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В США виновным за сбитый на Донбассе "Боинг" назначили Игоря Стрелкова

Вторник, 30 Января 2018 14:54
В США виновным за сбитый на Донбассе &quot;Боинг&quot; назначили Игоря Стрелкова Фото из открытых источников

История  со сбитым 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области самолетом Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, приобретает все более шизофренический оборот. Нидерландская документальная телепрограмма Zembla опубликовала документ о состоявшемся почему-то в США судебном процессе, который, наконец, назначил виноватого за эту трагедию. И даже потребовал от него заоблачную сумму "компенсации"! 

 

Как сообщается, иск в окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17.Американский судья вынес вердикт 21 декабря прошлого года. Судебное производство открыли против Игоря Гиркина (Стрелкова), поскольку он  на  момент катастрофы был  «министром обороны ДНР». Его же, в итоге и признали виновным - в его отсутствие и без участия адвокатов и каких либо представителей обвиняемого на заседании.

 

Самое смешное, что американский суд определился уже и с суммой,которую родственники жертв катастрофы могут требовать со Стрелкова.  Согласно его решению, суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить 400 млн долларов - по двадцать примерно миллионов каждому из подавших иск. Естественно, у людей вменяемых подобные "аппетиты" по отношению к данному субъекту ничего. кроме здорового смеха вызвать не могут.

 

 

Впрочем,  это прекрасно понимаю все. В соответствующем информационном сообщении четко сказано о том, что  шанс действительно получить компенсации "равен нулю". Там это объясняется тем, что на суд. мол, Стрелков не явился (интересно - а он вообще-то знал об этом судилище?!), а найти его в Москве по адресу регистрации оказалось делом невозможным.

 

Но адвокаты потерпевших не унывают. Сейчас они вынашивают планы пор "аресту имущества Стрелкова" (знать бы еще - какого!), сетуя, правда,  на то, что "этого может быть недостаточно, чтобы выплатить сотни миллионов долларов."Ну, тут как говорится - флаг в руки...

 

Прекрасно ведь понятно, что  главное тут не  деньги - адвокат родственников Флойд Уинсер сделал по этому поводу пафосное заявление:"Дело не в деньгах, а в справедливости для семей, мы хотим внимания на мировой арене к делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию!"

 

Прочто кое-кто жаждет в очередной раз попиариться на крови и костях, снова поднять тему трагедии и выплеснуть новые порции измышлений и обвинений, никоим образом не основывающихся на реальных фактах и настоящих расследованиях. Пока запала хватает на то, чтобы объявлять виновниками отдельных лиц - ну, да лиха беда начала. Все мы прекрасно знаем, кого Запад мечтает объявить виновным в катастрофе и для чего.

 

Все это лишний раз доказывает, что правда о сбитом Boeing настолько страшна, неприглядна и опасна для Запада, и, в первую очередь для США, что там будут делать все для того, чтобы она никогда не всплыла наружу - устраивать показательные суды, прочие "шоу с разоблачениями".... Или - начинать охоту за несуществующими "миллионами Стрелкова". 

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США суд Игорь Стрелков катастрофа, самолет

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