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Смеяться не стоило… США твердо намерены отобрать у России Крым

Понедельник, 29 Января 2018 07:30
Смеяться не стоило… США твердо намерены отобрать у России Крым Фото из открытых источников

Над словами украинского министра внутренних дел Арсена Авакова, объявившего о создании подразделений украинской патрульной полиции для Крыма и Севастополя не посмеялся в отечественном интернет-пространстве только ленивый. А стоило ли смеяться? Приведенное полностью, выступление Авакова по поводу Крыма и Донбасса вызывает вовсе не веселье, а вполне обоснованную тревогу.

 

Прежде всего, многочисленные комментаторы приводили почему-то лишь часть сказанного, причем приписывая ее Авакову. На самом же деле резонансное заявление сделал на годовой итоговой коллегии МВД председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев :  "В 2018 году планируем набор и открытие подразделений патрульной полиции в городах Ковель, Белая Церковь, а также в специальные подразделения "Крым" и "Севастополь".  Аваков лишь уточнил, что "...подразделения "Крым" и "Севастополь" будут работать на других участках, пока Крым не будет освобожден от оккупантов..."

 

Вот по этому поводу насчет него и прошлись - министр,  мол, и сумасшедший, и вор, который таким способом хочет запустить лапу в бюджет "родного" ведомства еще поглубже, и так далее, и тому подобное. Спору нет - Аваков вор, проходимец и аферист, причем наивысшей пробы. Но только, увы, никак не безумец. Создание полицейских подразделений для Крыма - это никак не бредни, а только часть продуманного плана, над которым работают люди, с возможностями  намного  побольше аваковских. А он их только озвучивает:

"Что касается Национальной гвардии... Период фальшивых митингов, которые отвлекают внимание, пройдет, и будет фаза нашей жизни, когда вам придется вместе с Национальной полицией заходить в районы Донецкой, Луганской области и Крым, освобожденные от оккупации.  Освобождать и защищать оккупированные территории - очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас!"

 

Кто-то может сказать, что с подобными заявлениями Аваков уже выступал. Было... Вот только впоследствии все его "освободительские" порывы как-то  очень резко сошли на нет. А тут - опять взыграло ретивое! Что-то очень синхронно взыграло - с визитом в Киев Волкера, безоговорочной поддержкой США закона о "деоккупации Донбасса" и гробовым молчанием Европы по поводу оного. Очень смахивает на то, что буйного министра крепко обнадежили - и лица рангом куда повыше  ненавидимого им "шоколадного президента", Вот и зовет он опять своих подчиненных на кровавую зачистку - причем уже не только Донбасса, а и Крыма.

 

Рассматривая любые высказывания (как и действия, естественно) украинских "политиков", надо помнить, что начиная с 2014 года "нэзалэжная" совекршенно не является субъектом политики внешней, да и внутренней, пожалуй, уже тоже. Относительно самостоятельные действия ее нынешняя "власть" совершает только тогда, когда ворует что-нибудь.  Все остальное - лишь ретрансляция прямых команд или "общих установок", получаемых из Вашингтона, и, несколько реже - из Брюсселя. Если Аваков готовится "освобождать" Крым и Донбасс, то это - никак не его личная инициатива.

 

Чтобы понять, откуда ветер дует, семи пядей во лбу быть не нужно. Мы можем сколько угодно радоваться тому, что где-то в мире опубликована очередная карта с Крымом включенным в состав РФ или заявлениям заштатных (или даже - вполне действующих) европейских политиков о том, что полуостров - это... ну-у-у-у-у... воообще-то... скорее Россия, чем Украина, но... Главные мировые жандармы и надзиратели с пропиской в Вашингтоне, те кто присвоили себе право решать в этом мире все и за всех, продолжают гнуть одну линию, не отступая от нее ни на йоту: "Крым - украинский! Россия - агрессор! Крым надо вернуть!"

 

Вот не угодно ли - наисвежайшее по этому поводу заявление, прозвучавшее из Америки?! Все четко, конкретно, понятно. Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета Организации в Вене, заявил :

 

"Мы ... отмечаем, что согласно информации, подготовленной Крымской правозащитной группой, по крайней мере 10 000 жителей Крыма были призваны на военную службу в российскую армию. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить эту практику. Соединенные Штаты также призывают Россию соблюдать ее международные обязательства и обязанности, предоставить международным наблюдателям полный доступ в Крым, прекратить преследовать крымских татар и других несогласных, а также прекратить оккупацию Крыма!"

 

Также Кемиан заявил, что "В России и в оккупированном Россией Крыму те, кто отрицает оккупацию, целенаправленно подвергаются репрессиям" и совершенно четко и недвусмысленно высказался насчет того, что "США не признают и никогда не будут признавать оккупацию и аннексию Крыма." А заодно добавил, что "...санкции, связанные с оккупацией Крыма, продолжат действовать, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом..."

 

Еще вопросы есть? Это ведь не детский лепет на лужайке! Это - государственная официальная позиция. Которая поддерживается на всех уровнях, кстати. Например,  едва ли не одновременно с выступлением Кемиана старший научный сотрудник по России Американского совета по внешней политике Стивен Бланк  разразился статьей для американского аналитического центра Atlantic Council (являющегося, если кто запамятовал, фактически, филиалом Пентагона и ЦРУ, одним из основных идеологических центров НАТО), Статейка просто загляденье! Дистиллированное мракобесие и кристальная русофобия в одном флаконе. Вот пара цитат, навскидку, как говорят:

 

"...Москва не намерена уходить из Донбасса и возвращать Крым. Напротив, она усиливает группировку войск на Крымском полуострове, отправив туда дополнительные зенитно-ракетные комплексы (С-400) и вкладывает в Крым еще больше ресурсов, хотя они остро необходимы ей самой. Она также настойчиво преследует всех тех, кто ведет речь о независимой Украине..."

 

"...Россия не в состоянии обрести мир и Украину. И она может только мечтать об империи, аннексировав Крым и Донбасс. Ни война в полном смысле этого слова, ни мир в ближайшей перспективе невозможны. Лавров и Путин своей ложью показывают, что они отказываются признать невозможность создания империи, и это лишь ускоряет крах всего проекта. И скорее всего, этот крах будет сопровождаться насилием!"   

 

Здесь, конечно, тоже можно от души повеселиться - над очередным апокалиптическим прогнозом для России, обрамленным совершенно нелепыми обвинениями. Да только не смешно все это... И не  зубы скалить надо, а четко понимать для себя, что США, скорее всего, будут идти в противостоянии с Россией до конца. И, решая спор за Крым  дело нам придется иметь вовсе не с убогой "нэзалэжной", а со всей силой и мощью Америки. 

 

Именно на твердом понимании этого факта и соответствующих действиях может и должна строиться наша победа в таком противостоянии. А шутки шутить потом будем. После Победы...

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Крым США Украина война

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