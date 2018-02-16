Пятница 16 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Дежавю: на Западе снова запахло "Антантой"

Дежавю: на Западе снова запахло "Антантой"

Пятница, 16 Февраля 2018 08:00
Дежавю: на Западе снова запахло &quot;Антантой&quot; Фото из открытых источников

Для некоторых мировых лидеров впору придумывать новый медицинский термин, связанный с боязнью "русской агрессии".  Вот, например, среди западных аналитических центров, занимающихся антироссийской пропагандой, появился ещё один новый институт – в Великобритании. На родине информационной войны под эти цели создано специальное подразделение по борьбе с «дезинформацией» иностранных государств, включая, в частности, Россию. Показательно, что решение о его создании было принято на следующий день после переговоров Великобритании   Франции, которые завершились заключением «сердечного согласия» между двумя колониальными державами.

 

Российские СМИ свели встречу между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй исключительно к натовским договоренностям. Однако, в действительности, эти переговоры имеют более широкий горизонт и по своему значению сопоставимы с возрождением Ланкастерхаузского договора 1904 года, заложившего основы «Антанты». Ведь Франция не просто присоединится к сдерживанию России в Прибалтике, но и поставит свои «силы передового базирования» (бывшие колониальные войска) под совместное с Британией командование.

 

Фактически это означает выработку общей внешней политики антироссийской направленности и в зоне своих бывших колоний, включая, в первую очередь, Большой Ближний Восток. По мнению Тьерри Мейсана, союз с Францией замыкает реорганизацию Лондоном своих вооруженных сил, начатую после пересмотра Дональдом Трампом внешней политики США. Трамп, в частности, отказался от главного британского козыря – манипуляций исламистским терроризмом и пошел на сотрудничество с Россией в Сирии.

 

Все это заставило Великобританию провести ряд защитных мер. В частности, сначала Лондон подписал с Данией, Нидерландами, Норвегией и прибалтийскими странами двусторонние рамочные соглашения о возможных совместных действиях против «российской агрессии» в Европе. А затем инициировал ряд шагов на Ближнем Востоке: реорганизовал джихадистские сети, созданные в Турции и Катаре, и пошел на военное сближение с Турцией, Сомали, Суданом и Чадом. Наконец, 18 января, опираясь на Ланкастерхаузский договор, восстановил «сердечное согласие» с Францией.

 

23 января последовало решение о создании совместного военного подразделения против «русской лжи», а 24 января Макрон подтвердил эту инициативу для Европейского Союза. Показательно, что франко-британский подход к России в корне отличается от американского.

 

В Европе Россию изображают как реваншистскую державу, стремящуюся развязать «мировую войну» против технологически развитого Запада, — об этом заявил 22 января британский начальник штаба генерал сэр Николас Картер. Однако в Стратегии национальной безопасности США, наоборот, негласно признается военно-техническое отставание американского ВПК от российского, а Россия изображается не как угроза, а достойный соперник.

 

Все это обусловило выход Великобритании из «особых отношений» с Соединенными Штатами и начало их негласного противостояния в Сирии. В этой ситуации Лондону ничего не остается, как укреплять свои рубежи в Европе и на Ближнем Востоке с новым союзником – Францией. Очевидно, расчет делается на то, что их совместный бюджет на оборону на 30% превышает бюджет России, и они оба обладают ядерным оружием. Естественно, что в этом тандеме Лондон будет вести традиционную «игру теней», действуя по принципу «лидерства сзади», а быть глашатаем антироссийских выпадов доверено Франции.

 

Накануне Макрон уже отметился громким высказыванием о готовности нанести удар по Сирии в случае химической атаки правительственных войск, однако был вынужден повторить вслед за главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, что не имеет доказательств его применения. Очевидно, действия Франции на сирийском направлении будут ограничены позицией Белого дома и, разумеется, российским присутствием. Тем не менее, на дипломатическом фронте и в информационной войне России ещё предстоит столкнуться с франко-британским союзом.

 

Алена Бажова

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Великобритания Франция Россия

Главное за сутки
Российский лыжник Денис Спицов - бронзовый призер Олимпиады 2018 в Пхёнчхане‬ Российский лыжник Денис Спицов - бронзовый призер Олимпиады 2018 в Пхёнчхане‬ Лыжник из Российской Федерации Денис Спицов, выступающий на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане, завоевал бронзу, заняв третье место в пятнадцатикилометровой гонке в свободном стиле. Руководитель Федерации лыжных гонок РФ…
Ряд стан обвинил Россию в создании вируса NotPetya Ряд стан обвинил Россию в создании вируса NotPetya Правительство Австралии обвинило Российскую Федерацию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya. Обвинение высказал министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор. "Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и…
Новые правила техосмотра в России вступили в силу Новые правила техосмотра в России вступили в силу Правительство РФ внесло изменения в правила прохождения техосмотра. Постановление премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации. В соответствии с документом, запрещается допуск автомобилей на дороги общего пользования при неисправностях…

Читайте также
Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе? Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе? ООН подготовлен доклад по поводу введения на Донбасс миротворческого контингента. Создан этот документ для представления высокопоставленным чиновникам на Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется 16 февраля. Туда обсуждать данный вопрос прибудут…
Военный гений Путина - семь отличий сирийской кампании от афганской Военный гений Путина - семь отличий сирийской кампании от афганской Сегодня, когда очередной обильно муссируемой темой стала фейковая новость об "ужасных потерях российских ЧВК в Сирии", самое время не опускаясь до споров с откровенно лживыми вбросами, перевести "сирийскую тему" в…
Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен В ходе сирийского военного конфликта инцидент, случившийся в провинции Дейр-эз-Зор, пожалуй, может претендовать на пальму первенства по количеству слухов и домыслов, которыми он "оброс" за считанные часы. Несколько дней подряд…
"Сокрушители ИГИЛ" - Тиллерсон, Макрон и... Климкин! "Сокрушители ИГИЛ" - Тиллерсон, Макрон и... Климкин! Старая мудрость гласит:"У победы много отцов, только поражение всегда - сирота!" Не успела еще осесть пыль от разнесенного ударами российских ВКС и сирийской армии, фактически, в клочья, Исламского государства*, как…
Фото
Самые удивительные горы нашей планеты Самые удивительные горы нашей планеты

Планета Земля имеет необычайно разнообразный ландшафт. Один из таких элементов – это горы, которые п...

Видео

 

Метрополитен Петербурга выпустил видео ко Дню всех влюбленных

Опрос

Вы считаете НАТО угрозой для России?

 

Анекдот дня

В детстве, когда я слушал радио «Маяк», то думал: как они там в Петропавловске –Камчатском живут, если у них все время полночь

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Крайне жесткая позиция: Россия озвучила условия возвращения в СЦКК Крайне жесткая позиция: Россия озвучила условия возвращения в СЦКК
Цинизм Варшавы - 5 шокирующих фактов о сотрудничестве Польши с Гитлером Цинизм Варшавы - 5 шокирующих фактов о сотрудничестве Польши с Гитлером
Путин сделал Америке последнее предупреждение Путин сделал Америке последнее предупреждение
Обвал американской биржи – «асимметричный ответ» Путина США? Обвал американской биржи – «асимметричный ответ» Путина США?
Собчак зря распиналась про Крым - на Украине ее опять оплевали Собчак зря распиналась про Крым - на Украине ее опять оплевали
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.