Военный гений Путина - семь отличий сирийской кампании от афганской

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Сегодня, когда очередной обильно муссируемой темой стала фейковая новость об "ужасных потерях российских ЧВК в Сирии", самое время не опускаясь до споров с откровенно лживыми вбросами, перевести "сирийскую тему" в абсолютно иную плоскость, на совершенно другой уровень. И, тем самым - подвести жирную черту под спорами о том, стала ли тамошняя военная кампания России провалом, или - все-таки блестящим триумфом нашей страны, ее армии, политического и военного руководства.

15 февраля во всем бывшем СССР будет если не отмечаться, то вспоминаться тожественнно-скорбная дата - очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. Параллели между двумя войнами более, чем очевидны. Кроме того, сирийская кампания является первой военной операцией, проводившейся армией России за ее пределами - первой после афганской войны. Но насколько же она отличается от предыдущей!

На данную тему - как сходства, так и различия двух этих войн, можно писать не то, что статьи, а обширнейшие военно-исторические труды. Наверняка, они и будут написаны. Мы же ограничимся лишь основными отличиями. которые удалось "втиснуть" в объем стандартного журналистского материала. Итак:

1. Начало операции

В обоих случаях наша армия оказалась в стране, где на тот момент уже шла гражданская война. Но! Российская группировка ВКС была введена в Сирию согласно официальной просьбы законного правительства страны. Правительства, не "поставленного" в Сирии русскими, а избранного сирийским народом. Никакого штурма президентского дворца с ликвидацией самого президента не было. Совсем наоборот - ввод русских войск, вероятнее всего, как раз и спас Сирию именно от такого сценария. То, что согласно планов США, ей готовился путь Ливии, а Асад должен был повторить судьбу Каддафи, сомнений не вызывает практически никаких.

Решение о военной помощи Сирии, в отличие от решения о вводе советских войск в Афганистан, принималось не тайно, а гласно и открыто - президент Российской Федерации Владимир Путин получил официальное согласие Совета Федерации Государственной думы России на использование Вооружённых сил Российской Федерации на ее территории. Брежнев, Андропов и Устинов согласия Верховного Совета СССР, как известно, не спрашивали и, более того - никого кроме крайне ограниченного круга лиц о принятом решении даже в известность не ставили.

2. Силы и средства

Война в Сирии изначально стала, прежде всего, операцией ВКС России. То есть - действиями частей и подразделений, оснащенных наиболее современными и передовыми техникой и вооружением. Если война в Афганистане показала, увы, неподготовленность Советской армии к ведению боевых действия (по крайней мере на том театре военных действий. который ей достался) буквально во всем - от обмундирования и уровня подготовки личного состава, до тактики и стратегии, то в Сирии (причем буквально с первых дней!) все было ровно с точностью до наоборот.

Дальние бомбардировщики с высокоточными бомбами и ракетные пуски с российской территории, стиравшие в пыль боевиков ИГИЛ*, а не мотопехота, платившая своей кровью за проводку колонн и штурмы "в лоб" душманских укрепрайонов - вот главная разница. Да, в сирийской операции принимали участие и наземные войска, но тут, опять же, разница колоссальна.

Всего, по официальным данным за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках на территории Афганистана прошло военную службу 620 тыс. военнослужащих, из них в соединениях и частях Советской Армии — 525 тыс., в пограничных и других подразделениях КГБ СССР — 90 тыс., во внутренних войсках МВД СССР — 5 тыс. чел.

28 декабря 2017 года президент России Владимир Путин сообщил, что за всё время проведения военной операции в Сирии в ней приняло участие более 48 тысяч солдат и офицеров. Это представители практически всех воинских профессий: лётчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, сапёры, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники. Есть разница...

3. Продолжительность

Официальными датами афганской войны СССР считаются 25 декабря 1979 года — 15 февраля 1989 года. О точных датах можно спорить долго, но, так или иначе, эта война длилась десять лет. Начавшаяся в 2015 году военная операция России была объявлена Президентом Владимиром Путиным "блестяще завершенной" 11 декабря 2017 года. После этого был начат вывод основного военного контингента, но никак не полное оставление Сирии российскими военными.

