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Сталинград, также как и Крым, должен «вернуться» в Россию

Пятница, 02 Февраля 2018 11:59
Сталинград, также как и Крым, должен «вернуться» в Россию Фото из открытых источников

К семидесятипятилетию завершения Сталинградской битвы «Deutsche Welle» опубликовала статью «Сталинградская битва глазами немецкого историка», сотрудника Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене Йенса Венера.

               

«Йенс Венер: О Сталинградской битве часто говорят как о сражении, которое решило исход той войны. Но это не совсем так. Не было в ходе Второй мировой войны одного-единственного решающего сражения»!

 

После Сталинградской битвы война не закончилась, но не было сражения, в результате которого генерал-фельдмаршал, один из авторов плана Барбаросса  и ещё 23 генерала сдались в плен. По количеству суммарных безвозвратных потерь Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества, во время которой погиб почти миллион солдат.

 

К тому же   историк противоречит сам себе, сказав:  «У каждой из сторон - свой "миф" вокруг Сталинградской битвы. Россия видит в ней решающую победу Второй мировой войны, Германия - решающее поражение». С одной стороны ничего не решающее сражение с другой – решающее поражение.

           

«Йенс Венер:  На мой взгляд, Сталинградской битве уделяется слишком много внимания. Как историку мне бы хотелось, чтобы и мои коллеги,  и журналисты больше говорили о других событиях, происходивших в ходе войны, о других сражениях, о том, в каких нечеловеческих условиях приходилось выживать мирному населению советских республик».

           

Говоря о нечеловеческих условиях, в которых «приходилось выживать мирному населению советских республик», историк пытается сгладить вину Адольфа и обвинить во всём товарища Сталина.

 

Чтобы принизить значение Сталинградской битвы Йенс Венер сожалеет о том, что другие сражения мало освещаются в школьных учебниках. « Например, мы почти ничего не слышим о Белорусской операции 1944 года, а ведь поражение, которое понесла в результате нее нацистская Германия, стало крупнейшим поражением за всю военную историю Германии вообще! Эта катастрофа (с военной точки зрения) практически отсутствует в коллективной исторической памяти немцев».

 

В этом вопросе я полностью солидарен с немецким историком. Необходимо немецким школьникам рассказывать о всех сражениях на Восточном фронте, которые привели к краху гитлеровскую  Германию.

 

Теперь о том, почему я решил написать этот текст. В 1954 году по инициативе Никиты Хрущёва Крым перешёл в административное подчинение УССР. В 1961 году при его участии Сталинград переименовали в Волгоград. Крым вернулся. Чтобы войска НАТО вернулись на границу 1975 года, необходимо вернуть городу название известное всему миру.

 

Для неврастеников Сталинград ассоциируется только с именем Сталина. Для нормальных людей Сталинград – город «мужества и силы духа советского народа». Сталин это часть нашей истории. Историю переписать можно, но изменить нельзя. Про это хорошо сказал Константин Симонов в предисловии к изданию своих сочинений в шести томах в 1966 году.

 

 «Как ни тягостно вспоминать многое из того, что на протяжении тридцати лет было связано в нашей истории с его именем, в то же время попытки выбросить это имя из истории - бессмысленны. Я не включил в Собрание сочинений несколько стихотворений, через которые этот человек проходил в том качестве, в котором он существовал для меня тогда и в каком не существует для меня теперь,- в качестве примера настоящего коммуниста и интернационалиста.  Но я не испытывал душевной потребности вычеркнуть из шеститомника такое, написанное вскоре после войны стихотворение, как "Митинг в Канаде", в котором для меня слово "Сталин", рядом со словами "Сталинград" и "Россия", существовало как один из символов нашей победы над фашизмом. То же самое относится и к некоторым страницам моих пьес и прозы военных лет. Одна из самых трагических черт минувшей эпохи, связанных с понятием "культа личности", заключается в противоречии между тем, каким Сталин был на самом деле, и каким он казался людям».

 

Александр Уфаев специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Новости Сталинград

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