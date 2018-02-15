Результат авантюры "Республика Косово"

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Косово готовится отметить очередную годовщину своей "независимости". Десять лет назад, 17 февраля 2008 года, несмотря на то, что Автономный край Косово и Метохия и исторически, и согласно Конституции Сербии, является частью Республики Сербия, албанские сепаратисты в Приштине в одностороннем порядке объявили о независимости «Республики Косово». Против отделения Косово от Сербии выступила тогда Россия…

Десять лет косовской «независимости» привели к печальным итогам. Об этом заявил 7 февраля на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, попытки создать в Косово «самодостаточную политическую систему с претензией на демократическое правовое государство» оказались бесплодными и «в крае по-прежнему присутствуют серьезные, глубокие проблемы, требующие скорейшего решения».

Постпред РФ напомнил, что десять лет назад СБ ООН по инициативе России провёл заседание в ответ на одностороннее провозглашение независимости Косова. «Мы тогда предупредили о пагубных последствиях такого шага как для положения в крае, так и региональной безопасности. И сегодня абсолютно очевидно, что авторам и исполнителям сомнительного косовского проекта следует задуматься о результатах этой авантюры», – отметил Василий Небензя. Российский дипломат особо подчеркнул, что заявки Приштины на вступление в международные организации в большинстве своём отвергаются, а признавшие независимость Косово страны стали отказываться от своих решений.

Незадолго до юбилея косовско-албанских сепаратистов председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер представил документ под многообещающим названием «Достойная перспектива расширения и активизация взаимодействия ЕС с Западными Балканами». В документе было много оговорок, но даже в таком варианте МИД Испании потребовал исключить Косово из плана расширения Европейского союза. В Мадриде неизменно стоят на той позиции, что «Республика Косово» не должна быть частью «расширения» ЕС на Западные Балканы.

Приштина ответила взрывом негодования. Косовский «президент» Хашим Тачи (по кличке Змей) ожидал, что накануне 10-летия «независимости» Брюссель преподнесёт подарок «Республике Косово». Однако не сложилось. Косово по-прежнему остаётся в тамбуре ЕС, надеясь, что «уладить проблему» помогут американские друзья.

Во время недавней поездки в Вашингтон Хашим Тачи провёл ряд встреч с известными американскими лоббистами, оказывающими содействие косовскому триумвирату Тачи – Харадинай – Весели. Белградская газета «Блиц» рассказала, что конгрессмен Элиот Энгел, который поддерживает косовских сепаратистов с середины 90-х годов и дружит с Тачи, принял своего давнего подопечного а библиотеке Конгресса США. Американский конгрессмен пообещал Тачи поддержать его желание превратить «Силы безопасности Косово» (сейчас это квазиармейская структура с определёнными ограничениями) в настоящую армию «европейского уровня». Этот план предусматривает, что будущие «косовские вооружённые силы» войдут в состав балканских подразделений НАТО.

Среди американских лоббистов, работающих в интересах «Республики Косово», значатся и бывший вице-президент США Джозеф Байден, ставший в своё время одним из главных инициаторов появления в Европе косовского новообразования, и бывший руководитель Контрольной миссии ОБСЕ в Косово Уильям Уокер.

В Вашингтоне Хашима Тачи сопровождал глава косовского «министерства иностранных дел» Беджет Паколли. По слухам, миллиардер Паколли может сменить Хашима Тачи. Американцы такой вариант не исключают, но пока этот дуэт дружно улыбается на фотографиях. У Пакколи много деловых контактов по всему миру, и он мечтает стать косовским Тито (в 1973-1974 гг. Беджет Паколли служил в подразделении, охранявшем лидера СФРЮ Иосипа Броз Тито).

О том, каким этому албанскому миллиардеру видится будущее «Республики Косово», он рассказал белградскому изданию «Телеграф», не скрывая, что всегда помогал лидерам «Освободительной армии Косово» (ОАК) и активно лоббировал в мире признание косовской «независимости». Сейчас он полон планов освоить природные ресурсы Косово, которые оцениваются в 500 миллиардов долларов. Здесь только запасов угля 17 миллиардов тонн, не говоря о больших запасах свинца, цинка, серебра, никеля, марганца, молибдена, бора. Настоящая природная кладовая.

В Сербии предполагают, что ЦРУ уже разработало новые правила игры на Балканах. Во всяком случае, в США Хашима Тачи и Рамуша Харадиная приняли директор ЦРУ Майк Помпео и заместитель госсекретаря США Уэсс Митчелл. Сейчас, когда неспокойно и в Македонии, и в Албании, приштинский режим снова готов стать проводником политики США в Юго-Восточной Европе.

Не обделил вниманием косовских визитёров и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, который знаком с предводителями ОАК более 20 лет. На приёме в посольстве «Республики Косово» в Вашингтоне Макмастер подчеркнул, что США не собираются уходить с Балкан и не оставят «Республику Косово». И ещё раз порекомендовал Приштине быстрее «договориться» с Белградом. Такая возможность отнюдь не исключается, хотя десять лет назад, в октябре 2007 года, тогдашний премьер-министр Сербии Воислав Коштуница твёрдо заявил: «Косово и Метохия не может быть трофеем НАТО, и, пока существует Устав ООН, международно-признанные границы Сербии останутся неизменными».

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