В ЮАР скрывают причины "добровольной" отставки Джейкоба Зумы

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15 февраля на чрезвычайном заседании парламента ЮАР избрали нового главу государства. Им стал глава Африканского национального конгресса Сирил Рамапоса. Этому достаточно стремительному избранию предшествовала отставка президента Джейкоба Зумы, "добровольность" которой вызывает массу сомнений.

В ночь с 14 на 15 февраля президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума подал в отставку. За этой дежурной фразой стоит отчаянная кампания по смещению президента, которая началась почти два года назад. Отставка Дж. Зумы не была добровольной. После избрания председателем правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамапосы, давление на президента Зуму усилилось. Если раньше призывы к отставке раздавались со стороны оппозиции, затем – из отдельных фракций и местных организаций АНК, то с начала года к процессу подключился Верховный совет шести, представляющий собой высшее партийное руководство (Top-6).

Кульминацией событий последних часов стал визит членов Top-6 к президенту и передача ему послания руководства партии, в котором говорилось, что Африканский национальный конгресс «отзывает» Дж. Зуму с поста президента страны. Здесь стоит обратить особое внимание на интервью, которое дал президент Зума каналу SABC 14 февраля: он заявил, что руководство партии, потребовав его отставки, не назвало никаких к этому причин.

После того как Дж. Зума отклонил это требование, руководство АНК приняло решение о том, что, если до утра следующего дня Дж. Зума не покинет свой пост, в парламенте будет поставлен вопрос о недоверии его правительству. Необычность ситуации состояла в том, что вопрос о вотуме недоверия был поставлен оппозицией, и если бы Дж. Зума в конце концов не ушёл «добровольно», правящая партия проголосовала бы за оппозицию! Или же объявила бы президенту импичмент, о чём Дж. Зума был также предупреждён.

Следует отметить, что события развивались по тому же сценарию, какой был апробирован самим Дж. Зумой в 2008 году, когда он победил на выборах тогдашнего главу Африканского национального конгресса и президента страны Табо Мбеки. Т. Мбеки также под угрозой импичмента был вынужден подать в отставку с поста президента ЮАР, так как АНК отозвал его. Так что именно Джейкоб Зума впервые ввёл в практику «отзыв» (recall) президента страны. Кажется, это становится традицией.

В своей книге «Семь дней в сентябре» глава администрации президента Т. Мбеки Фрэнк Чикане детально описал «отставку» своего шефа. Тогда в 2008 году произошёл государственный переворот. Президент был смещён на основании необоснованного судебного решения (оно было впоследствии отменено как вынесенное без каких-либо оснований, но было уже поздно). Мне удалось получить подтверждение самого Т. Мбеки о том, что описанная Ф. Чикане версия событий соответствует действительности…

Дж. Зума совершил немало ошибок, но ни одна из них не являлась основанием для его смещения с должности. В то же время в стране сложилось двоевластие. В принципипе, наличие двух центров власти могло бы и не создать слишком больших проблем: в ЮАР есть система разделения властей, есть система сдержек и противовесов. Наконец, два центра власти существовали бы лишь 18 месяцев, до новых выборов. Серьёзная проблема могла бы возникнуть только в том случае, если бы президент страны отказался следовать линии своей партии. Однако таких обвинений руководство АНК Дж. Зуме не предъявило.

Именно при президенте Дж. Зуме началась политика «радикальной экономической трансформации» Южной Африки, но это была не столько политика правительства, сколько политика правящей партии. И важнейшие элементы этой политики (экспроприация земли без компенсации и национализации частного Центрального банка ЮАР) были утверждены на той самой национальной конференции АНК в декабре 2017 года, которая избрала своим лидером Р. Рамапосу.

Следует отметить, что составной частью нападок на президента Дж. Зуму были атаки на Россию. А перед выдвижением Дж. Зуме ультиматума Верховного совета шести в СМИ была запущена утка о срочном визите российского президента в ЮАР. Журналисты старательно распространяли слух о том, что якобы «Путин едет спасать Зуму». Южноафриканские СМИ словно провоцировали российскую реакцию на свержение президента Зумы. Когда руководство АНК приняло решение об отзыве президента, главный телеканал передал два спецрепортажа из Москвы под названием «Реакция из России». Однако вместо официальной российской реакции (которой не было) зрителям предложили реакцию корреспондентов SABC, которые, находясь в Москве, фантазировали на тему о возможной реакции российских властей! То есть и здесь была фальшивка.

Несмотря на то, что Дж. Зума выразил своё несогласие с аргументами руководства партии (собственно, аргументов не было), он согласился уйти в отставку. Сразу после этого руководство АНК провело пресс-конференцию, на которой заявило, что причины отзыва Джейкоба Зумы с поста президента страны будут разъяснены ему в частном порядке и не станут публичными…

Несколько оппозиционных партий попытались сорвать чрезвычайное заседание парламента 15 февраля, на котором избирался новый президент ЮАР; они требовали роспуска парталмента и проведения новых выборов. Когда стало ясно, что попытка не удалась, партия Борцов за экономическую свободу покинула зал. Все остальные, оставшись на заседании, поздравили вновь избранного главу государства. Им стал глава Африканского национального конгресса Сирил Рамапоса.

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