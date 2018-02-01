Ботинки, как лекарство от Америки

Фото из открытых источников

По прейскуранту 1889 года правительство Калифорнии оценивало «скальп взрослого индейца с ушами» в 20 долларов. Во время войны во Вьетнаме власти США скальпы и уши уже не покупали, поэтому американские солдаты оставляли эти «трофеи» себе как сувениры. Их сыновья фактически продолжили «семейную» традицию и при вторжении в Ирак в 2003-2011 годах Они соревновались в изощренных издевательствах над пленными и убитыми, фиксируя свои подвиги на фото и видео. Истинно американский «креатив» проявил один из солдат, который ковырялся ложкой в голове убитого иракца, доставая мозг и улыбаясь в камеру.

Зверства, чинимые военнослужащими США вызвали шок привлекли внимание мировой общественности. Старейший журнал Америки The Nation опубликовал серию интервью, взятых у 50 участников боевых действий в Ираке, проживающих в разных уголках США.. В них ветераны не только подробно описывают жестокость своих сослуживцев, повествуя о насилии и безнаказанных убийствах иракцев, но и пытаются объяснить причину такого поведения. В этом ключе весьма показательно признание бывшего десантника Джоша Миддлтона (4 месяца в Багдаде и Мосуле с декабря 2004 г.): «Огромное количество парней действительно верили, что те, кто не говорит по-английски и имеет более темный цвет кожи, не могут считаться людьми, а нам позволено делать с ними, что угодно».

Почему эти парни так считали?

Да потому, что это работают гены! Их предки в далекие времени при основании Соединенных Штатов тоже руководствовались именно этим принципом. Жестокий геноцид индейского населения с начала освоения территорий в 17 веке и до 20 века не знал аналогов в мире, было уничтожено около 10-15 млн. человек. Подражателю политики Дяди Сэма - Адольфу Гитлеру - так и не удалось превзойти Учителя по степени цинизма и жестокости, но многое он усвоил и применил на практике.

Разделавшись с индейцами, США принялись за остальной мир. Уроки американской демократии от Смит&Вессон человечество начало получать сразу со времен образования Соединенных Штатов. Эта страна смолоду имеет повадки уличного бандита, что силой принуждает далеких и близких соседей к так называемым «торговым соглашениям» в свою пользу, «отжимает» имущество и территории, не считаясь ни с чьими с жизнями и, тем более, с интересами. В своей внешней политики она издавна использует такие же бандитские приемы – подставы, интриги, провокации и ложь.

Так, взрыв, организованный на американском броненосце «Мэн» 15 февраля 1898 года, при котором погибли 266 человек экипажа, послуживший предлогом для американо-испанской войны и захвата Филиппин, стал прототипом катастрофы 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке рухнули башни близнецы, также подорванные изнутри. Тогда около 3000 тысяч унесенных жизней использовались правительством США как повод для вторжения на нефтяные поля Ближнего Востока под видом борьбы с терроризмом.

Поиск в Ираке оружия массового поражения, образом которого послужила знаменитая пробирка с порошком на заседании ООН, закончился также, как и поиск остатков самолета арабских террористов, якобы врезавшегося в Пентагон, – не было найдено ни малейших следов ни того, ни другого.

Сегодня можно констатировать, что минимум с 2001 года все войны, все конфликты, и вся кровь мира лежат на руках и совести американцев, а все свои преступления они прикрывают «демократическими одеялами» - сродни тем, зараженным оспой, что в свое время давали индейцам.

Словосочетание «американская демократия» для всего мира приобретает все более зловещее звучание. Как немецкая свастика, которая изначально была символом солнца и плодородия, теперь оно означает только одно: там, где появляются ее разносчики, там на смену мирной жизни приходят разруха, голод и смерть, а те страны, где американцы собираются спасать какие-то ценности, нравственные или материальные, лишаются именно этих ценностей, а ее население – внутреннего духовного слуха или наружных ушей.

К слову, в качестве символа США больше подходит не белоголовый орлан, что изображен на гербе, а крокодил со слезами «демократии» на глазах, которые проливаются каждый раз, когда жертву рвут на куски под видом защиты ее свобод. А для главного лозунга страны было бы честнее использовать выражение «Might is always right» («Сила выше права»)!

Надо сказать, что демократия и свободы, которыми так гордятся американцы, при ближайшем рассмотрении в большей части существуют только на бумаге, как те «Апполоны», что приземлились на Луну с чистыми от пыли посадочными опорами.

