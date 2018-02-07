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Крах "Междуморья" – антироссийского альянса в Восточной Европе не будет!

Среда, 07 Февраля 2018 16:09
Крах &quot;Междуморья&quot; – антироссийского альянса в Восточной Европе не будет! Фото из открытых источников

После окончательного принятия Польшей "антибандеровских" законов на Украине наступило горькое похмелье. Однако, украинцы не были бы украинцами, если бы в данной ситуации не переживали бы больше всего не о собственных проблемах, а о крахе мечты создать в Восточной Европе очередной антироссийский блок!

 

Авторы статей в СМИ "нэзалэжной" сокрушаются: "Надежды на создание в ближайшие годы мощного стратегического альянса между Украиной, Польшей и странами Балтии окончательно потеряны!" Речь здесь идет, конечно, о так называемом "Междуморье" - политическом, экономическом и военном союзе, основным смыслом которого изначально было бы противостояние России. На Украине почему-то свято верят в то, что подобное образование смогло бы играть существенную роль в европейской и мировой политике, более того - представлять для России угрозу:

"Альянс, который мог бы стать фундаментом и твердой гарантией безопасности для всех его членов. стать полноценным прочным щитом для всей Европы! Ведь как полякам, так и украинцам следует в первую очередь четко и честно признаться самим себе, что самостоятельно и поодиночке мы не способны сдержать Россию в случае тотального противостояния. А вот все вместе - смогли бы!"

 

Идеи - совершенно бредовые в самой своей сути. Прежде всего, потому, что Россия не собирается и не собиралась нападать ни на кого из потенциальных членов умершего до рождения "Междуморья". Но вот если бы кто-то из них вздумал угрожать России (как это сегодня на полном серьезе пытается делать Украина)... Неужели кто-то и вправду думает, что мощь России не устояла бы перед "суперармиями" "прибалтийских тигров" или войсками Польши? лучше бы вам не пробовать!

 

Гораздо интереснее те высказывания в украинской прессе, авторы которых, пусть и сквозь зубы, но пытаются говорить правду о причинах случившегося. Например о том, что "из Варшавы на протяжении последних двух лет прилетало немало ласточек, пророчащих близкое обострение отношений". Однако, Украина предпочла списать все тревожные симптомы на "руку Москвы". За что, в итоге и поплатилась так жестоко. Как пишут украинские авторы: "мы слишком привыкли видеть в поляках наипервейших союзников и надежный тыл". 

 

Уверовав в собственную исключительность, украинцы продолжали выпячивать собственные бредовые бандеровско-националистические идеи, вызывавшие у Польши стойкую аллергию, и никак не реагировать на предупреждения и уговоры. Наводнив Польшу сотнями тысяч (если уже не миллионами) гастарбайтеров, "нэзалэжная" гордилась "экономическим сотрудничеством", упорно не понимая, что в этом "сотрудничестве" выступает исключительно в роли страны рабов. А к рабам - какое может быть отношение?

 

Кое-кто в укроСМИ особое внимание заостряет на том, что президент Польши Анджей Дуда. при подписании скандального закона нашел нужным объясняться по поводу возражение Израиля против него, а о "буре возмущения" со стороны "нэзалэжной" даже не упомянул. "Поляки, кажется, вообще перестали нас замечать!" - изливают свою обиду украинцы. И снова упоминают о том, что это случилось не "вдруг" - отношение к украинцам, как к пустому месту сформировалось в Польше за последние два года.

 

И то ли еще будет! Все прогнозы, рождающиеся сегодня на Украин по поводу будущих отношений с Варшавой, колеблются в промежутке между "плохо" и "совсем плохо". "О потеплении отношений в ближайшее время можно забыть", "внешняя политика Польши будет только радикализироваться", "ничего позитивного в перспективе польско-украинских отношений ожидать уже не стоит" - ну, как-то так и в подобном же духе.

 

Вместо безумных планов по созданию антироссийских альянсов, Украине впору крепко задуматься о защите как раз собственных западных границ. Территориальные претензии варшавы на тот же Львов и еще добрую часть сегодня принадлежащих "нэзалэжной" земель - это доподлинная реальность, в отличие от выдуманной "российской агрессии". И если отношения двух стран продолжат развиваться в том же ключе, что и сейчас, то почему бы Польше не попытаться их реализовать?

 

Впрочем, это - уже проблемы Украины.  Для нас же отрадно то, что очередная антироссийская инициатива в Европе, пусть и нелепая, завершилась крахом.

 Александр Неукропный специально для Planet Today                       

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Междуморье Европа Польша Украина Россия

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