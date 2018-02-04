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Пентагон объявил кастинг на должность главнокомандующего для будущей войны с Россией

Воскресенье, 04 Февраля 2018 09:00
Пентагон объявил кастинг на должность главнокомандующего для будущей войны с Россией Фото из открытых источников

В министерстве обороны США намерены  назначить генерала, который будет заниматься планированием вероятного конфликта с Россией и Китаем.

 

Как пишет The Times, Вашингтону придётся учитывать особенности "старых врагов по холодной войне". При этом эксперты отмечают, что в случае схватки с Китаем США нужно будет делать ставку на флот, а в варианте с войной против России - на сухопутные и воздушные силы.

 

Издание отмечает, что в рамках национальной оборонной стратегии США переориентируются с операций по борьбе с терроризмом на противостояние со "старыми врагами по холодной войне".

 

Вице-председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Пол Сельва заявил, что Россия и Китай представляют собой разные виды угроз и подготовка к ним требует различного подхода. Сельва также отметил, что  война с Россией будет происходить в основном на суше и в воздухе. Тем не менее при таком сценарии морские силы США также пригодятся для обеспечения притока подкреплений в Европу.

 

 

По словам Сельвы, пока Америка тратила триллионы долларов на борьбу с «Аль-Каидой»*, ИГ** и «Талибаном, Россия и Китай последовательно наращивали и модернизировали свои армии для установления господства в своих регионах.

 

 На вопрос, каким образом Пентагон планирует ответить на вызовы в области безопасности, которые представляют Россия и Китай, а также каким образом он собирается платить за эту ударную силу, Сельва пояснил, что ответ будет дан в национальной военной стратегии, которая увидит свет к концу этого года.

 

Ранее сообщалось, что Пентагон приступил к созданию перспективных комплексов мгновенного неядерного глобального удара, которые будут решать те же задачи, что и ядерные силы. Представитель Минобороны РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по вопросам ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что "в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы".

 

Отметим, что сегодня Россия во многом опережает США в области исследований поведения объектов при гиперзвуковых скоростях. Работы в области гиперзвука нужны, в том числе для создания современных крылатых ракет. К примеру, сейчас в России идет разработка гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон". Россия ведет разработки в этой области наравне с США.

 

Со своей стороны, американские военные планируют изучить инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши на предмет готовности к условиям военного времени.

 

Стоит добавить, что по данным логистического агентства Департамента обороны США, Пентагон собирает такие данные для понимания логистических сетей и цепочек поставок в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций. Американским военным требуются данные об источниках воды и продуктов, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды. При этом они интересуются портами, дорогами, аэропортами, мостами и переправами.

 

В последние годы представители военных ведомств США анализируют способность государственных структур России и Китая не только пережить ядерный удар, но и продолжить после него функционировать. Собственно, новые доктрины обеспечивают юридическую возможность того, что президент США сможет отдать приказ о "точечной" ядерной бомбардировке куда легче, чем раньше. Страна, по которой США планируют применять ядерные бомбы "в целях обеспечения национальной безопасности" - это Россия.

 

Публикацию The Times англоязычные читатели прокомментировали так:

 

"Ох, боже мой, ну почему американские генералы на запись рассказывают о том, как готовятся к третьей мировой с Китаем? Это безумные «угрозы», которые впаривают американцам, чтобы военная промышленность не простаивала. Война будет не с Россией или Китаем, потому что у них есть ядерное оружие. Это будет Иран, это будет ошибка вроде Вьетнама или Ирака, и все поймут, что это ошибка, когда в результате бойни погибнут тысячи, а Америку начнут ненавидеть ещё больше", - пишет HM.

 

А  StevenBowles задает самый разумный вопрос из всех возможных:

 

 

"Для страны с долгом, перевалившим за $20 трлн ещё до безумного дефицита Трампа, возникает очень хороший вопрос, кто за всё это будет платить".

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Пентагон США Россия

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