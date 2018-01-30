"Запрос на поиск врагов": Литва клонировала "Миротворца"

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Есть люди и страны действительно достойные подражания. Только вот Литва, окутанная мороком русофобии, все как то не с тех пример берет. В январе в Литве запустили интернет-ресурс под названием Vatnikas – аналог скандального украинского сайта «Миротворец». Данный портал взялся публиковать данные о гражданах, которые, по мнению его создателей, являются «подрывными элементами». Таким образом, как считают эксперты, был сделан новый шаг в сторону «украинизации» Прибалтики.

Список "врагов народа"

В свой список литовские «патриотасы» заносят тех, кто – процитируем – «отрицает и принижает важнейшие и исторические факты литовской независимости», прославляет «политику Советского Союза и Кремля», «принижает членство Литвы в НАТО», занимается «подстрекательством к разногласиям между гражданами Литвы», а также, помимо всего прочего, «популяризирует пропагандистские интернет-страницы, занимающиеся деятельностью, указанной выше». Решившие сохранить анонимность авторы портала не скрывают, что намеренно «выслеживают» кандидатов в свои списки по социальным сетям: по вывешенным людьми на своих страничках картинкам и фотографиям, по их комментариям к тем или иным новостям.

Проект Vatnikas был запущен 13 января – в дату, отмечаемую в Литве как День защитников свободы. В короткий срок там были размещены данные почти о двух сотнях человек. Поводом для попадания на сайт могли стать как самостоятельная публикация, так и репост или даже просто «лайк».

Как одобрительно отметил глава Литовского союза журналистов Дайнюс Радзевичюс, сайт публикует имена тех, кто распространяет враждебную пропаганду, дезинформацию, манипулируя и стремясь влиять на людей. В числе изобличённых «ватников» оказались, например, председатель Каунасского отделения ассоциации «Литва без нацизма» Гедрюс Грабаускас, экс-председатель Соцфронта Литвы Альгирдас Палецкис, лидер общественного объединения «Будем едины» Вайдас Лекстутис, депутат Сейма Збигнев Ядинский, певец Альгирдас Мотуза. Любопытно, что, кроме списка имён, на сайте имелась отдельная рубрика «Наши любимые», где можно было найти имена наиболее активных «ватников».

Разработчики Vatnikas предлагали гражданам активно участвовать в пополнении базы данных. Чтобы сдать «национал-предателя», надо было всего лишь заполнить простейшую форму и отправить её модератору. Правда, авторы портала решили на всякий случай подстраховаться, а то мало ли что? Они специально подчеркивают, что содержимое Vatnikas, мол, «является субъективным мнением физических лиц». Дескать, они собираются представлять аудитории «своё мнение», а вовсе не «объективную информацию».

Как известно, у «патриотов» Литвы есть наглядный пример для подражания – украинский «Миротворец», публикующий данные оппозиционных политиков и общественников, журналистов, российских деятелей культуры, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. В адрес людей из списка поступали угрозы, некоторых (в частности, писателя Олеся Бузину, экс-депутата Верховной рады Олега Калашникова) убили после размещения их данных на сайте.

Даже бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович вынуждена была признать, что происходящее ставит под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев украинского сайта раскритиковала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала публикации «Миротворца» «прямым призывом к расправе». Однако кое-где, как видим, действия авторов скандального сайта восприняли в качестве повода для подражания. В националистической прессе Литвы и раньше появлялись едва завуалированные призывы к расправам над «ватниками» – и вот был сделан следующий шаг.

Чрезвычайно характерно, что «Миротворец» разразился приветственным посланием к литовским «коллегам»: «Центр "Миротворец" приветствует литовских националистов с открытием сайта Vatnikas. Наши сотрудники готовы оказать методическую помощь и поделиться многолетним опытом отлова российского и пророссийского деструктивного ватного элемента».

