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Андерс Ослунд: Трамп подменил «кремлевский список» по приказу Путина!

Среда, 31 Января 2018 15:55
Андерс Ослунд: Трамп подменил «кремлевский список» по приказу Путина! Фото из открытых источников

Каждый раз, когда вам кажется, что вершина конспирологической антироссийской шизофрении в Америке уже достигнута, не торопитесь с выводами! Эти ребята  всегда сумеют отколоть что-нибудь новенькое, перед чем все их предыдущие выводы померкнут. Как вот "знаменитый эксперт" Андерс Ослунд,  заявивший, что "Кремлевский доклад" был сфальсифицирован по приказу... из Кремля!

 

Шведский экономист, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд, ( Кстати - выступавший одним из консультантов при составлении пресловутого доклада), выступил с громким заявлением. По его словам, "кремлевский доклад", над которым "добросовестно работали" правительственные органы США,  был разработан  в соответствии с требованиями закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), принятого Сенатом США 28 июля 2017 года и подписанного президентом Дональдом Трампом 2 августа.

 

Целью всего этого действа, как напомнил Ослунд, было выявление "тех, кто сделал свое состояние на незаконных контактах с Кремлем". Впрочем, экономист сказал и о том, чего НА САМОМ деле хотели добиться США, публикуя список - но об этом немного позже. Так или иначе, Ослунд возмущен - он считает, что в представленном общественности виде этот отчет - "насмешка над санкциями". И вот почему:

"В последнюю минуту какое-то высокопоставленное лицо - никто не знает, кто именно - отвергло работу экспертов и вместо этого вписало имена высших должностных лиц из администрации президента России и правительства РФ, а также 96 российских миллиардеров из списка Forbes!"

 

Ослунд негодует по поводу того, что совершивший подобное "святотатство" аноним "высмеял" экспертов, которые подготовили  отчет, и тем самым сделал CAATSA "неэффективными и издевательскими санкциями США против России в целом". Мало того, едва ли не в предательстве национальных интересов США обвиняет он и министра финансов Стивена Мнучина,  который, поставив под списком свою подпись,"взял на себя ответственность за это". Швед прямо-таки исходит ядом и пылает гневом:

"Если эта выписка из телефонной книги Кремля будет иметь какое-то влияние, то только одно - она сплотит российскую элиту  вокруг  Путина, в то время как авторы CAATSA стремились ее расколоть и предложить выдающимся россиянам возможность спокойно жить на Западе!"

 

Так вот оно - где собака-то... оказывается! Ослунд оплакивает ничто иное, как провал попытки создать в России очередную "пятую колонну". Ах, да! Еще ведь и главного врага" достать не вышло: 

"Основной бенефициар этого списка - президент России. Возникает вопрос: почему министр финансов США  насмехается над санкциями США против РФ и подписанным президентом Трампом законом?" - возмущается Ослунд.

 

Впрочем, разоблачительский пыл эксперта на этом не исчерпывается. очевидно, дойдя в своем "праведном гневе" до точки кипения, Ослунд сделал и вовсе сногсшибательное заявление:

"Этого я боялся. Похоже, что Дональд Трамп выполнил приказ Путина. Путина следует поздравить с  "кремлевским списком" США. Еще раз, похоже, что Трамп работает по приказу Путина против интересов США. Трамп помогает Путину высмеять политику США и укрепить российский истеблишмент вокруг Путина!"

 

Так вот он, оказывается кто - это таинственное "высокопоставленное лицо", которое внесло в "кремлевский доклад" гибельные для него изменения! Ей-Богу, если после его выходок, Ослунда попрут из Atlantic Council, в Голливуде шведа ждет головокружительная карьера. Нет, вы только представьте эти кадры будущего блокбастера - крадущийся глубокой ночью по коридорам Белого дома Трамп... Драматический момент внесения им правок в "кремлевский доклад"... 

 

И апофеоз всего - кадры звонка по "прямой президентской связи" в Москву: "Мистер Путин, ваше приказ выполнен!" - "Вольно! Расслабиться! Объявляю благодарность!" - "Служу России, Владмир Владимирович!" И скупая слеза счастья, катящаяся по щеке Дональда Трампа, стоящего перед телефоном по стойке "смирно". Это - крупным планом обязательно.

 

Единственное положительное в окончательно слетевших с катушек русофобах всех мастей - это то, что после их "сенсационных разоблачений" можно вволю посмеяться"...

 Александр Неукропный специально для Planet Today            

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Россия Кремлевский доклад Путин Трамп

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