России за два года удалось в Сирии то, что в Афганистане так и не было достигнуто за целое десятилетие. Если в 1986 году (на пике советского военного присутствия) моджахеды контролировали более 70 % территории Афганистана, то ставшее нашим врагом в Сирии ИГИЛ, в 2015 году готовившее штурм Дамаска, к концу 2017 года не контролировало и 5% территории страны.Гражданская война , безусловно, еще не закончена, но большая часть Сирии находится под контролем законного правительства башара Асада. Два года...

4. Потери

По этому пункту сравнение, пожалуй, наиболее разительно. По официальным данным СССР потери составили: безвозвратные потери в Афганской войне (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие без вести) : Советская Армия — 14 427, КГБ — 576 (в том числе 514 военнослужащих погранвойск), МВД — 28. Итого — 15 031 человек. Санитарные потери — 53 753 раненых, контуженных, травмированных; 415 932 заболевших. Из заболевших — инфекционным гепатитом — 115 308 чел., брюшным тифом — 31 080, другими инфекционными заболеваниями — 140 665 чел. Из 11 294 чел. уволенных с военной службы по состоянию здоровья остались инвалидами 10 751, из них — 1-й группы — 672, 2-й группы — 4216, 3-й группы — 5863 человека.

Сегодня, после самой "горячей" фазы военной операции в Сирии в России ведутся жаркие споры о том, доходит ли цифра погибших там военных до 100! По данным официальных публикаций Минобороны РФ и представителей российских региональных властей, во время военной операции в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 г., в результате боевых действий погибли 44 российских военнослужащих.

Увы, новые потери принес уже и этот год. Вечная память! Вечная слава!

Теперь - о технической стороне. По официальным, опять-таки, данным, потери в военной техники СССР в Афганистане составили 147 танков, 1314 бронемашин (БТР, БМП, БМД, БРДМ-2), 510 инженерных машин, 11 369 грузовиков и бензовозов, 433 артсистемы, 118 самолётов, 333 вертолёта. Большинство исследователей считают данные цифры заниженными чуть ли не в разы - особенно по авиации.

В ходе операции ВКС России потеряли девять машин - пять самолетов (два Су-24, Су-33, Су-25 и МиГ-29, и четыре вертолета (Ми-8АМТШ-В, Ми-8АМТШ и два Ми-35М). Дай Бог, на этом - все!

5. Итоги кампании

Здесь сравнивать несколько сложнее. Ведь действия российской армии в Сирии еще не завершены. Однако, об итогах, пусть и предварительных, говорить можно с уверенностью.

СССР ушел из Афганистана "до последнего солдата". Военные базы России в Хмеймиме и Тартусе останутся там навсегда. Вывод советских войск из ДРА привел к быстрому крушению правящего режима и невиданной вспышке гражданской войны. Впоследствии - к оккупации Афганистана войсками США. Сирия сегодня также еще далека от мира, однако, ситуация там и близко не похода на кровавый ужас Афганистана конца 80-х - начала 90-х годов прошлого столетия. Да и российская армия никого не бросила!

Переоценить значение военной операции в Сирии для развития Российской армии невозможно. По некоторым данным, испытания на этом театре военных действий прошли более полутысячи образцов нового оружия и техники. А уж о ценности полученного там боевого опыта и говорить нечего. выражаясь "высоким штилем" в Сирии Россия закалила меч для защиты своей страны, там же окрепла и рука, этот меч держащая.

Но самым, пожалуй, главным, является не это... Уход советских войск из Афганистана ознаменовал начало конца великой страны. СССР устало сходил с мировой сцены, демонстрируя готовность жертвовать собственными геополитическими интересами во имя "умиротворения" своих новых звездно-полосатых "друзей". Чем все закончилось, все мы помним... Афганская война стала не столько военным, сколько моральным и политическим поражением Советского Союза - как во внешней политике, так и во внутренней, кстати.

