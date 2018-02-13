Румыния денонсирует Украину?

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Экс-президент Румынии Траян Бэсеску, очевидно желая "восстановить" историческую справедливость, представит на этой неделе на утверждение парламента декларацию о денонсации пакта Молотова-Риббентропа и его последствий, согласно которому, по его мнению, Румыния "потеряла" Молдавию, а также Черновицкую область и часть Одесской области современной Украины

То, что Бухарест рассчитывает аннексировать Молдавию и даже имеет в ней некоторое количество сторонников-унионистов, что многие представители молдавской элиты, да и некоторые простые молдаване имеют еще и румынские паспорта, это не новость. Новостью - и еще какой - является публично заявленное в Бухаресте намерение "вернуть" Бессарабию, отторгнутую румынами от России после революции 1917 года. Это означает, фактически, войну с Украиной, куда входят куски уступленной Румынией под нажимом СССР в 1940 году Бессарабии, прежде всего южная часть современной Одесской области.

Это же означает и всё громче раздающиеся в Румынии требования возврата вошедшей тогда же в состав СССР Северной Буковины, ставшей Черновицкой областью Украины, хотя это территориальное приобретение Сталина и один из его "подарков" Киеву на самом деле никак не связаны с вышеуказанным пактом, хотя в Бухаресте считают иначе. Никакого непосредственного отношения к России после времен Киевской Руси эта территория не имела. Тем не менее, её население в течение веков преданно сохраняло память о своем русском прошлом, русский язык, старую культуру и традиции, сопротивляясь ассимиляции. Но это ведь тоже историческая Бессарабия, а, значит, по мнению румынских ирредентистов, - Румыния.

Бэсеску против Молотова и Риббентропа

Статус Бэсеску в Румынии весьма высок – там нет бывших президентов. Этим он и пользуется.

"Я, как президент, осуждаю пакт Молотова-Риббентропа. И намерен… подать в парламент Румынии проект декларации, подписанный мной и другими депутатами парламента, о денонсации этого пакта и его последствий. Мы обязаны это сделать", - заявил политик в интервью румынскому телевидению. Бэсеску возмущает, что Румыния не воспользовалась распадом СССР и не "вернула" Бессарабию, в то время как включенные по итогам пакта Молотов-Риббентроп в развалившуюся в 1991 году супердержаву три страны Балтии сохранили свои территории, стали членами ЕС и НАТО, "а Румыния потеряла Бессарабию и после распада Союза ничего не изменилось, всё так и осталось".

В детали этот деятель то ли в силу своей ангажированности, то ли провинциальности не вникает. Он, кажется, не знает, что у Эстонии и Латвии и сейчас имеются территориальные претензии к России, из тела которой они были незаконно выкроены её противниками и союзниками в результате Первой мировой войны. И он явно не ведает, что Литва заметно нарастила свою территорию благодаря СССР, получив польское Вильно, немецкий Мемель и районы, населенные белорусами, за что, правда, не испытывает к Москве ни малейшей благодарности. Все три страны готовятся предъявить России и взятые с потолка финансовые претензии.

Он также делает вид, что забыл, что после войны благодаря СССР, с которым Румыния честно воевала четыре года на стороне гитлеровской Германии, она не только получила прощение, но и обширнейшие территории в Трансильвании, которых не имела, начиная войну против СССР. И что когда война завершилась, территория Румынии, появившейся на политической карте благодаря России всего лишь в XIX веке в результате русско-турецких войн, за счет Венгрии сильно расширилась. Поэтому никаких претензий к Москве у румын не должно быть. Ведь нельзя же быть в претензии к России за то, что война пошла не так и созданное румынами при поддержке гитлеровцев на оккупированной советской территории Губернаторство Транснистрия между Днестром и Бугом со столицей в Одессе в 1944 году испарилось.

Начнут с Молдавии?

Но все это совершенно не интересует бывшего президента, избранного в прошлом году почетным председателем молдавской Партии национального единства, агитирующей за поглощение Молдавии Румынией. За подобные высказывания президент Молдавии Игорь Додон, твердый сторонник сохранения независимости страны, лишил румына молдавского гражданства и потребовал от правительства запретить ему въезд в страну, где он открыто агитирует за аншлюс.

К инициативе Бэсеску в парламенте Румынии явно приурочен старт идущего якобы снизу движения молдавских сел, символически присоединяющихся при попустительстве молдавского правительства - одно за другим - к Румынии. Таких набралось уже с десяток, если не больше. При этом принимаются "декларации" вроде той, которую мэр и его советники утвердили в селе Сесень Каларашского района Молдавии. Понятно, что деревенскому начальству её продиктовали более "образованные" дяди: "На основании международного права и ранее подписанных конвенций требуем возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате подписания пакта Риббентропа-Молотова двумя преступниками, Сталиным и Гитлером".

