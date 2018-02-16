Энергию Алексея Навального на службу России!

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На вопрос, зачем люди курят, интернет дал следующий ответ. «Большинство людей подается этой пагубной привычке в детском и подростковом возрасте. Подростки стремятся быть взрослыми. Поэтому они копируют все, что делают их родители. К тому же в школьной среде курение ассоциируется с престижем. Когда подросток начинает курить, у него создается иллюзия значимости, он чувствует себя более уверенно в компании сверстников и т.д.»

Алексей Анатольевич Навальный — российский политик и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией». Информация из Википедии. Также он известен тем, что снял фильм «Он вам не Димон».

Алексей Навальный не вызывает у меня положительных эмоций, но одна русская пословица говорит о том, что с любого существа можно получить какую то пользу.

Алексей создатель «Фонда борьбы с коррупцией». Коррупцию он победить не сможет, хотя бы по тому, что он не сказал, с чем конкретно собирается бороться. В интернете я нашёл три определения слова коррупция.

Ещё Алексей в своих акциях использует недорослей, рискуя их здоровьем. Комбинация из работы с молодёжью и кинотворчеством может принести большую пользу России.

«Каждый год к числу уже страдающих раком легких прибавляется 1 миллион человек с впервые диагностированным этим заболеванием, из них без лечения 90% умрут в течение двух ближайших лет и всего лишь 40% останутся в живых через 5 лет, несмотря на проводимое лечение. Подсчитано, что из ста курильщиков у 18 мужчин и 12 женщин обязательно разовьется рак легкого. И у 90% умерших от него причина развития данной патологии — курение». Не курим. ру

«В школьной среде курение ассоциируется с престижем», престиж выше страха, когда то заболеть раком лёгких, поэтому надпись на пачках о вреде курения не сильно влияет на снижение числа курильщиков.

При желании не сложно доказать, что курят не крутые парни, а лохи. «Лох» уже несколько десятилетий прочно входит в десятку самых распространенных русских оскорблений. Так называют жертв мошенничества и просто очень наивных людей».

Запрос в интернете о себестоимости пачки сигарет, дал следующий ответ: «себестоимость 1000 сигарет-1 доллар». При курсе 56.59 руб. за доллар себестоимость пачки 1 рубль 13 копеек. В магазине пачка сигарет стоит 100 рублей. Только лохи могут кормить производителей сигарет, рискуя своим здоровьем.

Навальный мог бы снять фильм, в котором показал бы, как жируют производители сигарет и в каких муках умирают люди от рака лёгких.

В советские времена перед киносеансами показывали документальные фильмы. В одном из фильмов был рассказ о курящем мужчине, от которого по частям отрезали ноги из-за закупорки сосудов спровоцированных курением.

Александр Уфаев специально для Planet Today