Российский политолог Михаил Нейжмаков высказал мнение, что появление в Литве местного «Миротворца» усилит напряжение в обществе и усугубит охоту на ведьм. «С одной стороны, это свидетельствует о вакууме идей внутри литовского общества. Когда не хватает ориентиров позитивного характера, то появляется запрос на поиск врагов в собственных рядах. Элемент охоты на ведьм в информационном пространстве республики присутствовал и раньше. Так что здесь может быть политико-психологический подтекст. В списки нового сайта могут попасть люди самые разные, даже очень далекие от политики. Конечно же, опасность для тех, кто попадет в эти списки, сохраняется. Попытки обструкции и угроз в отношении этих людей, давление на членов их семей – всё это вполне возможно», – считает М. Нейжмаков.

Антикультурный обмен

В свою очередь, политический эксперт и журналист Армен Гаспарян с иронией отмечает, что опечален тем, что в чёрный список включают только литовцев. «Меня заочно забанили в этой стране после двух выступлений в Риге и Таллине. После первых двух выступлений организаторы сказали: им позвонили и предупредили – вот этого мы депортируем, а вы сядете. И после этого всего выясняется, что меня в списке нет – обидно», – сказал он. По словам А. Гаспаряна, в самом названии Vatnikas «нет креатива». Политолог предложил сделать версии на английском, русском и литовском языках, а также добавить «проклинающие» баннеры на каждой странице.

Как саркастически добавил эксперт, главной задачей авторов сайта было продемонстрировать свой проект на уровне Евросоюза. Однако имеющиеся списки сложно назвать весомыми. «Заявить-то не получилось. Как ты будешь заявлять об этом на уровне Евросоюза? Ведь сверхзадача какая – надо и туда еще показать, чтобы получить дополнительное финансирование, получить решение Европарламента. Они насчитали сто двадцать пять человек. Ребята, у вас, по отчётам службы безопасности, тысячи пропагандистов, хакеров, ботов, нелегальных разведчиков, местных шпионов бегает. И вы хотите сказать, что сто двадцать пять – это всё? Стыдно, берите пример с "Миротворца"», – иронизирует Гаспарян.

А вот эстонский правозащитник и исследователь общественных процессов Сергей Середенко откликнулся в соцсети Facebook на известие о создании Vatnikas со всей серьёзностью – по его мнению, ситуация сложилась предсказуемая. «В исследовании "Украинизация Прибалтики: экспорт политических практик" мы с соавторами дали комплексный прогноз, согласно которому, в частности, можно было ожидать в Прибалтике появления негосударственных сайтов типа украинского "Миротворца" со списками и личными данными "нелояльных" государству, а по сути – режиму лиц. С горечью должен констатировать, что прогноз оказался верным, и в Литве националисты запустили сайт с говорящим названием Vatnikas.lt», – отмечает С. Середенко.

Действительно, в рамках Совещания по человеческому измерению Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 18 сентября 2017 года был презентован доклад аналитического портала RuBaltic.Ru о грядущей «украинизации» стран Прибалтики, авторами которого выступили Сергей Середенко, Андрей Стариков и Олег Филонов. Они пришли к невесёлым для стран Балтии выводам: столкнувшись с массовым оттоком населения, Литва, Латвия и Эстония встали перед необходимостью хоть как-то заполнить образовавшийся вакуум. «''Беженцы'' из исламских стран, прибывающие по евросоюзовской квоте, ситуации не решают, а лишь создают новые проблемы. Совсем другое дело – идейно близкие прибалтам участники ''АТО''. Поэтому новый дом в Латвии, Эстонии и Литве будут искать не только обычные экономические ''заробитчане'', но и носители бандеровской идеологии, имеющие в т.ч. опыт боевых действий и карательных операций. Географически близкая Украине Прибалтика, терпимая к бандеровской идеологии, имеющая сложившиеся украинские общины, вполне может стать для украинских ультранационалистов тем, чем стала Латинская Америка для немецких нацистов – местом нового пристанища», – считают авторы доклада.

