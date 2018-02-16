США определились с театром Третьей мировой. Часть 1: Пакт раздора

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Прозвучавшее на днях из Румынии заявление о намерении "денонсировать пакт Молотова-Риббентропа" - это не просто дурные игры провинциальных политиков. Все гораздо серьезнее - мировой кукловод в лице США определился, наконец, с планом дальнейшего развития событий, каковым,более, чем вероятно, станет новая мировая война. Для таковой назначен и театр военных действий - Европа, как, впрочем, и всегда. Попытаюсь обосновать свое мнение и предлагаю всем вместе подумать о возможных последствиях такого сценария.

Мировые войны из-за пустяков не начинаются. Искать их истоки надо в неразрешимых противоречиях между великими державами и их сателлитами. А, попросту говоря - в очередном желании "взять и поделить" целый мир. Но - поделить по-новому. в 1914 году Германию и Австро-Венгрию не устраивал "несправедливый" раздел колоний и кое-что еще по-мелочи. В 1939 году все ту же Германия жутко Уязвлял перекроивший Европу Версальский сговор, да и примкнувшие к ней шакалы были не против маленько перекроить политическую карту...

Обвиняя Россию в "сломе мировой системы, сложившейся после Второй мировой войны", США не просто лукавят, а откровенно и сознательно лгут. Эта система, действительно удерживавшая вропу от войн десятилетиями была сломана во-первых крушением СССР (свершившимся стараниями именно США), распадом военного блока "Варшавского договора", но окончательный крест на ней поставила, опять-таки, именно Америка - военной интервенцией в Югославию и уничтожением этой европейской страны.

Сегодняшняя ситуация вполне вписывается, увы, в формулу сочетания условий и предпосылок, необходимых для того. чтобы вспыхнуло пламя новой всемирной бойни. Имеются практически неразрешимые уже противоречия между великими державами в лице США и России. И... Имеются достаточно стран, на чьем стремлении к пересмотру границ вполне могут сыграть те, кто заинтересован в раздувании "Великой войны". Бензин разлит... Да и спичка, похоже уже поднесена. Впрочем, давайте попробуем разобраться по-порядку:

1. Кому выгодно

Ну, тут особо и объяснять не надо. Государством. получившим максимальную выгоду от обоих мировых войн - причем, выгоду как экономическую, так и геополитическую, были Соединенные Штаты Америки. Война на чужой территории силами "экспедиционных корпусов", торговля ( в том числе, и оружием а также военными материалами) со всеми сторонами конфликта, решение таким образом наиболее болезненных внутренних проблем - именно так обстояли дела для Америки. пока Европа и Азия корчились в пламени кровопролитных войн. Потери (людские и материальные) США в ходе обоих мировых войн совершенно несопоставимы с теми колоссальными дивидендами. которые она с них, грубо говоря, поимела.

На данный момент США стремительно теряют роль мирового гегемона, "мирового жандарма", к которой, начиная с конца прошлого века привыкли. Столкнувшись с нежеланием России и дальше играть роль "мальчика для битья" и, тем более, покорного исполнителя воли США, увидев в нашей стране вполне самодостаточного игрока на международной арене и осознав ее истинный потенциал, Америка судорожно ищет выход из сложившейся. крайне неприятной для нее ситуации.

"Ишак с золотом" - традиционное "супероружие" США, не работает. Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс прямо заявляет: "Никакие санкции не сломят Россию, не заставят ее изменить свою политику и пойти на уступки!" Последняя надежда Америки - устранение от власти Владимира Путина. Однако, даже самые большие оптимисты Вашингтона понимают, что надежда на это - более, чем призрачна. И вот тогда во всем своем ужасе встает окончательный выбор Америки: ВОЙНА...

При этом надо помнить и понимать, что самостоятельно США воевать крайне не любят, предпочитая традиционное загребание жара чужими руками. Именно отсюда проистекает следующий пункт:

2. Выбор театра военных действий

США всегда предпочитали воевать в Европе. Вернее - максимально способствовать развязыванию в Европе новой войны, а потом стричь с этого весьма прибыльного дела купоны. А где ж еще устраивать войну - не у себя же дома?! Пусть европейские города рушатся под бомбами и европейские жители гибнут в сражениях и концлагерях - в "нужное время" мы прилетим побомбить и "освободить" пару-тройку узников. Чтобы рассказывать потом всему миру о своем "решающем вкладе в победу"...

