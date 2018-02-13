Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе?

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ООН подготовлен доклад по поводу введения на Донбасс миротворческого контингента. Создан этот документ для представления высокопоставленным чиновникам на Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется 16 февраля. Туда обсуждать данный вопрос прибудут представители Украины, России, Германии и Франции. Впрочем, есть очень большие сомнение относительно того, могут ли тезисы доклада воплотиться в жизнь. И проблема тут - не в России...

Отвечал за составление отчета бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который докатился в своей политической карьере до того, что теперь является советником президента Петра Порошенко - правда, не один, а в соавторстве с привлеченными к этому делу аналитиками и экспертами. Один из них - эксперт по делам ООН в Колумбийском университете США Ричард Гован. Этот ученый муж уже подсчитал, сколько ООН нужно народу для установления мира на Донбассе - 20 тысяч миротворцев и 4 тысячи полицейских.

При этом американец откровенно признается, что численность эта, конечно, маловата - некоторые дипломаты и эксперты называли цифру в 50 тысяч человек, однако, по мнению Гована, эта цифра является нереалистичной, и Москва будет против такого большого контингента. Вообще, весь доклад составлялся, прежде всего с оглядкой на то, "как бы не разозлить русских". Это, в первую очередь и сказалось на предложениях по странам-участницам миссии. Впрочем, предоставим слово самому Говану:

"Для операции необходимо привлечь ряд европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь. Если удастся достаточно быстро развернуть присутствие на местах, можно было бы перейти к местным выборам за 12 месяцев, а затем оставить миротворцев на период охлаждения, например, на два года в целом."

Предложение отличное - если учесть, что Бразилия - партнер России по БРИКС, а Белоруссия - прямой союзник и участник Союзного государства. Все это - плюс отсутствие в контингенте вояк из стран НАТО (обязательное условие!), и руководство таковым нейтральной Швецией, позволяет авторам доклада питать надежды на то. что он не будет похоронен Россией еще на этапе голосования в ООН. И вот тут-то и начинается самое интересное...

Белоруссия, как говорится, от всей души и от чистого сердца готова помочь в установлении мира на Донбассе. Например, в конце прошлого года министр иностранных дел страны Владимир Макей на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил:

"Если необходимо будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач.Еще в октябре 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о готовности направить миротворцев на Донбасс."

Совсем недавно в интервью газете "Известия", дипломат еще раз подтвердил эту позицию: "Дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев – разумеется, в том числе и белорусских. Этот конфликт развернулся в нашей семье в прямом смысле слова".

Все это звучит, конечно, прекрасно - вот только совершенно категорически против присутствия в гипотетически возможном миротворческом контингенте белорусов выступает как раз Украина! И тут Минску припоминается и ставится в вину многое: и аресты в Белоруссии украинских граждан (то, что данные граждане занимались там шпионажем, в расчет, естественно, не берется!), и посещение гражданами РБ "оккупированного Крыма" без "высочайшего соизволения" Киева, и. прежде всего, естественно - "тесная дружба с Россией". Сколько истерик в украинских СМИ было только по поводу учений "запад-2017"! Из Белоруссии потихоньку, исподволь, куется образ если не прямого врага, то уж точно - недруга Украины.

Дабы не быть голословным, приведу несколько выдержек из публикаций в СМИ "нэзалэжной" - буквально за последнее время. При этом - по восходящей степени, так сказать, "антибелорусскости"... Вот предается размышлениям о "целесообразности белорусских миротворцев на Донбассе" генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата:

“Я думаю, что белорусские миротворцы нам не нужны. Позиция Белоруссии будет очень сложной, потому что, с одной стороны, они не могут навредить России, с другой, они хотели бы как-то помочь Украине. Для них было бы лучше уйти от этой проблемы, соблюдать некий нейтралитет и оставаться в стороне”.

А вот витийствует на ту же тему на страницах одного из самых одиозных интернет-ресурсов "нэзалэжной" - "Информационного сопротивления". некий "военно-политический эксперт Александр Коваленко":

"...О какой миротворческой помощи может говорить Беларусь, союзница России – страны агрессора, с учетом того, что этого самого миротворческого опыта у неё как кот наплакал?! Господин Макей явно попутал берега, называя свою республику нейтральной и миролюбивой, особенно после учений “Запад-2017”, которые отыгрывали вторжение в приграничные с РФ и РБ страны.