Красивые вывески знаменитой Конституции на деле оказываются фасадом потемкинской деревни, за которым скрывается реальность, где подзаконные акты сводят на нет все заявленные свободы, где еще в середине 50-х годов 20 века белое население жестко ограждало себя от «цветного», запрещая пользоваться одним и теми же местами в гостиницах, в транспорте, в школах, а Ку-клукс-клан процветает и ныне, где шестилетнего ребенка полицейские могут заковать в наручники, а того, кто на несколько лет старше – расстрелять за игрушечный пистолет вруках.

Большинство американцев считают, что свобода слова и прессы, за которую они так ратуют в других странах, в самой Америке на высочайшем уровне.

Но это миф! По Индекс свободы прессы, ежегодно публикуемому по инициативе «Репортеров без границ», в 2017 году США заняла 43 место – сразу после Буркина Фасо!

Вся страна, верит в мифы, которые созданные не только для внутреннего, но и внешнего употребления: о равенстве возможностей, о лучшем в мире образовании, о совершенной медицине, о силе духа и непобедимости армии, всего и не перечислить.

Но самый главный из них – об исключительности нации, о том, что она находится под покровительством небес: «Славит Бога земля и хвалу воздаёт Силе, сделавшей нас и хранящей народом» (строки из американского гимна).

По традиции вновь избранный американский президент, давая присягу, клянется на Библии и заканчивает ее словами «Да поможет мне Бог». Вот только появляется мысль, а какой бог помогает Соединенным Штатам играть роль международного «жандарма», разрушать мировой порядок, порождать и спонсировать терроризм?!

Неужели Тот, кто послал Иисуса Христа на Землю или учил пророка Мухаммеда основам новой веры?

Вряд ли это Он!

Все говорит о том, что Америке следует сократить священное Писание, на котором она клянется, до 32 главы Второй книги Моисеевой: «…уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот бог твой…»(Исход, 32:8).

Золотой телец – вот реальный американский бог, вот Сила, сделавшая Америку!

Это он требует для себя в жертвоприношение жизни других народов, это ему в угоду США совершают экологические, экономические и военные преступления по всему миру, разжигают конфликты и войны.

Это он с давних времен формирует образ истинного американца, для которого высшей доблестью считается не жертвенность во имя других, а умение отнять чужое, способность взойти по лестнице американской мечты – достичь вершины личного благополучия. Дух этой мечты пронизывает все общество, является его движущей силой и подразумевает, что никаких моральных барьеров для ее достижения нет и все средства хороши.

Внешняя набожность и благопристойность для значительной части американского общества, похоже, служит только глянцевой оберткой для того внутреннего содержимого, из чего не стоит делать конфетку.

Почему клянется на Библии и лжет известный президент с легендарным синим платьем, почему то же самое делают многие его сограждане? – потому, что двуличие вошло в норму и в частных, и государственных делах – тайный грех грехом не считается!

Безусловно, достойные и богобоязненные люди составляю немалую часть, но они бессильны сдержать то, что выпирает из нутра Америки, что передается из поколения в поколение, мало того, они тоже поражены вирусом американского наследия.

В эссе ««Дух, душа и тело» архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), в миру хирург, автор новых хирургических методов лечения (годы жизни с1877 г. по 1961г.), приводит такой пример: «В двадцатых годах прошлого столетия в Америке жила молодая женщина, чрезвычайно развращенная. Приговоренная уже в ранней молодости к повешению, она избегла наказания - вышла замуж и имела много детей. Через 60 лет число ее потомков по прямой линии достигло восьмидесяти. Из них 20 подверглись карам закона за преступления, а остальные 60 состояли из пьяниц, помешанных, идиотов, нищих».

Этим автор проиллюстрировал свое убеждение в том, что факты наследственности духа несомненны и они весьма ярко проявляются в разных жизненных в ситуациях.

Вот здесь и возникает главный вопрос: а какой же дух нации сформировался за столетия больших и малых преступлений Америки?

Какой багаж оставили работорговцы и охотники за беглыми рабами, авантюристы, беглые каторжники и мафиози, наркодиллеры и сутенеры, мошенники и бесчестные дельцы всех мастей, продающие вишневых котов, и прочие представители сомнительных «трудовых династий»? Что могли заложить в духовные гены своих потомков те, кто миллионами убивал индейцев и отбирал их земли, грабил и вырезал мирное население в других странах?

