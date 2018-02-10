Пхёнчхан - только начало? Под ударом - чемпионат мира по футболу в России

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Даже у самых легковерных оптимистов давно должны были развеяться последние сомнения относительно того, что грязная кампания, развязанная против российского спорта - это всерьез и надолго. Очень всерьез, ибо цель тут ставится глобальная - "выбить" Россию из большого спорта если не окончательно и навсегда, то, как минимум на долгие годы. И происками МОК относительно олимпиады в Южной Корее этот гнусный план точно не ограничится.

Подготовительная часть удара по российской олимпийской команде в Пхёнчхане завершена. 5 февраля 132-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в Лозанне поддержала решение своего исполнительного комитета о временной дисквалификации Олимпийского комитета России и отстранении части команды от Игр.

На виду у всего мира эта многоходовая комбинация осуществляется грязными руками и с чёрной совестью. Теперь команда России поедет на Игры ополовиненной и без своих лучших спортсменов. Организаторы этой грандиозной аферы предвкушают провал российских атлетов и последующую информационную атаку уже не только на спортсменов, а на всю страну, которую они представляют.

С учётом того, что удар рассчитан на снижение предвыборного рейтинга В. Путина и эффект от удара должен быть как можно сильнее, следует ожидать продолжение морального террора команды во время Игр с привлечением к этому проекту наименее устойчивых членов судейского коллектива. Ведь зачастую половина задуманного результата зависит именно от них. К тому же ясно, что и служащие антидопингового агентства постараются сделать пребывание российских спортсменов на Играх невыносимым.

А в конце прошлого года председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов предупредил: «В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году. У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на ЧМ-2018, который должен пройти у нас в стране».

Вскоре по информационному полю загулял вброс о том, что «опыт» отстранения российских спортсменов от Олимпиады в Пхёнчхане будет использован на чемпионате мира по футболу (финальная часть ЧМ пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года). Якобы неустановленный источник передал (или передаёт) ВАДА данные о злоупотреблении допингом российскими футболистами. В таком случае просматривается определённая логика в происходящем вокруг российских спортсменов. Сначала облили грязью российских олимпийцев и постарались создать отталкивающий образ России как страны сплошных злоупотреблений, а затем выбрасывают из рукава новую краплёную карту и спрашивают: разве можно в таком болоте проводить ЧМ -2018 по футболу?

Здесь возникает два главных вопроса: 1) следует ли ожидать, что Родченков будет использован в следующей части проводимой комбинации? 2) возможна ли поддержка инициативы отказа от проведения в России чемпионата мира по футболу со стороны национальных спортивных федераций?

Ответ на первый вопрос достаточно очевиден. Поскольку Родченков является человеком, полностью управляемым сценаристами этого спектакля, он будет делать то, что ему прикажут. Он это уже делает.

Второй вопрос сложнее, но предварительные соображения на этот счёт сводятся к следующему. Такие коронованные участники футбольной жизни, как Бразилия, Аргентина, Великобритания, Португалия и ещё ряд футбольных грандов едва ли поддержат попытки сорвать футбольный чемпионат. Для этих стран футбол является важной составляющей народной жизни, бизнеса и вообще положения страны в мире. Они, скорее всего, будут протестовать против любых попыток срыва. Однако существуют множество второразрядных, третьеразрядных и малозначимых футбольных федераций, для которых участие в ЧМ не столь важно.

Можно предположить, что будет использована возможность сформировать из них некое большинство и склонить его на свою сторону в инспирированной кампании. Тогда и сама кампания обретёт нужный организаторам ход. Тут обязательно подтянется и украинское руководство, которое уже сегодня даёт понять, что в день открытия в России чемпионата мира по футболу в Донбассе начнутся активные боевые действия. Расчёт делается на то, что это отпугнёт многих иностранных болельщиков, тем более что Ростов-на Дону, где будет проходить часть матчей чемпионата, недалеко от украинской границы.

Кампания дискредитации российского спорта обернётся немалыми затратами для её вдохновителей, но и результат, как они надеются, должен быть стоящим: престижу России в мире будет нанесён удар, превращающий её в enfant terrible мирового сообщества.

…Уходят времена, когда люди восклицали, повторяя вслед за основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном: «О, спорт, ты – мир!»

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