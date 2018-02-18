Воскресенье 18 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Приземление Израиля - его "воздушное господство" разбилось о ПВО Сирии

Приземление Израиля - его "воздушное господство" разбилось о ПВО Сирии

Воскресенье, 18 Февраля 2018 08:00
Приземление Израиля - его &quot;воздушное господство&quot; разбилось о ПВО Сирии Фото из открытых источников

Геополитические изменения, происходящие на Ближнем Востоке с приходом туда России в качестве полноправного "игрока" затрагивают все большее количество стран. Считавшие себя "властелинами неба" в регионе израильтяне столкнулись с кране неприятным для себя сюрпризом - высочайшей эффективностью системы ПВО Сирии. Системы, созданной с помощью России...

 

Первые шесть часов падения Израиля – так можно обобщить первые выводы, к которым приходят военные аналитики в разных странах, обсуждая исход боя 10 февраля между израильскими ВВС и сирийскими ПВО.

 

Бесспорно одно: сирийские ПВО сбили израильский F-16. Это стало первой воздушной победой над Израилем с 1986 года. Впрочем, историю практически безраздельного господства израильской авиации в небе Ближнего Востока можно продлить и до 1973 года, когда в "Войне Судного дня" еврейские лётчики показали своё подавляющее превосходство над арабскими. Они потеряли до 140 самолётов и вертолётов, обменяв их на, примерно, 400 машин арабских стран.

 

 Правда, победа Израилю далась тяжело, прежде всего, из-за неожиданно высокой эффективности, которую показали арабские противовоздушные силы. Кое-кто определял это даже как "затрещину", по получении которой Тель-Авив сменил парадигму своего существования, начав политику поиска надёжного мира с арабскими соседями.

 

Ещё одну "затрещину" Израиль получил 10 февраля 2018 года. И снова – от ПВО. Военные аналитики, прочем, больше выделяют в этом столкновении не факт поражения самолёта – рано или поздно это должно было произойти. Их внимание больше привлекло то, что из боевых донесений явствуют очень серьёзные потери израильской авиации в новейших крылатых ракетах.

 

 До сих пор именно ракеты "воздух-земля" больше всего досаждали сирийцам. Запущенные из воздушного пространства Ливана они становились главным поражающим и безнаказанным инструментом воздушного террора, который  развернул Израиль против всего, что считал элементами инфраструктуры иранских сил и проиранской организации "Хизбалла".

 

Теперь же при отражении массированного удара крылатых ракет сирийцы смогли перехватить и уничтожить 19 из 26 целей. Эффективность – 0,73, что представляется высоким показателем, хотя и несколько умозрительным: мы не знаем ни количества назначенных воздействий, ни величину реального и предотвращённого ущерба.

 

Но если этот показатель считать коэффициентом наказуемости средств воздушного нападения СВН, то, как видим, безнаказанными осталась только четверть СВН. А это означает, что ни один воинский начальник в здравом уме не пошлёт на противника самолёты при гарантии, что три четверти из них не вернутся. 

 

Важное геополитическое следствие боя 10 февраля: израильские самолёты уже не полетят бомбить исследовательский ядерный центр в Ираке, как это было при Саддаме Хусейне. Уже не смогут сделать это же с ядерными объектами Ирана. Нужно принять в рассмотрение ещё одно обстоятельство: в шестичасовой "войне" со стороны Сирии в отражении налёта участвовали зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-200 "Вега-Э", 9К37 "Бук", а также 96К6 "Панцирь-С1". А у Ирана есть теперь ЗРК С-300ПМУ-2 "Фаворит".

 

Кстати, по мнению специалистов, основную роль в ссаживании именно крылатых ракет мог сыграть как раз идеальный для них противник – "Панцирь-С1". Отсюда – второе геополитическое следствие: после фурора С-400, за которым выстроились в очередь даже те, кто тихо лежит под штиблетами США, можно ожидать желание приобрести и "Панцири". По 15 млн долларов за машину – неплохая прибавка к бюджету.

