Дежавю по-грузински: США снова подталкивают Грузию к войне с Южной Осетией

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Уверения представителей Грузии и США о том, что поставки противотанковых комплексов FGM-148 Javelin для грузинской армии являются чисто оборонительным мероприятием и не направлены против какой-либо страны, все таки, вызывают серьезные сомнения. Оснащение грузинской армии новыми образцами военной техники со стороны США является еще одним показателем усиления военного сотрудничества Тбилиси с государствами-членами НАТО. Об этом заявили в Министерстве обороны Южной Осетии, комментируя поставку первой партии американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в Грузию.

В качестве другого примера усиления военного сотрудничества Тбилиси с североатлантическим альянсом югоосетинское оборонное ведомство назвало регулярные совместные учения грузинской армии с подразделениями стран НАТО.

В Минобороны Южной Осетии отметили, что в крупномасштабных учениях — Agile Spirit, Noble Partner и других, прошедших за последние годы на территории Грузии, была задействована военная техника американской армии, включая танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley и бронетранспортеры LAV, а также дальнобойные самоходные артиллерийские установки. Помимо подразделений армии США, в них принимали участие военнослужащие других стран НАТО, а также Украины, Азербайджана, Турции и других стран.

«Подобное открытое содействие усилению грузинской армии со стороны США способствует повышению военной угрозы со стороны Грузии и эскалации напряженности в Закавказском регионе. Такие действия могут подтолкнуть Тбилиси к возможной попытке реализации военно-политических амбиций в отношении Южной Осетии», — отмечается в комментарии Министерства обороны РЮО.

В оборонном ведомстве напомнили, что в период до начала военной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года в этой республике также проходили широкомасштабные закупки вооружений и военной техники.

На этом фоне посол США в Грузии Ян Келли высказал озабоченность ратификацией Госдумой России соглашения с Южной Осетией о переходе части подразделений южноосетинской армии в состав Вооруженных сил РФ, которое произошло еще 24 января.

«Мы не признаем легитимности этого соглашения. Мы рассматриваем его как шаг назад», – заявил дипломат.

«Все стороны должны работать над имплементацией Соглашения о прекращении огня от 2008 года», – отметил он.

По мнению американского дипломата, это подразумевает отвод сил на те позиции, где они размещались до конфликта 2008 года.

Напомним, что ранее ратификацию этого соглашения осудил Госдепартамент США.

Россия, признавшая в 2008-м Абхазию и Южную Осетию, разместила там миротворческие военные силы для гарантий безопасности бывших грузинских автономий, отколовшихся от Грузии. Москва всячески укрепляет и наращивает сотрудничество с Сухумом и Цхинвалом, в том числе в военной сфере.

В тоже время, по примеру украинских коллег, Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

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