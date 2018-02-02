Американцы размечтались: "После выборов Путин сдаст Донбасс!"

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Сложно сказать наверняка, что именно так негативно повлияло на способность американцев к логическому мышлению и адекватному восприятию действительности ( которыми они, впрочем, и без того не блистали). Вполне возможно - частое общение с представителями Украины с их "дурень думкой богатеет". Так или иначе, но в США опять принялись делать политические "прогнозы" крайне сомнительного качества.

Так, частная американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor выступила с мнением, что после президентских выборов в марте нынешнего года Владимир Путин спокойно и покорно "сдаст" Донбасс, капитулировав перед Соединенными Штатами. На чем основываются столь экстравагантные выводы? Аналитики Stratfor именно таки образом "растолковали" переговоры в Дубае между помощником президента России Владиславом Сурковым и специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.

Их так далеко идущие выводы основаны на словах Суркова о том, что Россия будет внимательно изучать предложения США в отношении миротворческих сил США в Украине. И заявление самого Волкера касательно того, что, Сурков, мол, "положительно отнесся к плану США по развертыванию миротворцев США поэтапно". В принципе, основной акцент выдерживается достаточно верно - Сурков осторожно подошел к вопросу миротворческой миссии, заявив только, что "после тщательного изучения Россия предложит быстрый ответ" и что будет организована последующая встреча.

Однако слова эти Stratfor воспринял достаточно своеобразно. Американские аналитики считают, что все дело тут в другом - оказывается, "Россия не выполнит этот план до окончания президентских выборов в марте". Ведь, "...компромисс по Украине будет представлять собой уступку Соединенным Штатам - а этого Кремль хочет избежать в предвыборный период." Ремарка, в общем, довольно здравая - полное согласие на американско-украинский вариант "миротворческой миссии" по хорватскому сценарию будет означать не просто "компромисс" а полную капитуляцию России перед США.

Впрочем, как утверждают в Stratfor, как только выборы закончатся, позиция Владимира Путина поменяется - ведь "после выборов у России будет больше маневров для ведения переговоров"! При этом американцы признают , что "с тех пор, как президент России Владимир Путин впервые высказался в поддержку миротворческой миссии на Донбассе в сентябре прошлого года, Кремль был непреклонен, что такая миссия должна быть ограничена охраной независимых наблюдателей на линии соприкосновения..."

В Stratfor видят "поэтапное введение миротворцев" на Донбасс исключительно как согласие России на вариант американский - чтобы миротворческая миссия была развернута по всему Донбассу, в том числе на его границе с Россией. Лицемерно заявляя о том, что "поэтапный подход, если он будет применен, значительно изменит позиции Соединенных Штатов и России", они надеются лишь на уступки со стороны нашей страны.

Вне всяких сомнений, дурную шутку с американскими аналитиками сыграла как привычка мерить все и вся мерками "политического истеблишмента" США, в обычаях которого помнить предвыборные обещания лишь до дня инаугурации, так и созданный в Америке "демонический" образ российского президента. Видя в Путине лишь "абсолютного тирана", стремящегося к власти ради власти, американцы почему-то уверены в том, что получив ее, Путин будет готов жертвовать интересами России и собственными принципами.

При этом они даже не пытаются задаться простейшим вопросом: "А зачем Путину "прогибаться" перед США уже ПОСЛЕ победных выборов?!" Что ж, тем интереснее будет понаблюдать за реакцией как Stratfor, так и прочих американских "аналитических" и "консультативных" контор в апреле...

Александр Неукропный специально для Planet Today