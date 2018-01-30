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Сербия: взлом изнутри

Вторник, 30 Января 2018 09:00
Сербия: взлом изнутри Фото из открытых источников

После того как в июне 2017 года Черногория официально вошла в Североатлантический альянс его 29-м членом, следующими пунктами на пути расширения НАТО на восток стали другие республики бывшей Югославии – Сербия, Македония, Босния и Герцеговина (БиГ). 

 

Для Сербии наиболее болезненным на протяжении многих лет остаётся отторжение от неё Косово и Метохии. По инициативе президента Сербии Александара Вучича сейчас в стране проводятся общественные дебаты по косовскому вопросу. Итоги дебатов должны быть подведены в марте, но у сербских граждан есть полные основания думать, что от них уже ничего не зависит. Сербии так или иначе придется решать вопрос о признании Косово, заявил Вучич в Давосе, это необходимо, чтобы стать членом Евросоюза.

 

Резонансным стало политическое убийство 16 января Оливера Ивановича в Сербской Митровице – центре сербского анклава на севере Косово. С этой датой в истории косовских сербов связано многое. Четырьмя годами раньше 16 января был убит кандидат в мэры Косовской Митровицы Димитрие Яничиевич. В этот же день 16 января (1999 год) американский дипломат и глава Верификационной миссии в Косово Уильям Уолкер сделал широковещательное заявление о том, что сербы якобы осуществляют геноцид албанцев. 

 

За шесть дней до убийства Оливера Ивановича на официальном сайте Государственного департамента США появилось сообщение с рекомендацией американским гражданам воздержаться от посещения Косово ввиду возможных террористических атак и массовых беспорядков. А накануне в Черногории прошла встреча представителей американских и косовско-албанских спецслужб. Чуть раньше, в декабре 2017 года, в сербских СМИ заинтересованно обсуждалась информация, размещённая на сайте ЦРУ, – приглашение на работу в качестве инструкторов по обучению боснийскому, хорватскому и сербскому языкам (они считаются государственными языками Боснии и Герцеговины). И хотя полезно было бы обсудить чем, собственно, являются боснийский и хорватский «языки» по отношению к с сербскому, но дискуссия вращалась вокруг высокой зарплаты инструкторам (от 160 тысяч долларов в год) и продолжения давления на Сербию. Отсюда и рождаются предположения, что убийство Оливера Ивановича является элементом широкого геополитического проекта по реорганизации не только Косово, но и всей Сербии.

 

Помимо Косово, подозрительная активность замечается по соседству. Недавно в области Рашка на юге Сербии появились паспорта, на которых указана новая гражданская принадлежность – «Республика Санджак». Надпись сделана на трех языках – сербском (в латинской графике), албанском и арабском. Санджак (от турецкого корня) – наименование региона у местных мусульман.

 

Ещё одним очагом сепаратистских настроений является сербский автономный край Воеводина. Дело не только в том, что проживающие здесь венгры поддерживаются соседней Венгрией, а ещё и в том, что исторически у части сербов Воеводины сложилась определённая неприязнь к Белграду как «недостаточно сербскому» городу, который долгое время был под турецким влиянием. Административный центр Воеводины Нови Сад стал площадкой для экспериментов в области молодёжной культуры. Здесь много лет проводится фестиваль электронной музыки, который стал своеобразной визитной карточкой города. Вместе с музыкой – лёгкие наркотики, пропаганда содомии: каждый год в июле на две недели в Нови Саде устанавливается атмосфера sex, drugs, rock-n-roll. И всё это при поддержке местных властей.

 

Целый сонм западных и прозападных НПО ведёт деятельность, направленную на взлом культурно-исторического кода сербов. Основные из них – Фонд за гуманитарное право, Центр евроатлантических исследований, Центр культурной деконтаминации, Международная Хельсинская группа по правам человека, Центр по изучению проблем женщин, «Женщины в чёрном», Комитет юристов по правам человека, Белградский центр политической безопасности, Центр регионализма, организация «Мост Восток – Запад» (филиал Трёхсторонней комиссии), Белградский фонд политического превосходства (директор – Соня Лихт, ветеран диссидентского движения, которая занималась подрывной антигосударственной деятельностью ещё в Югославии)

 

Пропагандой «нетрадиционной ориентации» (половых извращений) в Сербии занимаются сразу четыре организации – Labris, Queeria, Gejten и Информационный центр геев и лесбиянок под руководством Предрага Аздеиковича. В прошлом году в Белграде состоялись два гей-парада; правда, несколько десятков извращенцев вынуждены были маршировать по улицам сербской столицы под охраной подразделения жандармерии с бронетехникой. 

 

Не оставляют своим вниманием Сербию либеральные западные интеллектуалы. В прошлом году сюда приезжал автор лозунга «Мы все – украинцы» Бернар-Анри Леви, известный также своими филиппиками в адрес «кровавого режима Башара Асада» (правда, его лекция была сорвана: активисты левой организации запустили ему торт в лицо). В январе Белград посетил глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас. 

 

В Боснии и Герцеговине (БиГ), разделённой на Мусульмано-хорватскую федерацию и Республику Сербскую, в октябре 2018 года должны состояться всеобщие выборы, которые обещают быть жаркими. Милорад Додик в Сербской Краине не сможет участвовать в этих выборах, но положение Алии Изетбеговича (который также не может баллотироваться) ещё более сложное, так как Турция полностью прекратила его поддержку: причиной стало то, что Изетбегович отказался закрыть по требованию Анкары учебные заведения Фетуллаха Гюлена. Надо заметить, что Босния Алии Изетбеговича в начале 90-х годов стала первой площадкой в Европе, на которой была развёрнута деятельность «воинов джихада». Ещё один импульс хаосу и дезинтеграции Боснии и Герцеговины может придать то, что партия «Хорватский национальный конгресс» призвала к созданию особого хорватского национального образования в рамках БиГ.

 

В Македонии после затяжного политического кризиса, организованного в июле прошлого года по образцу «цветной революции», главой правительства стал выдвиженец Сороса и коррумпированный бизнесмен Зоран Заев. Его партия заключила альянс с албанскими политическими силами, в результате чего получила большинство в парламенте, и сразу был принят закон о придании албанскому языку в Македонии статуса второго государственного. Затем начались переговоры о вступлении Македонии в НАТО. На встрече во время Всемирного экономического форума в Давосе с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом (январь 2018 г.) Зоран Заев пообещал избавиться от всего «македонского» в топонимике – переименовать аэропорт, магистральное шоссе, а потом и название страны (в расчёте, что Греция перестанет блокировать вступление «Бывшей Югославской Республики Македонии» в НАТО). 

 

Большая игра на Балканах продолжается. Пока – не в пользу Балкан.

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Сербия Косово Македония Балканы

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