В Кремле прекрасно понимают, что в случае введения миротворческого контингента на Донбасс, не в ближайшем, но обозримом будущем, места миротворцам с якутским говором в этих рядах не будет. А потому и проталкивают идеи белорусского миротворчества в массы, дабы заменить один оккупационный контингент – другим."

Но все это - еще цветочки... Самое полное представление об антибелорусской кампании, развернутой на Украине может дать интервью с бывшим высокопоставленным украинским дипломатом, а ныне - экспертом негосударственной организации с более, чем характерным имечком «Майдан иностранных дел», Александром Харой. Одно название публикации чего стоит: "Украина и Белоруссия - друзья или враги?" Впрочем, я обещал цитаты:

"Нынешнее состояние украинско-белорусских отношений вряд ли можно назвать дружественными, стратегическим, как это указано в наших документах. Хочу напомнить, что Белоруссия была среди десяти стран, которые голосовали против территориальной целостности Украины во время сессии генеральной ассамблеи в 2014 году. Белоруссия проголосовала против отчета о правах человека в оккупированном Крыму! Это показывает, что ценностно мы - на абсолютно разных полюсах.

Белоруссия является военно-политическим союзником России И если мы даже посмотрим в договор о создании Союзного государства, ключевыми задачами является согласованная внешняя и оборонная политика. И, собственно, это означает, что в конфликте между Россией и Украиной Белоруссия с точки зрения права, с точки зрения идеологии и сущности режимов, недемократичных как в Белоруссии, так и в России, является союзником Москвы.

...Украинское общество вводят в заблуждение относительно сущности режима Лукашенко и угроз. которые этот режим несет, во-первых, собственно, для граждан Белоруссии, а, во-вторых, для Украины. На протяжении длительного времени господин Лукашенко искоренял все демократическое и национальное, и эти прогалины были заполнены идеологией "русского мира". Не сам режим, как таковой, с точки зрения военных угроз является опасным для Украины, а то. что он фактически не контролируется даже самим Лукашенко..."

Прошу прощение за обильное цитирование отборного бреда, но надо же было показать реально - Украина не согласится на белорусских миротворцев ни при каких обстоятельствах! И дело тут, конечно, не в той приведенной выше белиберде, которой пытаются забить мозги украинских граждан. Дело, конечно совсем в другом - но вот как раз в этой причине нынешняя "власть" Украины не признается никогда!

Достаточно не так уж и долго пообщаться с белорусами, (особенно - с белорусскими военными и правоохранителями), чтобы совершенно четко понять - это не те люди, на глазах которых можно будет спокойно и безнаказанно уничтожать Донбасс, расправляться с его жителями, организовывать "чистки" по хорватскому. или какому-нибудь другому сценарию. ЭТИ - не дадут! Не те люди, не то воспитание, не та (и вправду!) "система ценностей" и идеология. В отличие от вояк ВСУ, белорусы людьми быть не перестали.

Да, и еще одно - жители страны, где каждый четвертый во время Великой Отечественной войны пал от рук нацистов и их пособников (в том числе - и украинских), вряд ли нормально воспримут наличие рядом с собой обвешанного нацистской символикой, "зигующего" и поклоняющегося "наследию фюрера" отребья из карательных батальонов. Мягко говоря, эксцессы тут не то, что возможны, а неизбежны. Ну, не переваривают белорусы нацистов - в отличие от нынешних украинских вояк. И ничего с этим не поделать.

Поэтому - как раз категорическое нежелание видеть белорусов в рядах миротворцев, с головой выдает киевскую хунту относительно того, что на самом деле она собирается сотворить с Донбассом под прикрытием согласованной с Вашингтоном якобы "миротворческой", а на самом деле - оккупационной миссии. Киев прекрасно понимает - в планируемом геноциде и убийстве собственного народа, они будут не союзниками, а непреодолимой помехой.

И это, право - повод гордиться для белорусов...

Александр Неукропный специально для Planet Today