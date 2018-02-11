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Сближение НАТО и Швеции - защита от «российской угрозы» или тотальный контроль Балтики?

Воскресенье, 11 Февраля 2018 09:00
Сближение НАТО и Швеции - защита от «российской угрозы» или тотальный контроль Балтики? Фото из открытых источников

Ссылаясь на необходимость защититься от «российской угрозы», созданной воссоединением Крыма с Россией и войной в Донбассе, Стокгольм и НАТО ещё в 2014 году подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий натовским войскам размещаться на шведской  территории в случае возникновения «стратегической необходимости». 

 

Ссылки на Крым и Донбасс – расхожая пропагандистская фальшивка. О намерении Стокгольма и Брюсселя подписать меморандум было известно ещё в ноябре 2013 года, до начала евромайдана в Киеве, а сближение Швеции с НАТО началось и того раньше, в 1990-х годах. В 1994 г. Швеция присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира», в 1996 г. участвовала в операциях НАТО в Боснии и Герцеговине, в 1999-м – в Косово. Затем у шведских военных были Афганистан (2001) и Ливия (2011). В 2013 г. подразделения Вооружённых сил Швеции вошли в состав натовских сил быстрого реагирования, предназначенных для переброски в любую точку Земли. 

 

Стокгольм не скрывает заинтересованности в военном сотрудничестве с Германией в рамках комплексной программы Framework Nation Concept. Взаимодействуя с Берлином, шведы нацеливаются на превращение Балтики в территорию полного господства НАТО, где у Швеции будет своя зона ответственности (контроля). 

 

Начиная с 2015 г. Берлин ежегодно проводит конференцию командующих флотами европейских стран, в том числе Швеции, обсуждая вопросы совместной обороны на Балтике. Россию, хотя она является крупнейшей балтийской державой, на эти конференции не приглашают. Зато их участницей является Норвегия, не имеющая прямого выхода к Балтике: считается, что она может противостоять России в Баренцевом море, перекрывая российским ВМС выход через Норвежское море к берегам Северной Европы. Предполагается, что «совместная оборона» на Балтике должна обеспечить также свободу передвижений натовских судов в Датском проливе – горловине шириной 260 километров между Гренландией и Исландией, которая является ключевой артерией для военных поставок из США и Канады на северный фланг НАТО (в Скандинавию и Прибалтику). Ежегодно через Датский пролив проходят около 125 тыс. грузовых судов.

 

Германская военная дипломатия ставит задачей повышение уровня операционного взаимодействия военно-морских флотов балтийских стран (Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция) по согласованию с Вашингтоном. 

 

Для достижения стратегического перевеса в Балтийском регионе Североатлантическому альянсу необходим контроль над тремя ключевыми пунктами – финскими Аландскими островами, шведским Готландом и датским Борнхольмом. Эти островные точки в свою очередь позволяют контролировать проливы Каттегат и Скагеррак, соединяющие порты Балтийского моря с Мировым океаном. Важным условием достижения такого контроля является подключение к планам альянса двух государств, которые членами НАТО не являются, – Швеции и Финляндии. 

 

В 2018 году в территориальных водах Швеции пройдут совместные морские учения германских и шведских ВМФ. А в июле сего года к Германии перейдут функции командования группировкой НАТО в Средиземном море, и Швеции уже предложено направить своих представителей в штаб группировки для обмена опытом. 

 

Профессор Центра изучения России и Евразии Уппсальского университета Стефан Хедлунд видит в сближении Швеции и НАТО стремление к кардинальной перекройке системы региональной безопасности. «И тогда на Балтике начнётся совсем другая игра», – говорит Хедлунд. 

 

Стратегия наращивания сил НАТО в Северной Европе получила название «Усиленное присутствие на Севере» (Enhanced Northern Presence) и на сегодняшний день зиждется на углубленной военной кооперации четырёх стран – США, Великобритании, Норвегии и Дании. Союзниками «второго ряда» считаются Исландия и Канада. Каждая страна, охваченная программой Enhanced Northern Presence,  участвует в американском проекте модернизации многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, Великобритания, Дания и Норвегия участвуют в программе оснащения национальных ВМС американской боевой информационно-управляющей системой Aegis; Норвегия, Дания и США – в программе беспилотного наблюдения (Alliance Ground Surveillance), позволяющей с использованием пяти БПЛА Global Hawk вести наблюдение за наземными целями, расположенными на расстоянии до 16 тыс. километров от места запуска. 

 

В 2018 г. Вашингтон увеличил на 41% (до $4,8 млрд.) финансирование программы Европейской инициативы перестраховки (European Reassurance Initiative) для обеспечения усиленного американского военного присутствия в Европе и Северной Атлантике. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, созданная НАТО в Европе военная инфраструктура позволяет перебросить к российским границам подготовленный личный состав с ближайшей американской военной базы (Рамштайн, Германия) всего за два часа. 

 

Поэтому Североатлантический альянс и выстраивает сотрудничество со Швецией в формате 29+2 (29 стран-членов НАТО + Швеция и Финляндия). Юридически нейтральная Швеция фактически превращена в союзника НАТО.

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги НАТО Швеция Балтика

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