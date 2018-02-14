Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен

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В ходе сирийского военного конфликта инцидент, случившийся в провинции Дейр-эз-Зор, пожалуй, может претендовать на пальму первенства по количеству слухов и домыслов, которыми он "оброс" за считанные часы. Несколько дней подряд бушуют нешуточные страсти по истории с ЧВК «Вагнер». Сутками писали об этом блогеры, а уж в Сети - так вообще происходили почти реальные битвы.

А началось все с того, что в ночь с седьмого на восьмое февраля в Интернет была заброшена странная новость о якобы «огромных потерях российских военных» в бою у населенного пункта Хашшам в провинции Дейр-эз-Зор (вариант украинских источников - «гибель наемников из России»). «В ходе 3-х часовой атаки США российская ЧВК Вагнера понесла самые большие потери за всю историю своего присутствия в Сирии», - уверенно писали они.

Первоисточниками всей этой наисекретнейшей информации стали: Игорь Гиркин (Стрелков), группа Conflict Intelligence Team, el-murid (Анатолий Несмиян). Вскоре к распространению «инсайда» подключился даже адвокат Фейгин. и пришло время «триумфальных» публикаций СМИ Украины.

Невозможно всерьез воспринимать заявления великого «стратега» Гиркина-Стрелкова, по данным которого, число павших в этом боестолкновении достигло аж 600 человек. Не менее сложно верить и группе Conflict Intelligence Team во главе с Русланом Левиевым, которому не дают спать спокойно лавры Bellingcat. Здесь сообщают о «200 и более погибших».

«Российские военные, пытавшиеся отжать нефтяное месторождение, попали под массированный удар сил США, потери огромны, власти это скрывают», - примерно в таком ключе подавалась информация. Число погибших зависело от степени «информированности» и фантазии пишущих.

Тут надо сказать, что наши «военные эксперты» из Сети не были первыми, кто вообще заговорил о возможных потерях в рядах ЧВК Вагнер. К примеру, одной из первых среди западных журналистов об этом написала корреспондент CNN Барбара Стар. По ее мнению, возможно, что в атаке на силы SDF вместе с бойцами САА «принимали участие и российские бойцы». Чтобы увести своих подопечных из Сирийской свободной армии из под удара правительственных сил, США задействовали самолеты AC-130, Ф-15С, Ф-22, боевые вертолеты Apache и артиллерию морской пехоты.

Дальше эта история стала обрастать слухами, домыслами, которые назывались «совершенно достоверными фактами» и чуть ли не «свидетельствами очевидцев боя». При этом, конечно, пишущие ссылались на совершенно «официальные» данные Пентагона и заявления американских военных. Что же об этом действительно говорил Пентагон? 8 февраля CBS News сообщил об авиаударах США, нанесенных в ответ на атаку войск правительственных войск САР.

В публикации выдвигается предположение, что под удар могли попасть не только сирийские военные, но и россияне из ЧВК, и если это так, то это станет «первым случаем, когда от американского удара пострадали русские». В этом же материале приводятся слова главы Пентагона Джеймс Маттиса, который не отрицает того, что под удар могли попасть русские, но не считает, что «у русских могли быть какие-либо потери».

Однако блогеры, расписывая в красках бой и называя цифры потерь, ссылались на некие видеофакты, которые якобы имеются у американского оборонного ведомства. Правда, ни одной ссылки на такие «факты» за все дни, пока эта история с ЧВК бурлит в Интернете, показано не было. И это намекает нам на то, что никаких «видеофактов» нет и не было.

Утром 9 февраля Гиркин-Стрелков сообщает на своей странице: «Уточнение по вчерашнему сообщению о тяжелых потерях "Вагнера": Уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение».

Следом администрация группы Солдат Удачи, известная своими связями с бойцами ЧВК Вагнер, тоже сделала заявление по этой теме, полное леденящих воображение подробностей: «Молчать мы не намерены! Действительно, в Сирии при подходе колонны личного состава наших парней к позициям курдов для атаки их позиций с целью захватить некоторые объекты,на которые США давно положило глаз,как и на курдов,колонна была почти полностью уничтожена. Кол-во 200-х очень большое,очень многие ребята не подлежат опознанию... Сначала отработала Арта-завершили "вертушки". Нанесли удар по фронту и в глубину.. Наш личный состав даже не успел спешиться».

