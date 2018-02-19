Как британцы и эстонцы игрались в "русскую агрессию"

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Складывается впечатление, что в последнее время словосочетание "русская агрессия" для некоторых стран приобрело извращенно-притягательную форму. Вроде бы и не хотят чтобы русские на них нападали, готовятся, наращивают военную мощь, заранее просчитывают возможные убытки от подобного, существующего пока что только в их фантазиях, нападения. Иногда очень хочется задать вопрос:"Если так не хотите и боитесь, зачем накликаете?!"

Пусть Россия и не угрожает странам Балтии в «режиме реального времени», однако нельзя «недооценивать возможный ущерб, который она способна нанести». Примерно в таком ключе размышляли британские и эстонские военачальники, устраивая в Эстонии маневры под названием «Зимний лагерь». Понятно, что главная цель этих военных учений уже звучит привычно: «отражение российской агрессии». Описать же девятидневные маневры взялось британское издания Daily Star. Получилось довольно красочно.

«В эстонских лесах грохотали танки, а солдаты 1-го батальона пехотного полка Королевских валлийцев со своими союзниками по НАТО сражались до победного конца», - пишет автор материала Генри Холливей в материале с претензионным названием «Месседж Путину: танки и войска Британии готовы к войне с Россией».

Бедные британские солдаты были вынуждены пробираться «по пояс» в снегу, спать в палатках, в то время как температура воздуха опускалась ниже 19 градусов мороза. Все это было «большим и серьезным» испытанием для жителей туманного Альбиона - военные Соединенного королевства привыкли к более тепличным условиям. А происходило все это действо всего-то в 80 километрах от российских границ. Конечно, это ни разу не провокация со стороны натовских военных, в очередной раз скажет нам Запад. Ну, просто учения идут в затянувшемся ожидании нападения «агрессивной Москвы».

«Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать любому потенциальному агрессору, что НАТО является боеспособной военной силой, готовой справиться с целым рядом угроз», - приводит Daily Star слова майора Королевских валлийцев Даррена Хьюза.

Автор материала напоминает читателям, что Альянс и Россия все еще «на ножах», а упреки в «агрессии» - взаимны. При этом, утверждает автор, обе стороны «поочередно отправляют в Прибалтику свои войска».

Когда же именно российские военные в последний раз разминали сапогами прибалтийские тротуары? Оказывается, под «введением» в Прибалтику российских войск подразумевается размещение в Калининграде «Искандеров», которые могут нести ядерные боеголовки. И это очень сильно заставляет «нервничать НАТО».

Находясь в Эстонии, министр обороны Великобритании Гевин Вильямсон заявил, что Соединенное Королевство должно следовать своим обязательствам «по противостоянию растущей агрессии в отношении Британии и её союзников со стороны российского государства».

«Эта угроза реальна, и она уже у нас на пороге. Мы не должны недооценивать ущерб, который способна нанести Россия», - уверяет он. Слышал ли кто-нибудь, чтобы российские военные проводили учения в «условиях, близких к американским»? Или британских? А может, на худой конец, имитировали бы боевые действия в Польше или странах Балтии? Ни разу. Зато для западных военных такие учение почти обыденность.

Достаточно напомнить как год назад американские морпехи у себя дома, в США, инсценировали войну с Россией под музыку Земфиры. На учения даже привезли русских, которые убегали при звуках выстрелов и периодически выкрикивали фразы "Убивают!", "Помогите!", "Врача!". Для правдоподобности военные воссоздали некую восточноевропейскую деревню, построив на полигоне несколько глинобитных домов с соломенными крышами, а также расставив пальмы, фигурки ослов. А в воздухе пахло навозом и порохом.

Или другой случай, когда весной прошлого года немецкое кадровое агентство Optronic HR искало русскоязычных статистов для американских военных учений в ФРГ. Хотя Москва тогда сочла, что это может говорить только о в враждебных намерениях альянса по отношению к РФ, Пентагон категорически отрицал подготовку к каким-либо действиям. Просто таким образом, объясняли в Альянсе, «будет достигнут близкий к реальности сценарий учений для военнослужащих и, соответственно, подготовка для их зарубежных миссий станет оптимальной».

На деле же это выглядит совсем иначе: НАТО и США, поддерживая миф «о российской угрозе», такими учениями только подтверждают опасения Москвы относительно размещения баз реагирования в Польше и направления военной техники в страны Балтии.

Так для чего же американским и натовским военным «учиться воевать с русскими»? Отражать мнимую угрозу? Или совсем наоборот - они сами являют собой угрозу для России?

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