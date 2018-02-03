США, спровоцировав раскол арабского мира, разожгли новый пожар на Ближнем Востоке

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Как известно, политика Соединенных Штатов в отношении арабского мира никогда не отличалась ни особой деликатностью, ни, что греха таить, достаточной продуманностью и взвешенностью. Раньше или же позднее, но любое вмешательство Америки в дела стран Ближнего востока неизменно приносит их народам новые войны, новые страдания и горе.

Ситуация в Йемене вновь накалилась. В конце января сепаратистам из так называемого Южного переходного совета в результате вооружённого мятежа удалось установить контроль над временной столицей Аденом. 85 человек были убиты в результате столкновений и около 185 человек получили ранения. Столкновения вспыхнули, когда члены президентской гвардии попытались помешать тысячам сторонников Южного переходного совета собраться на митинг вопреки запрету правительства на публичные собрания.

На этот раз в раздираемой войной стране столкнулись интересы союзников по саудовской коалиции, предпринявшей в марте 2015 года военную интервенцию в Йемен, поддержанную Соединёнными Штатами и Великобританией. Воевать между собой стали силы официального правительства президента Мансура Хади, опирающегося на Саудовскую Аравию, и Южного переходного совета, сепаратистской фракции, поддерживаемой Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). В гражданской войне открылся новый фронт.

Эр-Рияд опекает правительство, созданное президентом Мансуром Хади, а сам он из-за войны с хуситами на севере Йемена скрывается в Саудовской Аравии. Премьером этого правительства является Ахмед бен Дагер, резиденция которого находится в Адене.

Движение «Ансарулла» (хуситы) находится под защитой Ирана. Эта шиитская этническая группа из северо-западного Йемена в 2014 году завоевала столицу Йемена Сану, заставив президента Хади бежать в Саудовскую Аравию. Воздушные удары саудовской коалиции, стремящейся вытеснить хуситов, уничтожили многие гражданские объекты, включая школы и больницы. Весной 2017 года Саудовская Аравия и её союзники ввели сухопутную и морскую блокаду Йемена, которая с ноября прошлого года стала тотальной, перекрыты даже поставки топлива в Йемен. Многие районы Йемена столкнулись со смертельной вспышкой холеры, которой заболевают до 5 тысяч человек в день. По оценкам ООН, около 80% йеменцев остро нуждаются в продовольствии, медицине, чистой воде.

ОАЭ сделали ставку на Южный переходный совет, который добивается, чтобы Южный Йемен отделился и стал самостоятельной страной с Аденом в качестве столицы. Антиправительственные выступления Южного переходного совета возглавляет Айдарус Аль Зубаиди, бывший губернатор провинции Аден, уволенный президентом Хади в апреле прошлого года.

Кроме того, отдельные районы в Йемене попали под контроль «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» [организация запрещена в РФ]. Террористов поддерживают многие лидеры племён, обеспечение безопасности которых во многом стало зависеть, как это ни странно, от союза с местными силами «Аль-Каиды». Уходящий в отставку директор Национального контртеррористического центра (США) Николас Дж. Расмуссен в недавнем интервью сказал, что Йемен «продолжает оставаться одним из самых разочаровывающих театров в нашей борьбе с терроризмом». Его комментарий отражает нежелание США вмешиваться в затеянное Саудовской Аравией «переустройство» Йемена.

Администрация США при этом демонстрирует уступчивость в отношении региональных претензий Эр-Рияда. Дональд Трамп, похоже, решил перечеркнуть американскую политику последних лет и перестать сдерживать притязания своего союзника на Ближнем Востоке. Напомним, что в период второго президентства Барака Обамы критике Эр-Рияда подвергались позиция Вашингтона по Ирану, нерешительность США в Сирии, приверженность администрации Обамы политике смены режимов в ближневосточных странах, особенно в Египте.

От Америки ожидали более решительной поддержки войны коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Трамп согласился такую поддержку оказать, теперь все беды в Йемене представитель США в ООН Ники Хейли объясняет иранским вмешательством. Трампу предлагали также отказаться от политики администрации Обамы, поддерживавшей гражданские свободы, права человека и демократические реформы в государствах-членах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Нынешний американский президент согласился и на это, договорившись о военных контрактах с Эр-Риядом на баснословную сумму в 100 млрд. долларов. От США ожидали активизации военного участия в гражданской войне в Сирии, отказа от координации своей сирийской стратегии с Москвой, шагов по вытеснению из Сирии проиранских сил, прежде всего «Хезболлы», – администрация Трампа и в этом не подвела саудовских партнёров.

Однако в результате сотрудничество государств-членов ССАГПЗ было расшатано. Получив одобрение Вашингтона, саудовская королевская семья начала конфликтовать с соседями. Кампанию Эр-Рияда против Катара Трамп поддержал вопреки тому, что Оман и Кувейт не проявили желания участвовать в устроенном королевством наказании Дохи, которая позволила лишь намекнуть на возможность нормализации отношений с Тегераном. Правда, Катар провинился перед Соединёнными Штатами и в другом: эмир Катара поддержал политику ХАМАС против израильской оккупации Палестины, что прямо противоречит позиции сионистского лобби в США.

В Йемене – другая тема, здесь интересы Израиля не настолько очевидны. Как поведёт себя американский президент, ведь снова придется выбирать между традиционными союзниками среди монархий Персидского залива: Эр-Рияд или Абу-Даби?

ОАЭ – одно из самых богатых по доходу на душу населения государств мира. Это седьмой крупнейший международный производитель нефти, страна обладает примерно 6% мировых доказанных запасов нефтяного сырья. Длительное время ОАЭ развивала свои вооружённые силы, закупая вооружение в основном в США. Согласно докладу 2016 Defense Markets Report Regional and Country Case Study, ОАЭ в 2013 году занимали первое место по импорту вооружений из США. В 2016 г. расходы на оборону планировалось увеличить на 7,4%, примерно до 23,5 млрд. долл. В Вашингтоне не могли не знать, что, участвуя совместно с Саудовской Аравией в планах военной интервенции в Йемен, Эмираты оставляли за собой право действовать на Юге этой страны самостоятельно.

Конфликт между двумя арабскими государствами в Йемене очевиден. Войну между ними за влияние на Йемен уже называют «войной в войне». Вчерашние союзники обратили оружие друг против друга. Рушатся планы администрации Трампа по созданию арабского альянса для противодействия Ирану. Возникший конфликт не просто угрожает ослабить давление на Тегеран, он чреват разрывом союзнических отношений между двумя монархиями, стратегические цели которых в отношении Йемена разошлись.

Потому-то главы внешнеполитического и оборонного ведомств США Р. Тиллерсон и Дж. Мэттис призвали все стороны в споре Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ работать над снижением напряжённости. Так или иначе, в итоге первого года президентства Трампа под угрозой оказалось сохранение Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, военно-политического блока, который долго отстаивал американские интересы на Ближнем Востоке.

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