Неужели духовные нечистоты предков никак не повлияли на ментальность нынешних американцев?

Повлияли! Стремление «отобрать» перешло на уровень государственной политики, а вместо «империи свободы» образовалась выгребная яма нашей цивилизации, ее духовный отстойник.

Причем, в последние десятилетия время нравственные болезни нации осложнились другими побочными эффектами американского образа жизни - по числу тучных граждан страна регулярно занимает первые строки в мировом рейтинге. Если перефразировать крылатое латинское выражение, то для значительной части этого общества сегодня справедлива такая редакция: «В здоровенном теле – американский душок».

Усилиями «корпорократии» в стране воспитываются не грамотные и думающие граждане, а, по сути, рабы современного типа – рефлексоиды, озабоченные «лайками», работающие за фастфуд и шопинг. Американский учёный японского происхождения Митио Ка́ку так оценил эту ситуацию: «Забудьте о Гугле, забудьте о Силиконовой долине - все это сделали не американцы, а иммигранты. США высасывают лучшие мозги со всего мира - Индия, Китай, Россия. А сами мы только плодим идиотов».

Хотя Соединенные Штаты буквально стаскивают к себе много талантливой молодежи, специалистов, ученых, и успешно решают экономические вопросы, но выйти из нравственного пике за счет новой крови у них не получится. Ведь влияние биологической среды нередко меняет даже генетическую информацию. К примеру, дети японцев, переехавших в США, становятся заметно выше своих сверстников; то же самое относится и к ментальной сфере.

За четыре столетия американский дух – жажда наживы и культ насилия – набрал такую силу, что вновь прибывшие, а тем более их потомки, неизбежно заражаются им и попадают в категорию «настоящих американцев», становясь носителями этого заболевания.

Понятно, что отдельно взятые граждане не виноваты в том, что инфицированы. Но они являются угрозой для нравственного здоровья всего мира - как только представители США появляются в другой стране, образуя критическую массу, вирус американского духа активируется и там воцаряется нравственный хаос или культ золотого тельца.

Все к чему прикасаются носители американской «культуры», извращается странным образом . Они даже английский язык умудрились исковеркать акцентом так, как будто постоянно держат во рту что-то непотребное, а уважительное обращение «Сэр!», превратили в атрибут подавления достоинства, когда нижестоящий по служебной или социальной лестнице обязан сказать знаменитое “Yes, sir!», по сути, означающее «Слушаюсь, господин!».

Единственной здоровой силой Америки являются коренные индейские племена; их духовная мощь, основанная на чувстве внутренней связи со свои родом и всем миром могла бы стать лекарством для всей нации. Но как ее задействовать, что следует сделать? - об этом лучше всего спросить самих индейцев.

Вот только возникает чувство, что время уже потеряно и никакие прививки не помогут.

Последствия неправедного образа жизни отражаются и на здоровье стран: рано или поздно наступает время, когда приходится расплачиваться за свое прошлое. Если бегло взглянуть на судьбы наций, некогда управлявших миром, то каждая из них после блистательных вершин оказывалась куда в более скромном положении.

Испания из владычицы морей стала дотационной страной Евросоюза с проблемами сепаратизма, которые могут еще сильнее урезать ее границы.

Самая могущественная в истории человечества Британская империя еще в 1918 году по площади занимавшая около 1/4 земного шара, где проживало около 500 млн. человек, через 100 лет более чем в 150 раз стала меньше по территории и почти 10 раз по численности населения и фактически потеряла основу процветания и гордость былых лет свой военно-морской флот.

Причем, поражения Великобритании еще не закончились, в случае потепления климата или катаклизма она вообще может исчезнуть с лица Земли.

Будет ли это заслуженной карой за чудовищные грехи короны или следствие географического положения страны? Этот вопрос возвращает к таким тонким понятиям, как дух нации, ее душа и коллективная ответственность народа за деяния страны.

В самом деле, как будет воспринята катастрофа, когда, к примеру, разлом Сан-Андреас в паре с Нью-Мадридским разорвет территорию и экономику США в клочья?

Арабский мир, безусловно, возликует и воздаст хвалу Аллаху за праведное возмездие - причины у него на это есть, а с учетом того, что за политикой Америки во многом стоит Великобритания, то будет приветствовать Армагеддон и для нее. Вполне обоснованно можно предположить, что какая-то часть остального мира тоже подумает о высшей справедливости, что заставляет и людей и народы отвечать за содеянное.

