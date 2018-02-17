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Очередной сирийский фейк или к курдам возвращается разум?

Суббота, 17 Февраля 2018 08:00
Очередной сирийский фейк или к курдам возвращается разум? Фото из открытых источников

События, происходящие в Сирии, достаточно часто обрастают, не без помощи СМИ,  такими  замысловатыми и фантастическими домыслами, что до истины докопаться становится порой сложно. Так телеканал Аль-Маядин подкинул  пищу для очередных размышлений.  По некоторым, пока не подтверждаемым официально данным, в Сирии достигнута договорённость о том, что подразделения сирийской армии будут введены на территорию курдского кантона Африн

 

Пан-арабский спутниковый телеканал Аль-Маядин (Al-Mayadeen), базирующийся в Ливане со ссылкой на собственные источники в Дамаске сообщил о том, что подразделения сирийской армии будут введены на территорию курдского кантона Африн. Это само по себе достаточно серьёзное заявление – Аль-Маядин конкурирует с известной Аль-Джазирой, а потому подчёркнуто не занимается фейками. Да и в сирийском конфликте телеканал довольно лоялен к законному руководству Сирии, потому вполне может получать из этого источника некие до поры неофициальные, но позднее подтверждающиеся утечки. Такое уже бывало. 

 

Ход боевых действий заставляет одуматься 

 

Однако более убедительно, по мнению обозревателей, то обстоятельство, что в последние дни оборона курдов в Африне против турецких войск и протурецких "прокси-отрядов" из "Сирийской свободной армии" (ССА) потеряла устойчивость. Нет, она ещё не посыпалась, но, согласно результатам анализа профессиональных военных наблюдателей, весьма близка к тому. Против турецких бронетанковых подразделений курдское лёгкое вооружение выглядит откровенно слабым. На первых порах, когда турки присматривались к театру боевых действий и отмечали для себя особенности ведения на нём боевых действий, их продвижение шло медленно. Это побуждало курдов горделиво выгибать грудь и намекать, что сам шайтан им не враг.

 

Но постепенно турки оборону курдов сильно ослабили. Если в первые дни операции "Оливковая ветвь" постоянно было слышно о неких "качелях", когда курдские и турецкие подразделения по нескольку раз брали и оставляли одну и ту же позицию, то в последние дни подобные сообщения затихли. Напротив, турки приступили к соединению своих вклинений, создавая сплошную линию фронта уже в глубине курдских владений. Это ликвидировало системность в обороне курдов, опирающейся на систему же опорных пунктов.

 

Дальнейшая тактика турок вполне предсказуема: замкнув вклинения и зачистив от курдских боевиков, которых Анкара считает террористами, непосредственно примыкающие к их границе территории, они устроят новые вклинения, потом их тоже соединят, зачистят курдов – и так далее, покамест Африн не будет зачищен полностью. Противопоставить этому железному натиску курдам нечего. Тяжёлого вооружения у них нет, а что было – выбито. Переброска его из других кантонов невозможна: с одной стороны, не позволяют контролирующие их американцы, с другой – не пропускают через свою территорию правительственные сирийцы. Кроме того, курды не опираются на свой железный тыл.

 

Во-первых, он не только их, курдов. В Африне живут арабы и представители других этносов и разных конфессий, среди которых курды даже не составляли большинства, но которые мирились с курдской властью. А во-вторых, тыл твёрд либо во времена побед, либо когда при поражениях его крепко цементирует сильная и жёсткая власть, а также надежда на поворот дел к лучшему. Ни того, ни другого у курдов в Африне нет: турки показали свою неуступчивую решимость, а своего Сталина у курдов здесь нет.  

 

И это если не говорить об их собственных потерях в ходе боевых действий, которые достигают, по иным сведениям, полутора тысяч бойцов. Поскольку такая цифра в конечном итоге восходит к турецким оценкам, то на деле она может оказаться и меньше. Но всё равно – это чувствительные потери для относительно маленькой курдской популяции в Африне, тем более что надежды на победу уже нет.

