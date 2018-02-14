"Сокрушители ИГИЛ" - Тиллерсон, Макрон и... Климкин!

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Старая мудрость гласит:"У победы много отцов, только поражение всегда - сирота!" Не успела еще осесть пыль от разнесенного ударами российских ВКС и сирийской армии, фактически, в клочья, Исламского государства*, как уже начали выстраиваться в длинную очередь "борцы" с ним, и, более того - его "победители". И чем дальше, тем список таковых причудливей.

Собственно говоря, нечто подобное мы уже видели. Сегодня абсолютное большинство жителей как США, так и, увы, Европы уже твердо уверены в том, что гитлеровскую Германию сокрушили и выиграли Вторую мировую войну американцы. Ну, с некоторой помощью Британии, возможно. Да - еще кто-то там под ногами путался, но этот "кто-то" упоминания и вовсе не стоит. Короче говоря - "рядовой Райан" рулит. Однако, на подобную промывку мозгов потребовались десятилетия, и, помимо всего - уход из жизни реальных ветеранов той войны.

По Сирии же ситуация совершенно другая - и война-то. по большому счет. еще не закончена, и вполне живых свидетелей, участников и очевидцев - хоть отбавляй. А, вот поди ж ты... Началось это все, конечно, на сегодня и не вчера. Напомню заявление, сделанное официальным представителем Петнагона Эриком Пэхоном в начале декабря прошлого года:

"Сирийский режим и Россия продемонстрировали серьёзный подход по разгрому ИГ. Но они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и её партнеров. Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГ* и стабилизировать освобожденную территорию, а это в свою очередь позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома."

Именно так - Сирию от ИГИЛ освободила коалиция. ведомая и направляемая США! Россия (а, уж тем более, башар Асад) тут как бы и не при чем. Надо сказать, что в данном случае цель Америки двояка - помимо принижения России и ее армии и упорного "выведения за скобки" законного правительства Сирии, США подчеркивают, где и как только могут: "Никуда мы не уйдем!" Мир приучают к мысли о том, что звездно-полосатая "борьба с ИГИЛ" будет длиться вечно. Или, во всяком случае - столько, сколько это сочтут нужным в Вашингтоне.

Недаром же Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявляет раз за разом о том, что войска США останутся в Ираке и Сирии "до полной победы над ИГИЛ" Последнее такое заявление было им сделано буквально вчера, 13 февраля, когда Тиллерсон снова подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники нанесли еще не нанесли Исламскому государству окончательное поражение:

"Завершение основных боевых операций не означает, что мы добились окончательного поражения ИГИЛ. ИГИЛ остается серьезной угрозой для стабильности региона, нашей родины и других частей земного шара. В Ираке и Сирии ИГИЛ пытается превратиться в повстанцев. В таких местах, как Афганистан, Филиппины, Ливия, Западная Африка и другие страны, пытается обеспечить себе тихие гавани. Истории не следует позволять повторяться в других местах."

Понимать это, скорее всего, следует так, что США еще не определились с тем, в какую именно следующую страну они собираются вторгнуться под предлогом "борьбы с ислпмистами". Вот как только решат этот вопрос - так сразу их и "обнаружат" в нужном месте. ну, или сами создадут - благо, не впервой. Одним словом, Америка ИГИл, конечно же, "победила" но, оказывается - не до конца. Ну, глупо же выбрасывать на помойку такую прекрасную наработку, вполне еще могущую помочь Вашингтону бомбить и вводить войска по всему миру под предлогом "противостояния терроризму"!

Впрочем, некоторые из союзников Америки по все той же коалиции, как видно, устав от "войны", настроены куда более оптимистично и победоносно. Самый яркий пример - Французский президент Эммануэль Макрон. Этот боевитый галл еще осенью прошлого года заявлял: "Полная победа над ИГ в Ираке и Сирии — это дело ближайших месяцев. Позиции террористов уже сейчас практически полностью захвачены, однако они еще предпринимают некоторую активность. Это, впрочем, ненадолго. Теперь уже можно говорить о том, что в итоге мы все-таки победили террористов!"

И ведь как в воду глядел - великий стратег и тактик, приравнивающий себя, как минимум к Шарлю де Голлю -а, как поговаривают злые языки, так и вовсе к Наполеону Бонапарту! Уже в декабре прошлого года Макрон принял в Париже военный парад в честь победы Франции и западной коалиции над террористами «Исламского государства» в Сирии и Ираке! И, между прочим, намеренно принимал его с того же балкона, на котором после окончания Второй мировой войны выступал Шарль де Голль - в качестве "преемственности поколений". по его же собственным словам: "Точно так же, как наши предки одолели немецких оккупантов, сейчас мы одолели боевиков «Исламского государства», которые по своей бесчеловечности не уступают фашистским захватчикам!"

