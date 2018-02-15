Латвийская реальность концлагеря Саласпилс

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В корявой попытке соскрести с истории своей страны наиболее отвратительные события Латвия переходит все разумные пределы. Отношение латвийских властей к истории советского периода и особенно трактовка ими событий, происходящих в годы Великой Отечественной войны, приводит в ужас нормальных людей. Детский концлагерь Саласпилс, чьи выжившие узники еще остаются среди нас, не просто оскорблены, но морально уничтожаются каждый день отношением официальной Риги.

Напомним, что Саласпилс - лагерь смерти располагавшийся на территории Латвии. Наиболее печальную известность этот лагерь получил из-за отдельного содержания детей, которых затем стали использовать для отбора крови для раненых немецких солдат. Ежедневно у каждого ребенка забиралось до полулитра крови, в следствии чего дети быстро погибали.

На территории детского концлагеря латвийские власти организовали новую экспозицию, создающую новый мир: новая картинка якобы счастливых минут с улыбающимися узниками в аккуратных и целых одеждах. Никаких зверств, пыток и убийств, выкачивания крови из советских детей на лечение немецких солдат. Просто дом отдыха или детский санаторий.

Немцы и латышские изуверы предстают как положительные герои. При этом в красках описаны зверства советского режима, не имеющего к Саласпилсу никакого отношения в принципе. В результате власти Латвии так обновили мемориальный комплекс в Саласпилсе, что от исторической правды там остались только стены да оставшиеся в живых ветераны, остальное – фальсификация. За воротами концлагеря и сейчас продолжает стонать земля… от обиды, горечи и несправедливости, что убийц в Латвии восхваляют, а их жертв морально уничтожают и оскорбляют.

Что осталось в Саласпилсе от правды? Документы, фотоснимки советского времени, воспоминания узников и слова живых свидетелей, «Саласпилская мадонна» — все это объявлено пропагандой и запрещено в Латвии. Теперь можно открыто лгать людям, объявлять надсмотрщиков лагеря ветеранами той войны, стирать воспоминания о перенесенных узниками Саласпилса страданиях. Но в России помнят, что «Саласпилс» был лагерем смерти, в котором погибли более сотни тысячи человек.

Рига пытается спрятать военные преступления, совершенные ее собственным народом. Скрывает и запрещает рассказывать о том, как советская армия освобождала узников концлагеря. При этом в Германии признали преступления в Саласпилсе, а попытка их отрицания преследуется по закону.

Фашистский лагерь с латышскими бандитами существует в параллельных вселенных? В реальности – это место пропитано кровью и болью детей, а в фантазиях латышских властей – превращено в оздоровительный лагерь для ребятишек. И все ради достижения одной цели – поддержать созданный миф о советской оккупации.

Задача заведомо невыполнимая. В России и Белоруссии не забудут о том, что большую часть узников Саласпилса составляли женщины и дети, насильно угнанные с родных мест в ходе антипартизанских карательных акций, в которых главная роль отводилась латышским полициям, т.н. команде Арайса. Они уничтожали все на своем пути, оставляя позади одно пепелище…

После войны некоторые узники остались жить и работать в Латвии. После распада Союза им присвоили статус оккупантов потомки тех латышских коллаборационистов, что лишили их семей и родного дома в детстве. Латышские историки фальсифицируют историю, жонглируя фактами на свое усмотрение и запрещая говорить людям правду о тех событиях.

Что делать, но выжившие узники не укладываются в новую идеологическую концепцию официальной Риги. Как им доказать, что нацизм лучше советского режима, когда в Саласпилсе было убито столько людей? Остается только работать на собственное население, убеждая их в том, что ложь Риги есть истина в последней инстанции. Вот так детский концлагерь Саласпилс превращается в курортное местечко, где узники тревог не знали…

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