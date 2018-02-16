Энергию Алексея Навального на службу России!

На вопрос, зачем люди курят, интернет дал следующий ответ. «Большинство людей подается этой пагубной привычке в детском и подростковом возрасте. Подростки стремятся быть взрослыми. Поэтому они копируют все, что делают их родители. К тому же в школьной среде курение ассоциируется с престижем. Когда подросток начинает курить, у него создается иллюзия значимости, он чувствует себя более уверенно в компании сверстников и т.д.»
Алексей Анатольевич Навальный — российский политик и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией». Информация из Википедии. Также он известен тем, что снял фильм «Он вам не Димон».
Алексей Навальный не вызывает у меня положительных эмоций, но одна русская пословица говорит о том, что с любого существа можно получить какую то пользу.
Алексей создатель «Фонда борьбы с коррупцией». Коррупцию он победить не сможет, хотя бы по тому, что он не сказал, с чем конкретно собирается бороться. В интернете я нашёл три определения слова коррупция.
Ещё Алексей в своих акциях использует недорослей, рискуя их здоровьем. Комбинация из работы с молодёжью и кинотворчеством может принести большую пользу России.
«Каждый год к числу уже страдающих раком легких прибавляется 1 миллион человек с впервые диагностированным этим заболеванием, из них без лечения 90% умрут в течение двух ближайших лет и всего лишь 40% останутся в живых через 5 лет, несмотря на проводимое лечение. Подсчитано, что из ста курильщиков у 18 мужчин и 12 женщин обязательно разовьется рак легкого. И у 90% умерших от него причина развития данной патологии — курение». Не курим. ру
«В школьной среде курение ассоциируется с престижем», престиж выше страха, когда то заболеть раком лёгких, поэтому надпись на пачках о вреде курения не сильно влияет на снижение числа курильщиков.
При желании не сложно доказать, что курят не крутые парни, а лохи. «Лох» уже несколько десятилетий прочно входит в десятку самых распространенных русских оскорблений. Так называют жертв мошенничества и просто очень наивных людей».
Запрос в интернете о себестоимости пачки сигарет, дал следующий ответ: «себестоимость 1000 сигарет-1 доллар». При курсе 56.59 руб. за доллар себестоимость пачки 1 рубль 13 копеек. В магазине пачка сигарет стоит 100 рублей. Только лохи могут кормить производителей сигарет, рискуя своим здоровьем.
Навальный мог бы снять фильм, в котором показал бы, как жируют производители сигарет и в каких муках умирают люди от рака лёгких.
В советские времена перед киносеансами показывали документальные фильмы. В одном из фильмов был рассказ о курящем мужчине, от которого по частям отрезали ноги из-за закупорки сосудов спровоцированных курением.
Александр Уфаев специально для Planet Today
Планета Земля имеет необычайно разнообразный ландшафт. Один из таких элементов – это горы, которые п...
Метрополитен Петербурга выпустил видео ко Дню всех влюбленных
В детстве, когда я слушал радио «Маяк», то думал: как они там в Петропавловске –Камчатском живут, если у них все время полночь
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.