Место столкновения с Россией для Америки крайне важно. Где таковое возможно вообще? В Сирии? Да, США прилагают все усилия, чтобы выбить оттуда русских, или, как минимум, спровоцировать их на такие действия, которые дадут "основания" для широкомасштабного применения сил "Всемирной коалиции" уже не против исламистов, а против Башара Асада и его русских союзников. Однако, на роль главного театра военных действий большой войны с Россией Сирия не тянет. Причин несколько.

Прежде всего - слишком далеко от самой России. "В случае чего" военный контингент оттуда можно просто вывести - как в свое время из Афганистана. Ну, по крайней мере, в Америке именно так и считают: "Мы русских прижмем, они убегут!" США это не устраивает. Их цель - втянуть Россию в войну, которую она не переживет. Ну, опять-таки - в Америке так мечтают...

Другой момент - слишком много трудных для понимания и плохо поддающихся учету и прогнозированию "Дополнительных факторов". Турция (в чьей лояльности США сейчас испытывают более, чем обоснованные сомнения), Иран, Израиль... Да ну его! Американцы очень любят схемы - проверенные, не раз отработанные, а потому, как они считают - безотказные. Не сработала одна - запускаем другую!

3. Почему именно "пакт Молотова-Риббентроппа"?

Первоначально план втянуть Россию в масштабный вооруженный конфликт реализовывался через "майдан" на Украине и разжигание в стране гражданской войны. Однако, в момент присоединения к России крыма киевская власть, пардон, обгадилась - в чем увлеченно кается сегодня в судах и на телеэфирах. А попытки превратить вооруженный конфликт на Донбассе в полноценную Российско-Украинскую войн разбиваются по сей день о мудрость и хитрость Москвы и трусость Киева. Ситуация зависла в "мертвой точке", что категорически не устраивает Вашингтон.

Что ж, на сцену выводятся новые персонажи. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску выступает с заявлением: "Я, как президент, осуждаю пакт Молотова-Риббентропа. И намерен… подать в парламент Румынии проект декларации, подписанный мной и другими депутатами парламента, о денонсации этого пакта и его последствий. Мы обязаны это сделать!" Бэсеску возмущает, что Румыния не воспользовалась распадом СССР и не "вернула" Бессарабию, в то время как включенные по итогам пакта Молотова-Риббентропа в развалившуюся в 1991 году супердержаву три страны Балтии сохранили свои территории, стали членами ЕС и НАТО, "а Румыния потеряла Бессарабию и после распада Союза ничего не изменилось, всё так и осталось".

Теоретически... Что может означать "денонсация пакта" со стороны Румынии? Помимо оттяпывания у Украины Черновицкой области и значительной части области Одесской - это еще и претензии Румынии на ВСЮ Молдавию. А Молдавия сегодня - это еще и Приднестровская Молдавская республика. С дислоцированными там российским военным контингентом. Почему-то предположение о том, что Румыния признает автономию ПМР в своем составе вызывает сильнейшие сомнения...

Так или иначе, А Россия просто не при каких обстоятельствах не сможет остаться в стороне в случае пнастолько глобального передела Европы, перекраивания ее границ. То есть - сможет, конечно... Полностью отказавшись от роли мировой державы, что Америку более, чем устраивает. При этом планы США, сегодня усиленно подогревающих тему "пакта Молотова-Риббентропа" в убогих умишках собственных союзников гораздо шире и глубже, чем противостояние одной лишь России! Америка мечтает увидеть в Европе очередную войну "всех со всеми". Именно это ей нужно...

Что именно рассчитывает Америка получить в результате грядущей войны, какие конкретно страны сойдутся на полях сражений и какие последствия попытки реализации данного плана несут для России - обо всем этом мы расскажем в следующей части статьи.

Продолжение следует.

Александр Неукропный специально для Planet Today