Как это все будет в реальности, сколько еще времени просуществует общество, принимающее ложь за истину и живущее по законам насилия? - время покажет.

Но, как известно, «На Бога надейся, а сам не плошай!» - ждать справедливого воздаяния с небес можно долго, а вот помочь оболваненным американцам очнуться от заклинаний об их исключительности и задуматься о своих родовых грехах следует уже сейчас. Если они хотят вернуть уважения мира, то должны доказать, что американская демократия – власть народа - не пустые слова, а реальный рычаг, который сможет выбить имперские амбиции из голов звездно-полосатых ястребов, терзающих всю планету.

Понятно, что это почти утопия, но все равно, этих парней надо вытаскивать из анабиоза совести и напоминать, что они, в первую очередь, представители рода людского, которые не едят себе подобных, а их превосходство над другими народами можно увидеть только в кривых зеркалах Америки. Они должны усвоить, что слово «американец», многими воспринимается как диагноз постыдной болезни, которую изощренная пропаганда королевства Золотого тельца «в подвиг определила».

Сегодня США по всему миру готовят плацдармы для эвакуации своего населения в случае катаклизма, и что показательно, не все готовы распахнуть свои двери для беженцев. Южная Африка отказалась от 10 млрд. долларов в течение 10 лет за размещение на ее территории потенциальных пассажиров «Американика», опасаясь, что они могут создать угрозу национальной культуре и самобытности.

Действительно, чего еще ожидать от общества, где «Церковь Сатаны» впервые в истории официально регистрируется как верование, а затем и как торговая марка!

Граждане многих стран, ясно понимая, что американский паспорт, это черная метка желтого дьявола и вестник краха нравственных ценностей, всеми силами берегут себя и своих детей от контакта с его носителями. Они знают, что цивилизованный мир будет здоровее, если эпидемия американского духа останется в границах пораженной зоны и стараются дать отпор всем попыткам протащить вирус на свою территорию.

В свое время российские колонисты спасали аборигенов Америки от болезней и бедности, учили грамоте и ремеслу.

Напротив, американские «защитники прав и свобод» во время интервенции в Россию в 20-х годах прошлого века занимались все тем же привычным делом: издевались над малыми и старыми, беременным женщинам отрезали груди, вынимали из животов младенцев, вешали пятилетних детей вместе с родителями, грабили и убивали. Как вспоминал офицер армии США, полк которого стоял в Забайкалье, его подчиненные «не могли уснуть, не убив кого-нибудь в этот день». После миссии «спасения» американцы оставили разоренные, сожженные города и деревни, десятки тысяч расстрелянных, замученных, заморенным голодом людей.

Нужна ли России еще и вторая, духовная интервенция, да еще изнутри?

Понятно, что через инфицированных граждан она скрытым образом идет и сейчас, но стоит ли официально запускать к себе коренных носителей этой заразы - и не только в случае, если они попросят «водички попить», когда им переночевать будет уже негде?!

Не стоит ни на минуту забывать, что в генах многих этих замечательных с виду представителей «империи добра и справедливости», притаилось бандитское нутро предков, которое обязательно захочет чужого. Они не смогут спокойно спать до тех пор, пока не получат желаемое – в обмен на дешевые бусы, «гуманитарные» булочки или просто «за так».

Дух России невозможно победить в прямом столкновении, но можно заморочить хитростью и коварством. Поэтому нельзя допустить, чтобы «демократическими» песнопениями россиян заставили забыть то осознание высшей правоты, что дает силы закрыть пулемет своим телом или выстоять наперекор всему, а не плакать, как американские моряки при одном только виде стражей исламской революции на палубе своего катера, случайно зашедшего в территориальные воды Ирана.

А вот Америку следует всеми способами убеждать в необходимости ментального аборта своей «исключительности», чтобы она, как та молодая и чрезвычайно развращенная женщина, не плодила нечистоты, заражая духовную сферу человечества интригами, враждой, ненавистью.

Понятно, что пациент сложный, а заболевание плохо поддается лечению, но системный подход специалистов разного профиля - от метателей обуви в заморских ораторов, до журналистов и дипломатов - может, по крайней мере, блокировать расползание миазмов американского духа и привить иммунитет от этого вируса будущим поколениям.

Владимир Зорев специально для Planet Today