 

Курдам в очередной раз пришлось убедиться, что в ситуации на Ближнем Востоке они не субъект, а объект.  В этих условиях информация канала Аль-Маядин совершенно не кажется наблюдателям фантастической. И прежние заявления сирийских официальных лиц – которые в данном случае пока молчат, возможно, недолго, - заставляют вспомнить о себе не только как о выражении модальности или подтверждение постоянства своей политической позиции. Ибо теперь выражавшаяся Дамаском уверенность во вводе сирийских войск в Африн звучит как вполне актуальная военно-политическая задача.

 

Ибо зависело всё именно от курдов. Им не раз предлагалось: отставьте все разговоры об автономии, о своей федерации до после войны, до переговоров о новой конституции и о будущем политическом устройстве страны. И негласно им намекали: не исключено, что Дамаск вас именно какой-то фактической формой автономии и облагодетельствует, ибо нуждается в вас как в союзнике в послевоенном урегулировании. Но курды, пользуясь тем, что всем было пока не до них – кроме Америки, которая как раз им оказывала всемерную поддержку, - натурально закусили удила. Они не только не хотели ни о чём договариваться с официальным Дамаском, но и конкретно пошли по приказу из США отхватывать у него законные сирийские территории за Евфратом. Курды раздувались от гордости…

 

Благодарность от американцев пришла ожидаемая, хотя и, надо признать, остроумная. На отбитых курдами у запрещённого в России ИГ землях они организовали так называемый Военный совет Дейр-эз-Зора, которому и передали всю власть в провинции. Курдам сказали: "Свободны, ваше место – на линии соприкосновения с ИГ и сирийцами, защищайте нас". И вишенкой на торте – что "Военный совет" на 90% набран из бывших боевиков ИГ*, которых США и вывезли в своё время из Ракки и из-под бомбёжек на Евфрате…

 

Про то, что афринским курдам американцы показали лишь свою фирменную улыбку, можно и не говорить. Это как раз вполне традиционно для них. Так что ещё и логика говорит в пользу по меньшей мере не бессмысленности информации канала Аль-Маядин. Логика должна заставить курдов в Африне понять и принять: пока они балуются со своей независимостью, они никому не нужны. Точнее, они вообще никому не нужны – ни с независимостью, ни тем более с нею. Но всем нужны земли, которые они населяют. Тем более если эти земли законно входят в состав тех или иных государств.

 

Посему война турок против курдов заставляет Дамаск в лучшем случае пожимать плечами. Даже после полной победы Анкара рано или поздно вернёт Африн Дамаску. Иного просто не позволит Россия и другие державы, не желающие до конца разбить ящик Пандоры международного права. А вот с курдами вернёт эту провинцию Турция или без оных – это Дамаску несколько фиолетово. Ибо кто для него курды? Да никто! Объявившие о самостоятельности сепаратисты, до войны даже гражданства сирийского не имевшие!

 

Что же получится в случае подтверждения, что компромисс между сирийским правительством и курдскими отрядами народной самообороны (YPG) найден? Надо полагать, что-то получится лишь в случае официального заявления курдов о том, что они отказываются от автономии и возвращают Африн в состав обычных провинций Сирии. Что они отказываются от своей власти над кантоном (и сам кантон ликвидируется) и признают власть назначенных Дамаском лиц. Распускают свои отряды самообороны или переподчинят их правительственным правоохранительным структурам.

 

Пойдут ли курды на это? Вопрос. Дело в том, что ведь и они далеко неоднородны как политически, так и по отношению к тому, чем хотят быть. В январе, когда турки всерьёз взялись за Африн, среди курдов уже звучали голоса разума, призывавшие повернуться лицом к Дамаску, признать его власть, зато остаться жить на собственной земле. И вообще остаться жить. Но тогда победили задорные и самоуверенные. И что сталось с разумными в условиях войны – неизвестно. Во всяком случае, они замолчали.

 

Возможно, теперь разум возвращается и к "задорным". И в руке, протянутой им Дамаском, они захотели, наконец, увидеть руку спасения, а не руку власти. И смогли осмыслить, что рука спасения всегда является рукой власти.

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Сирия курды Дамаск

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