Или  совсем наоборот - они сами являют собой угрозу для России?

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия НАТО

Главное за сутки
Тиллерсон допустил введение новых антироссийских санкций Тиллерсон допустил введение новых антироссийских санкций Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS допустил введение новых санкций в отношении России. Руководителю Госдепартамента задали вопрос, почему администрация не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением Конгресса,…
РФ: Мы ожидаем от США прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине РФ: Мы ожидаем от США прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине Москва в свете нападения националистов на здание Россотрудничества в Киеве ожидает от официальных лиц США прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы. Об этом сообщается…
Стрельба в Кизляре: Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе на Масленицу Стрельба в Кизляре: Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе на Масленицу После стрельбы у храма в Кизляре, которая произошла на Масленицу, в больнице находятся четверо пострадавших (смотрите видео ниже). Двум женщинам делают операции, их состояние оценивается как тяжелое. Об этом рассказал…

Читайте также
Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен В ходе сирийского военного конфликта инцидент, случившийся в провинции Дейр-эз-Зор, пожалуй, может претендовать на пальму первенства по количеству слухов и домыслов, которыми он "оброс" за считанные часы. Несколько дней подряд…
Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе? Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе? ООН подготовлен доклад по поводу введения на Донбасс миротворческого контингента. Создан этот документ для представления высокопоставленным чиновникам на Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется 16 февраля. Туда обсуждать данный вопрос прибудут…
США определились с театром Третьей мировой. Часть 1: Пакт раздора США определились с театром Третьей мировой. Часть 1: Пакт раздора Прозвучавшее на днях из Румынии заявление о намерении "денонсировать пакт Молотова-Риббентропа" - это не просто дурные игры провинциальных политиков. Все гораздо серьезнее - мировой кукловод в лице США определился, наконец,…
"Сокрушители ИГИЛ" - Тиллерсон, Макрон и... Климкин! "Сокрушители ИГИЛ" - Тиллерсон, Макрон и... Климкин! Старая мудрость гласит:"У победы много отцов, только поражение всегда - сирота!" Не успела еще осесть пыль от разнесенного ударами российских ВКС и сирийской армии, фактически, в клочья, Исламского государства*, как…
Фото
Удивительный климат Австралии: Лето зимой, а весна осенью Удивительный климат Австралии: Лето зимой, а весна осенью

Австралия – удивительный континент, где океанское побережье плавно переходит в пустыню, а влажные тр...

Видео

 

Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии‍

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Из Пхенчхана сообщают: кто-то бегал по городу с медведем, распевая «ой, мороз, мороз», и бил морды американцам. Но опознать не смогли, так как человек был с нейтральным флагом.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса! С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса!
Путин сделал Америке последнее предупреждение Путин сделал Америке последнее предупреждение
Обвал американской биржи – «асимметричный ответ» Путина США? Обвал американской биржи – «асимметричный ответ» Путина США?
Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров
Собчак зря распиналась про Крым - на Украине ее опять оплевали Собчак зря распиналась про Крым - на Украине ее опять оплевали
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.