Давайте на забывать, что позорнейшее Постановление о решительном "политическом и моральном осуждении" ввода советских войск в Афганистан было принято на а Втором съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года - то есть за пару лет до крушения СССР, фактически, сразу после вывода войск. так начиналось великое самооплевывание, закончившееся крушением государства.

Сирийская кампания не просто подняла международный авторитет России. Наша страна совершила небывалое и неслыханное - не дала Соединенным Штатам Америки распорядится судьбой целой страны и жизнями ее граждан по собственному усмотрению! Более того _ Россия показала всему миру КАК надо бороться с международным терроризмом - не на словах, а на деле. Зоны деэскалации, процесс мирного урегулирования, переговоры в Астане и Сочи - все это заслуга России.

6. Америка отступила

И в том и в другом случае - как в Афганистане, так и в Сирии нашим войскам противостояли террористы, поддерживаемые, финансируемые и направляемые США. кстати, миф о том, что поддержка афганских "моджахедов", якобы, была лишь "ответом на советское вторжение" давно развеян в самой Америке - это официально признавали такие значительные персоны, как Бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс и лично Збигнев Бжезинский. Роль США в создании и развитии ИГИЛ (не говоря уже от мало чем от таковой отличающейся антиасадовской "умеренной оппозиции) уже сегодня мало кем подвергается сомнению.

Вот только в первом случае у США. фактически, получилось, обвинив СССР в "агрессии" и "оккупации", после чего открыто и едва ли не демонстративно снабжали их оружием и деньгами, то на сей раз американцам пришлось принять участие в уничтожении собственных "воспитанников", а с Россией договариваться и сотрудничать на равных. Безусловно, США приложат все силы и употребят все средства к тому, чтобывыжить или выбить Россию из Сирии. Предугадать последствия сегодня сложно.

Однако, факт остается фактом - впервые с момента крушения СССР Россия с оружием в руках выступила наперекор интересам США. И - на сегодняшний день - победила...

7. Еще немного сравнений...

Россия, в отличие от СССР не стала пытаться влазить в хитросплетения и лабиринты восточных "нюансов", межплеменных и межклановых "разборок" и противостояний. СССР пытался в Афганистане "построить социализм", что изначально было обречено на провал. Русские пришли в Сирию - помогли законному правительству и разнесли в клочья террористов. Все. Точка. Есть разница?

Как бы ни больно было писать и говорить о военных потерях в Сирии, однако, все погибшие - это офицеры либо военнослужащие-контрактники. Люди, осознанно и добровольно выбравшие войну своей профессией, своей судьбой. Ни единого пацана-срочника, оторванного от мамки и отправленного на войну вопреки собственному желанию. Есть разница?

И еще одно... 417 военнослужащих, пропавших без вести и попавших в плен. Также достоверно известны случаи, когда в Афганистане советские солдаты добровольно переходили на сторону моджахедов и потом участвовали в боевых действиях против Советской Армии. В сирийской кампании никаких пленных, не говоря уж о перешедших на сторону противника - нет!

Афганскую войну вел Союз Советских Социалистических Республик. Весь, в полном составе. всеми громадными ресурсами и возможностями. Сирийскую операцию Россия провела в одиночку. Есть разница?

За плечами руководства СССР - как партийного, так и военного, был опыт Великой Отечественной войны. У многих - на высоких командных должностях. Ни у Владимира Путина, ни у Сергея Шойгу, ни у кого либо из руководства Миноболроны России подобного опыта нет и быть не могло. Однако... Разница очевидна.

Война в Сирии не закончена. Увы, как показывают последние события, не закончено и участие в таковой наших военных. После разгрома ИГИЛ им противостоят уже прямые ставленники США, и это столкновение может оказаться куда серьезнее. Однако, так или иначе - а нынешнее положение дел заставляет говорить о военном и политическом гении Владимира Путина, Сергея Шойгу и множества других российских руководителей, показавших всему миру, на что на самом деле способны русские, без всякого преувеличения. Просто констатируя совершенно очевидные факты.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today