Эта бумага адресована президенту и парламенту Румынии. Организовавшие эту кампанию унионисты рассчитывают, что к 9 апреля 2018 года, столетию "объединения" Молдавии с Румынией, с ней символически воссоединятся не менее сотни молдавских населенных пунктов. Их жителей, о одной стороны, можно понять. Жизнь в Молдавии, управляемой алчным олигархатом во главе с Владом Плахотнюком, настолько тяжела и беспросветна, что поглощение Румынией, пусть и всего лишь третьесортной европейской страной, в которой свысока относятся к молдаванам, представляется меньшим злом.

На очереди - Украина

Однако, как уже отмечалось, самым важным моментом "бессарабского" шоу в румынском парламенте является не Молдавия, а Украина. К ней у Бухареста накопилось немало различных претензий. В частности, власти Румынии подвергли жесткой критике Киев за принятие пещерного "Закона об образовании", от которого пострадают 400 тысяч проживающих на Украине румын или, во всяком случае, лиц, которых таковыми в Бухаресте считают.

Президент Румынии Клаус Йоханнис по этой причине отменил тщательно подготовленный официальный визит на Украину, чтобы послать, по его словам, "очень сильный сигнал Киеву", поскольку закон был принят "без предварительных обсуждений с партнерами Украины" и "жестко ограничивает права национальных меньшинств обучаться на родном языке", наносит ущерб двусторонним отношениям.

Итак, вначале язык, теперь – Бессарабия с границей в районе Одессы, прозрачные намеки на Черновцы. Что это означает? Это означает заявку и предъявление претензий на приличную часть украинской территории. Причем в координации с претензиями Венгрии на защиту своих соплеменников в Закарпатье, с которыми заодно выступают и сопротивляющиеся воинственной украинизации русины, с озвученными вполне откровенно претензиями Варшавы на Галицию с "польским" Львовом.

Если мы правильно понимаем логику действий соседей Украины, ждущих, когда она зашатается и начнет разваливаться на куски, чтобы броситься занимать заранее обозначенные зоны своего влияния, если вспомним о широкомасштабных маневрах НАТО в Румынии, в разы превосходящим всё, что альянс делает в Прибалтике, то не будем удивляться и действиям Киева. Там это тоже все прекрасно понимают и не хотят ничего отдавать: ни подарки русских царей, ни императоров, ни генеральных секретарей, ничего. И предпринимают с этой целью вполне определенные меры. Поэтому не будем ничему удивляться.

Что на тарелку попало…

Многих поставила в тупик новость, когда самая боеспособная и крупная бригада ВСУ – 128-ая отдельная горно-пехотная – в конце января в полном составе покинула зону карательной операции в Донбассе, где становится всё горячее, и отправилась вместе со всем вооружением в Закарпатье. Штаб "закарпатского легиона" расположился в Мукачево, одном из венгерских оплотов в региона. Всё ясно. Ранее Киев объявил о создании новой специальной горной штурмовой бригады для защиты Северной Буковины, которая будет постоянно там базироваться.

"Основной целью создания бригады является защита от гипотетических территориальных претензий на Буковину со стороны Румынии", - поведал местному изданию "Стик" начальник организационно-мобилизационного управления оперативного командования "Запад" ВСУ полковник Виктор Кевлюк. Это откровенное заявление вызвало бурю протестов в Румынии, в том числе на правительственном уровне. Но серьезных претензий к неискушенному военному предъявлять не стоит, ведь он сказал, причем в очень мягкой форме то, чем на самом деле озабочены в Киеве и чего совершенно не скрывают в Бухаресте, к чему румынские власти уже не первый год готовят население своей страны.

Бег за своими

"Интервенция на север Буковины, юг Бессарабии и Приднестровье становится неизбежной и даже необходимой, когда украинское государство станет неспособным сохранять общественный порядок на этих территориях, населенных румынами", - писала, например, популярная в Румынии газета "Adevarul" (Правда).

Из этого же посыла исходит и господин Бэсеску: войну Украине, может быть, объявлять и не придется, возможно, она распадется сама, но к этому нужно быть готовыми, чтобы успеть присоединить к Румынии "населенные румынами" украинские территории Бессарабии, пока не подсуетились конкуренты. Много на Украине всяких национальных меньшинств. Границу с Россией лучше иметь подальше на востоке.

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