 

А вот для Израиля цена подобных налётов в будущем становится неприемлемой. Дело даже не в стоимости двухместного истребителя-бомбардировщика поколения 4++ F-15E Strike Eagle ("Боевой орёл"), хотя она зашкаливает за 100 млн долларов. Куда горше оказываются репутационные последствия. Израиль перестаёт представляться непобедимым. Разбомбить полевой склад "Хизбаллы", который Иран восстановит через месяц, ценою потери имиджа – это воистину цена неприемлемая.

 

Но и не бомбить нельзя. Слишком много боевых средств находится в руках "Хизбаллы". Этот цугцванг – ещё одно геополитическое следствие авантюры Израиля в сирийском небе. И ещё одно удовлетворённое хмыканье в Тегеране.

 

"Сирийская армия показала сионистам, что эпоха операций нанесения отдельных ударов закончилась", - сформулировал секретарь Верховного совета Ирана по национальной безопасности Али Шамхани. Удары не отдельные – это война. На каком правовом основании? Уже спросит Москва. И это – самое серьёзное геополитическое следствие неудачной для Израиля "шестичасовой войны".

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Ближний Восток Израиль Сирия Россия Авиаудары ПВО

Главное за сутки
Дональд Трамп прокомментировал обвинения минюста США в адрес россиян Дональд Трамп прокомментировал обвинения минюста США в адрес россиян Президент США Дональд Трамп заявил, что его кампания не сделала ничего неверного и не участвовала в сговоре с Российской Федерацией. Об этом он написал в своем твиттере, сообщает Газета.ру. «Россия…
Порошенко призвал запретить флаг РФ во всем мире‍ Порошенко призвал запретить флаг РФ во всем мире‍ Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках "разрушить демократии" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо". Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. Выступая на 54-й Мюнхенской конференции…
Ситуация в столице Мексики нормализовалась после землетрясения Ситуация в столице Мексики нормализовалась после землетрясения Обстановка в столице Мексики - крупнейшем городе страны Мехико - полностью нормализовалась после мощного землетрясения, случившегося на юге страны в пятницу. Об этом сообщил на пресс-конференции глава правительства Мехико Мигель…

Читайте также
Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен В ходе сирийского военного конфликта инцидент, случившийся в провинции Дейр-эз-Зор, пожалуй, может претендовать на пальму первенства по количеству слухов и домыслов, которыми он "оброс" за считанные часы. Несколько дней подряд…
Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе? Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе? ООН подготовлен доклад по поводу введения на Донбасс миротворческого контингента. Создан этот документ для представления высокопоставленным чиновникам на Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется 16 февраля. Туда обсуждать данный вопрос прибудут…
Военный гений Путина - семь отличий сирийской кампании от афганской Военный гений Путина - семь отличий сирийской кампании от афганской Сегодня, когда очередной обильно муссируемой темой стала фейковая новость об "ужасных потерях российских ЧВК в Сирии", самое время не опускаясь до споров с откровенно лживыми вбросами, перевести "сирийскую тему" в…
США определились с театром Третьей мировой. Часть 1: Пакт раздора США определились с театром Третьей мировой. Часть 1: Пакт раздора Прозвучавшее на днях из Румынии заявление о намерении "денонсировать пакт Молотова-Риббентропа" - это не просто дурные игры провинциальных политиков. Все гораздо серьезнее - мировой кукловод в лице США определился, наконец,…
Фото
12 удивительных фото природы, которые вас точно покорят 12 удивительных фото природы, которые вас точно покорят

Самые прекрасные картины создает сама Природа, надо только уметь вовремя подмечать их. Предлагаем вм...

Видео

 

«Яндекс» показал испытания беспилотной машины в реальных условиях зимы

Опрос

Вы считаете НАТО угрозой для России?

 

Анекдот дня

Из Пхенчхана сообщают: кто-то бегал по городу с медведем, распевая «ой, мороз, мороз», и бил морды американцам. Но опознать не смогли, так как человек был с нейтральным флагом.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса! С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса!
Путин сделал Америке последнее предупреждение Путин сделал Америке последнее предупреждение
Обвал американской биржи – «асимметричный ответ» Путина США? Обвал американской биржи – «асимметричный ответ» Путина США?
Собчак зря распиналась про Крым - на Украине ее опять оплевали Собчак зря распиналась про Крым - на Украине ее опять оплевали
Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.