Израиль поставили на место в сирийском небе

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На днях Израиль, потеряв в сирийском небе один из своих самолетов, обратился к Москве, в поисках защиты от иранцев. Неужели это конец гегемонии Израиля на Ближнем Востоке?

Нет, физически Израиль не проиграл. Потеря одного самолёта – неприятно, но – ерунда. У Тель-Авива их много. Израиль проиграл морально. Примерно так можно описать не столько военную, сколько военно-психологическую картину, сложившуюся на Ближнем Востоке после нынешних выходных. Её, эту картину, можно было бы назвать геопсихологической, по аналогии с геополитической, - когда формально ничего в противостоянии враждующих сторон не поменялось, но принципиально другим стал психологический рисунок этой конфронтации.

Воздушная схватка в небе над Сирией

Что же произошло? Со слов израильских военных, они перехватили в ночь на субботу иранский беспилотник, который будто бы вторгся в воздушное пространство Израиля с территории Сирии. Тут надо отметить в скобочках, что у Сирии нет общей границы с Израилем. Их разделяют Голанские высоты - территория, оккупированная Израилем, провозглашённая им своей в одностороннем порядке, но признаваемая всем миром именно оккупированной Израилем территорией Сирии.

Стоит также отметить, что на землях Сирии, прилегающих к оккупированным Израилем Голанским высотам, расположилось несколько враждебных Дамаску группировок, в том числе запрещённая в России и в мире за терроризм организация ИГ/ИГИЛ. Все они находятся под очевидным контролем и под прикрытием Израиля, и тот не раз обстреливал правительственные войска Дамаска, не давая тому очистить от террористов занимаемые ими области в провинциях Дераа и Кунейтра. Поэтому иранский беспилотник никак не мог вторгнуться на территорию собственно Израиля. Скорее всего – хотя иранцы вообще отрицают его наличие, - аппарат вёл разведку позиций ИГ, с которым ведёт непримиримую борьбу подконтрольная Ирану и союзная законному сирийскому правительству группировка "Хизбалла".

Израиль, по собственной версии, предпринял "ответный" удар, сбив беспилотник и атаковав "иранские цели" на территории Сирии. Причём в качестве одной из таковых называется база Т4 "Тияс" возле Пальмиры – 300 км вглубь сирийской территории. Были обстреляны ракетами также объекты возле Дамаска, считающиеся в Израиле "иранскими". Такое бывало не раз, такое, как рассчитывали в Иерусалиме, не раз будет. Ибо формально достаточная, но на деле слабая сирийская ПВО сопротивляться израильским воздушным асам долго не умела. И даже относительно недавний случай, когда якобы ворона повредила суперсовременный, но и супернеудачный израильский F-35, еврейское командование не насторожил.

Но на сей раз вышло неожиданное: прилетела настоящая серьёзная "ответка": сирийские силы ПВО пустили несколько ракет по израильским самолётам. В результате один F-16 был сбит и упал на территории Израиля. Лётчики катапультировались, но один из них вскоре скончался от ран. Кроме того, сирийцы объявили о ещё нескольких повреждённых израильских машинах, но тут вступает в дело фактор Востока, и как и что на самом деле, установить со стороны практически невозможно. Израиль, во всяком случае, молчит по этому поводу, – что, впрочем, тоже может объясняться тем же фактором.

По поводу того, что именно «приземлило» лётчиков, версии тоже разнятся. Согласно одним, это были ракеты от комплекса С-200, согласно другим, постарался один из комплексов "Панцирь-С", которые недавно были переданы сирийской армии. Фигурирует также "Бук" в качестве одного из героев событий. А кое-кто даже указывает на С-400, но это, по общему мнению российских военных наблюдателей, вряд ли. Не в духе, не в обычае и не в интересах. Разве что в качестве капитанов сирийских ПВО Аль-Ексея или Аль-Ександра. Но такое и без подобных форс-мажоров было в порядке вещей. Так или иначе, остатки ракет именно от С-200 найдены на территории Иордании, а от "Бука" – в долине Бекаа в Ливане.

Беззубый хулиган обратился в милицию

Нет, сначала впавший в состояние «грогги» от неожиданного эффективного отпора Израиль обрушился с мощными атаками на позиции сирийских и иранских (в Сирии) ПВО. Бомбардировке оказалась подвергнута западная окраина Дамаска. О результате налётов (трёх, как утверждают местные источники) говорится опять-таки противоречиво, но, по некоторым сообщениям, оказался сбит ещё один израильский борт – ударный вертолёт "Апач". Достоверность сообщения прежняя – восточная.

Сразу была объявлена тревога в Израиле, жители Голан отправлены в убежища, в аэропорту Бен-Гурион были приостановлены взлёты и посадки гражданских бортов. Это – очевидное свидетельство, что на первых порах в Тель-Авиве весьма серьёзно рассматривали возможность дальнейшей эскалации боевых действий как с Сирией, так и с Ираном. Кстати, по мнению аналитиков, вне зависимости от конкретных действий в ближайшее время стороны оказались в любом случае на историческом переломе. А именно – на пути к утере евреями безусловного господства в воздухе (исключая фактор России, конечно) и дальнейшего укрепления арабских и персидских средств ПВО, возобновление оного господства исключающих.

Во всяком случае, путь от "вороны", повредившей F-35, до реально сбитого F-16 пройден довольно быстро – за пару месяцев. И если сирийцы – а значит, и иранцы, – закроют своё небо от врага окончательно, это будет означать тектонический сдвиг сил на всём Ближнем Востоке. А если США не смогут воспрепятствовать своим союзникам в Заливе закупить у России комплексы С-400, то конфигурация всего силового паззла в регионе вообще может быть радикально переформатирована.

Кое-кому из аналитиков представляется, что после нынешнего инцидента американцам с запретами играться будет сложнее: если уж С-200 родом из 1960-х годов заземлила F-16, то что с израильской авиацией способна сотворить С-400? Очень похоже, что в Израиле очень быстро просчитали долговременные последствия нынешней схватки в сирийском небе. Потому что "хулиган" решил пожаловаться в "полицию" на обидное поведение намеченной жертвы.

Иными словами, Израиль обратился к… России! С просьбою вмешаться и предотвратить эскалацию "насилия". "Израиль связался с официальными лицами в Москве с просьбой передать послание Сирии и Ирану, что, несмотря на то, что он нанес мощный удар в ответ на инцидент с беспилотником, он не заинтересован в усугублении насилия в дальнейшем", - сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.

Разумеется, были и другие голоса. Известный своими связями с военными и разведывательными кругами портал DEBKAfile машет кулаками: "Сирийские ракеты ПВО, которые попали в израильский F-16 утром в субботу, 10 февраля, являются частью системы, которой управляют русские с их авиабазы Хмеймим".

Ну а как вы хотели? Давайте и вас спросим: а что вы делали в небе Сирии, у которой с Россией есть договор о сотрудничестве, в том числе и военном? Да добавим: а почему, собственно, вы так защищаете бандитов ИГИЛ вблизи Голанских высот, что аж самолёты при этом теряете?Так или иначе, обращение к Москве было. А продолжения ударов по позициям иранских сил в Сирии – не было. И очень сильно воспрял Иран. Который не только объявил, что "эпоха безнаказанных израильских ударов по Сирии закончилась", но и посулил, что "распахнет над Израилем врата ада".

И посредником в улаживании ситуации, чтобы драка не дошла до крайности, все по умолчанию избрали Москву. Она уже стала для всех на Ближнем Востоке кем-то вроде военного полицейского.

Покровский Александр

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