Учителя и ученики меняются местами

Эксперты предполагают, что связанный с «безвизом» рост украинской эмиграции в Прибалтику заметно изменит ситуацию в этом регионе. «Так как депопуляция региона во многом обусловлена безработицей, то сразу же возникнет жёсткая конкуренция за рабочие места внизу социальной лестницы, которые в силу этнократической политики в прибалтийских странах занимают русские. Такая конкуренция – привычный для участников ''АТО'' конфликт с ''москалями'', который они научились решать при помощи силы. Прибалтийские власти в свою очередь будут только рады тому, что русские снова начнут уезжать. Поэтому от правящих кругов Латвии, Эстонии и Литвы можно ожидать лишь полного попустительства этим ''трудовым спорам''. Также можно прогнозировать резкое обострение криминогенной обстановки. Если в украинской среде найдутся лидеры, способные её контролировать в приемлемых для прибалтийских властей рамках, то вопрос перераспределения влияния среди национальных меньшинств может быть решен радикально и быстро», – считают исследователи.

Они напоминают, что на предыдущем этапе страны Прибалтики сами занимались «менторством» по отношению к Украине. Ультранационализм, теория «советской оккупации», максимальное очернение советской эпохи, «декоммунизация», глорификация местных приспешников нацистов, языковая политика – во всём этом официальный Киев ориентировался на опыт учителей-прибалтов. В докладе «Преследование правозащитников в Прибалтике» латвиец Александр Гапоненко, жители Эстонии Мстислав Русаков и Сергей Середенко указали на особую роль, которую играют в деле преследования инакомыслящих т.н. ежегодники спецслужб, в которых публикуются имена «врагов государства».

«Вместе с тем нет никакого сомнения в том, что ежегодники эти пишутся и публикуются спецслужбами – в связи с чем и ответственность за распространяемую ими клевету ложится на спецслужбы. Доказательством тому выступают немногочисленные судебные процессы, в которых спецслужбы выступали ответчиками (в Эстонии, например, жалобы на содержание ежегодника Охранной полиции подавали такие политики из Центристской партии, как Яна Тоом, Михаил Стальнухин и Михаил Кылварт; в Латвии – правозащитник и член политической партии ''Согласие'' Елизавета Кривцова). Видимо, учтя этот ''негативный'' опыт, украинские власти решили не связывать себя ответственностью и запустили сайт под названием ''Миротворец'', формально не имеющий отношения к государственным структурам», – пишут Середенко, Стариков и Филонов.

Сейчас роли меняются, и теперь уже Латвия, Литва и Эстония импортируют украинские внутриполитические практики, что, в частности, доказала ситуация с сайтом Vatnikas. «В Прибалтике нередкие, но одиночные проявления языка ненависти, во-первых, фиксируются правозащитниками и, во-вторых, осуждаются. Режимные СМИ при всём своем толерантном отношении к правым радикалам в целом языка ненависти не приемлют. Однако он достаточно уверенно входит в оборот как со стороны правых и ультраправых партий (в Эстонии это Консервативная народная партия, в Латвии – Национальное объединение, в Литве – ''Союз отечества – Христианские демократы Литвы''), так и со стороны украинских эмигрантов. В частности, блог головы ''Украинского землячества Эстонии'' Евгена Цыбуленко называется ''Записки эстонского Бандеровца'' и полностью воспроизводит ''свидомую'' риторику. На Украине язык ненависти – норма», – подчёркивают Середенко, Стариков и Филонов, добавляя, что скоро это может стать «новой нормальностью» и в странах Балтии.

К слову, Vatnikas.lt на сегодняшний день закрыт – официально «в связи с переносом на другую платформу». Возможно, временное свертывание деятельности портала связано с тем, что многие из тех, кто против своей воли оказались на его страницах, обещали засыпать хозяев сайта судебными исками. Не исключено, что не обошлось без негласного нажима властей Литвы, решивших не допустить потенциального скандала на уровне ЕС. Весь вопрос в том, как скоро и в каком виде Vatnikas воскреснет, а что это произойдет – никаких сомнений нет: слишком прочно Прибалтика встала на рельсы «украинизации».

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