Ладно бы, парижский франт ограничился только этими словами! По правде говоря, к победе над третьим рейхом Франция "причастна" ну, разве, что самую малость побольше, чем к разгрому ИГИЛ. Однако же, бонапартика понесло... Похвалившись "заслуженной победой" он принялся сыпать угрозами законному правительству Сирии, и угрозами нешуточными:

"Теперь, когда мы устранили эту угрозу, необходимо поднять вопрос о ликвидации причины войны в Сирии — режима Башара Асада. Сирийский народ однозначно высказался: Асад должен уйти. И мы услышали его волю. Пока его банды хозяйничают в стране, мы не можем говорить, что Сирия свободна!"

Далее Макрон совершенно открыто заявил, что "объекты сирийской армии станут следующей целью для ударов западной коалиции, если не будут достигнуты иные договорённости". Такова, мол, воля "всех государств-друзей сирийского народа — Франции, Германии, Израиля, Турции, Иордании..." Впечатляющий список "друзей" не правда ли? Особенно, замыкающие его страны. Интересно - в Дамаске по этому поводу хохотали или рыдали? Россию, кстати, Макрон тоже упомянул - в качестве "дестабилизирующей силы" в регионе, на пару с Ираном.

Французские самомнение, чванство и наглость, конечно бесподобны. Однако, если и отдавать кому-то пальму первенства среди самопровозглашенных "победителей ИГИЛ", то, вне всяких сомнений - Украине. Своими заявлениями о "значительном вкладе" "нэзалэжной" в "борьбу с Исламским государством" огорошил мир главный клоун иностранных дел этой "страны" - Павел Климкин. Да, да - именно так и написал в Твиттере: " Лечу в Кувейт на министерское заседание Мировой коалиции по борьбе с ИГИЛ. Из-за российской агрессии наш вклад несколько скромнее, чем мог бы быть, но - достойный!"

Кому и с какого перепугу пришло в голову позвать этого полоумного на заседание министров иностранных дел государств-участников Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ, одному Богу известно! ну, он там выступил. конечно. как гласят официальные сообщения в украинских СМИ, "Климкин отметил, что Украина, будучи членом Коалиции, полностью разделяет ее ценности и принципы, а также стратегические цели относительно борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Украина продолжает делать свой вклад в борьбу с ИГИЛ..."

Какой вклад?! Ну, вот серьезно - какой? В ноябре 2015 года Украина профигурировала в "черном списке ИГИЛ". Конкретно в видеоролике террористов, где была показана таблица с флагами 60 стран - их врагов. В том числе - и "нэзалэжной". Так ведь не обремененные познаниями в географии "бармалеи" вперли в ту же таблицу и прочие страны имеющие такое же отношение к войне с ними. как и Украина - Молдавию, Польшу, или Литву, к примеру! единственными "жертвами ИГИЛ" на Украине можно считать четырех ее граждан, погибших при катастрофе российского самолета A321 над Синайским полуостровом, над которой так долго и сладостно изгалялись в украинских соцсетях...

Или, возможно, речь идет об озвученных в феврале 2016 года "план по присоединению к сирийским операциям против ИГИЛ? Таковые прожекты, разработанные вроде бы, украинским министерством обороны, якобы должны были обсуждаться в ходе визита на Украину министра обороны США Эштона Картера. При этом указывалось на возможность "выступления украинских сил против российских сил в Сирии" и определялся "потенциальный вклад Украины в войну"!Знаете, чем все закончилось? Опубликованием на официально сайте Минобороны Украины официального же опровержения этой информации! То есть вояки "нэзалэжной" быстренько заявили:" В Сирию?! Та вы шо! Ни ногой!"

А вот касательно того, что Украина стала перевалочным пунктом и полигоном по легализации террористов ИГИЛ - подозрения (в том числе, и у спецслужб России) имеются очень даже веские. По мнению многих серьезных экспертов, на Украине вовсю и уже не первый год идет процесс перемещения членов ИГИЛ из стран Кавказа и Центральной Азии, транзитом через территорию Украины и Турции, к сирийско-иракской зоне конфликта. Никто на Украине не противостоит выезду уже подготовленных террористов в страны их происхождения, равно, как и в и страны ЕС для совершения террористических актов. Есть основания говорить и о том, что некоторые боевики ИГИЛ служат в украинских националистических батальонах. ну, а уж манера Украины продавать оружие всем и по всему миру и вовсе общеизвестна. Такой вот интересный поворот получается.

Все сказанное выше, впрочем, не мешает Макрону проводить пышные парады, а Климкину - разъезжать по международным конференциям и балаболить о каком-то "весомом вкладе". И это шутовство гороховое терпят! Впрочем, и терпят, и подпевают, преследуя одну лишь цель: попытаться отобрать у России законную славу победителей террористов в Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today