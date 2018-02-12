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Россия - главный посредник в палестинском вопросе

Понедельник, 12 Февраля 2018 08:00
Россия - главный посредник в палестинском вопросе. Фото из открытых источников

Переговоры Владимира Путина и главы Палестины Махмуда Аббаса, скорей всего, будут направлены на то, чтобы уберечь стороны израильско-палестинского конфликта от эскалации,  посредническая же роль Москвы, становящейся центром силы, крайне важна. Такое мнение озвучил директор исследовательского центра "Ближний Восток-Кавказ" Станислав Тарасов.

 

На очередной встрече президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас намерены обсудить урегулирование на Ближнем Востоке, а также актуальные вопросы взаимодействия.

 

"Переговоры Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обменяться мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования, а также обсудить актуальные вопросы российско-палестинского взаимодействия в различных областях", - сообщает пресс-служба Кремля.

 

Уберечь стороны от эскалации 

 

Объективно у России есть все возможности для выполнения посреднической миссии, говорит Станислав Тарасов. "После того, как Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, США вывели себя из переговорного процесса за скобки, Палестина решение Вашингтона, как мы знаем, не признает. Россия же действительно может выполнить посредническую миссию, так как продолжает сохранять хорошие отношения с Израилем", - сказал эксперт. 

 

Кроме того, ситуация складывается так, что по отдельности решать те конфликты, что есть в ближневосточном регионе - не только палестинский вопрос, но и Сирию, Ирак - уже невозможно, все слишком сильно завязано. Иран присутствует в Сирии, Израиль опасается усиления Ирана в Сирии, может возникнуть очередной израильско-ливанский конфликт. Неслучайно после инцидента с израильским самолетом прошли переговоры Путина и Нетаньяху, и Путин призвал избегать эскалации. 

 

По мнению Станислава Тарасова, предстоящий визит Аббаса направлен на то, чтобы уберечь стороны от перехода к эскалации, признаков же урегулирования конфликта пока нет. "Визит носит посреднический характер, его цель - обеспечение безопасности Палестины", - отметил эксперт.

 

Центр силы

 

Если говорить в целом об усилении влияния России в ближневосточном регионе, этот процесс очевиден. "Наши позиции укрепляются, мы становимся общепризнанным центром силы, к которому апеллирует большинство арабских стран. На этом фоне американцы пытаются возродить фактор арабской сил, ожидается на ближайшей неделе визит Тиллерсона в регион, где он будет разыгрывать эту карту. Турция, кстати, позиционирует себя как центр силы, и Иран тоже. При этом Иран, Турция и Россия связаны коалицией на сирийском направлении, их вместе можно рассматривать как некий центр силы, хотя интересы всех трех стран в любом случае в ряде вопросов разнятся", - сказал эксперт.

 

Россия, повторил Тарасов, пользуется доверием всех участников израильско-палестинского конфликта и сможет сыграть свою роль. Вопрос в том, насколько далеко Россия сможет продвинуться самостоятельно, как сильно поддержат ее партнеры, и вообще стоит ли выбиваться из ансамбля с американцами, учитывая глобальные интересы.

 

"Может быть, эта наша посредническая платформа на Ближнем Востоке будет способствовать, среди прочего, наведению контактов с Вашингтоном", - не исключил Станислав Тарасов.

 

Автор: Игорь Скрыпач.

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Палестина

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