Позже появилась расшифровка переговоров «свидетельств атаки американцев на наших в Сирии» , опубликованных на основе данных Telegram-канала WarGonzo. В записи голоса трех человек, которые рассказывают, что «били пиндосы, сначала артой накрыли», потом - «четыре вертушки и в карусель запустили из крупнокалиберных пулеметов». При этом бойцы ЧВК были вооружены только автоматами, «не говоря там о каком-то ПЗРК и так далее». Говорившие отметили, что американская сторона «четко знала», что «русские шли завод отжимать». Достоверность этой записи не установлена.

Что же говорят про все это официальные источники? Начнем с Министерства обороны России, которое заявило, что сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, уточнило Минобороны.

Отметим, все-таки, что говоря об отсутствии российских военнослужащих в этом районе, МО РФ имеет ввиду официальные войска. Согласно имеющейся и косвенно подтверждаемой информации, в Сирии наряду с российскими военными неофициально действует частная военная кампания, известная в СМИ как ЧВК «Вагнера», состоящая из граждан России и стран ближнего зарубежья.

Снова высказался по поводу инцидента и Пентагон: российских сил не было в районе, где 7 февраля якобы было совершено нападение на штаб «Сил демократической Сирии» (СДС), пользующихся поддержкой Вашингтона. Это сообщил глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис. Стенограмму его выступления распространило Министерство обороны США. Говоря о произошедшем, Мэттис снова отметил: «Россияне сказали нам, что с самого начала их сил там не было. Я думаю, что так и есть, но у нас нет полной ясности по поводу того, что делают там силы режима. Но, по крайней мере, сейчас там спокойно».

«Как вы знаете, мы прилагаем все усилия, чтобы не ставить под угрозу россиян», - сказал он, добавив, что «проправительственные силы по какой-то причине, по всей видимости, не проинформировав россиян, без координации с кем-либо перешли реку и напали», - добавил Мэттис.

Своим мнением о том, что же на самом деле произошло в ночь с 7 на 8 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, поделился с Pravda.Ru президент центра стратегических исследований «Россия - Исламский мир» Шамиль Султанов, по мнению которого, у каждой стороны сирийского конфликта есть и своя интерпретация событий, и свои аргументы, и своя логика.

«Наступление проправительственных сил в этом регионе, обуславливалось тем, что Дейр-эз-Зор это территория суверенной Сирии. И Дамаск не являлся подписантом каких-то неких неформальных соглашений между Россией и Соединенными Штатами о зонах ответственности в Сирии. Поэтому наступление Дамаска в этом регионе было логичным, закономерным», - считает он.

При этом, продолжил эксперт, американцы уверены что в военных условиях необходимо соблюдать не формальные моменты, а те актуальные вещи, которые на сегодняшний день действуют в этом районе, за который отвечают курды, а поддерживают их США.

«Существует некая договоренность между Россией и американцами по поводу различных зон влияния. И это более важно с точки зрения американцев, чем формальная конституция, законы, и так далее, в Сирийской арабской республике. Это главная причина, почему там произошло столкновение», - отметил Султанов, добавив, что американцы заявляют, что предупредили Москву, а Москва это отрицает. Это говорит о том, что тут случилась некая нестыковка.

«Как и у американцев, есть своя правда у Москвы, которая исходит из того, что в таких условиях как война, необходимо сохранять баланс - с одной стороны учитывать ту мощь, которая есть у США и международной коалиции, туда входит более шестидесяти стран формально, которые воюют против террористов, а Россия всячески говорит, что мы со всем цивилизованным миром боремся с террористами. С другой стороны Москва считает, что Дамаск и Тегеран это самые близкие союзники РФ в сирийском конфликте», - подчеркнул эксперт.

Что же до потерь частной военной команды, то Министерство обороны РФ о них сообщать не обязано, считает Султанов: эти частные военные команды, Вагнеровская, например, они сосредоточены, прежде всего, на охране тех объектов, которые стратегически важны для России: Хмеймим, Тартус, определенные нефтеперерабатывающие заводы, которые в том числе снабжают нефтепродуктами наши силы, которые там есть. поэтому, в массовом количестве российских представителей в составе этих сил нет.

«Были возможные единицы, поэтому массовой гибели российских граждан, даже из этих волонтерских частей, как их еще называют, частные, говорить в принципе невозможно - это элемент информационной войны», - считает эксперт. А вот то, что к этой истории пристальный интерес проявили украинские СМИ, вполне объяснимо: для официальной государственной пропаганды Украины важным моментом является поддержание военного сознания украинцев в отношениях с Москвой.

«И в этом смысле всячески должны они подчеркивать при удобных и неудобных случаях об уязвимости российских вооруженных сил, и тех солдат, формирования которых связаны с Россией. Это тоже элемент военной, именно военной уже пропаганды», - считает Шамиль Султанов.

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