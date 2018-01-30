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Метод Навального против Навального

Вторник, 30 Января 2018 09:28
Метод Навального против Навального Фото из открытых источников

Газета,  государства убившего 28 миллионов наших соотечественников опубликовала статью «Школьники вернулись: Как прошла "забастовка избирателей" в Москве», даже не поинтересовавшись, с какого возраста граждане России могут голосовать.

 

«В воскресенье, 28 января, в более чем ста городах России прошли акции сторонников Алексея Навального "Забастовка избирателей". Митингующие призывали бойкотировать выборы, к которым не допущен оппозиционный кандидат. В Москве акция была не согласованна».

 

Судя по призыву, сторонников Навального в России не много. В противном случае он бы призвал всех прийти на выборы и проголосовать за Собчак. В случае её победы он мог претендовать на пост премьер министра. На следующих выборах провести ротацию и стать президентом.

 

«Зато пришли школьники, которые сопровождают митинги Навального с весны прошлого года. 17-летняя Дарья, которая уже закончила школу, пришла на митинг в плюшевом костюме коалы. Девушка считает, что нельзя "допускать признания выборов без выбора". По ее словам, это акция не за Навального, а именно за выборы».

 

 14 кандидатов чего ей ещё нужно? Выбор костюма коалы соответствует уровню интеллектуального развития  девушки. «В ходе своей эволюции коалы… деградировали,  соотношение массы головного мозга к массе тела у коал — одно из наименьших среди всех сумчатых: вес головного мозга составляет не более 0,2 % веса коалы»

 

«Масса мозга нормальных людей колеблется от 1000 до более чем 2000 грамм, что в среднем составляет приблизительно 2 % массы тела».

               

«Школьник Тимофей, 15 лет, пришел с одноклассниками. Он следит за деятельностью Навального с прошлого года, с тех пор, как вышел фильм "Он вам не Димон": "Навальный самая узнаваемая оппозиционная личность. Забастовка - это возможность для людей выразить свои взгляды на последние события. Страна нуждается в реформах".

 

               

Тимофей даже не знает, что бастовать могут только те, кто работает. Забасто́вка (от итал. и исп. basta! — хватит! довольно!) или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или правительства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров. К тому же если этот недоросль считает, что стране нужны реформы, от должен их перечислить. 

               

«Муж Анжелики отмечает, что в толпе много подростков и пенсионеров, но не хватает "людей, которым есть что терять - госслужащих, бизнесменов". "Был бы лидер! Сейчас пришел бы, и все пошли за ним, - говорит он. – Эта акция сейчас – как попытка Навального посмотреть, а сколько вообще придет за его лозунг".

 

Даже бизнесмены, которые постоянно жалуются на  свою тяжёлую долю не поддерживают Навального.  Нет у этого господина никакой программы. Борьба с коррупцией простое пустозвонство. Он даже не сказал что такое коррупция по его мнению. Такой человек, придя к власти, угробит страну и свалит всё на коррупционеров, ничего не создав для народа.

               

«Пожалуй, главный символ митинга на Пушкинской – подростки, которые по двое залезли на фонари по периметру памятника Пушкину, развернули триколор и пели гимн России».

 

Я тоже был молодым. Осенью 1974 года нас посадили в автобус и отвезли в дом культуры совхоза имени «Ленина». В дом культуры, которым теперь «руководит» другой кандидат в президенты.  Там проходил какой-то форум за мир во всём мире. Мне с товарищем это было не интересно, но  периодически надо было кричать УРА! Мы с Юркой орали так, что привлекли внимание корреспондентов «Комсомольской правды». На следующий день, мы увидели  в «Комсомолке» запечатлевшую нас фотографию.

 

Мне непонятно, почему власти «боятся» навального. Против Навального, надо использовать методику Навального. На одной из акций он обещал ребятам,  попавшим в КПЗ приличные деньги, но обманул. У представителей бизнеса, которым нужна стабильность, есть возможность эту стабильность организовать.

 

На выборах в Тюмени применялась практика розыгрыша лотерей для проголосовавших. Я как то выиграл коробочку под аптечку. Сам бы я её никогда не купил, но внук её использует для своих игр иже второй год.  Мне просто не везёт в лотерею. Были крупные выигрыши, в виде квартир и машин.

 

500 квартир на страну в качестве выигрыша и шестидесяти двухлетняя пенсионерка Людмила будет на участке для голосования за час до его открытия.

 

Александр Уфаев специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Навальный Политика

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  • Наблюдая за подготовительным процессом к выборам в стране и особенно за такими деятелями как навальный,собчак невольно приходится задумываться и спросить себя,как могут такие товарищи вообще попадать в кандидаты на высший пост страны с 150 миллонным населением? Берём этого самого навального, он что где то себя в чём то проявил как руководитель,организовал какую то фирму или возглавил какое предприятие? Прославился,воровством вместе с братом обворовали леспромхоз в Кировской области и этот тип претендует на должность президента России? Это что издевательство над г-нами России? Самое интересное во всей этой канители-его оказывается поддерживает "просвещённый запад". За одно это его вообще нельзя подпускать к избирательной урне. Мадам собчак,которая трясёт обвислым задом как последняя товарка на базаре, тоже туда же в президенты России и самое главное на полном серьёзе. Мужики и женщины страны Россия,неужели мы до такой степени не уважаем свою страну? Это до какой степени мракобесия надо дойти,чтобы такие "человеки" выдвигались на пост президента России.?
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