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Тунис: новый виток «жасминовой революции»?

Понедельник, 29 Января 2018 08:00
Тунис: новый виток «жасминовой революции»? Фото из открытых источников

Экономический кризис, в котором оказался Тунис под "чутким" руководство МВФ,  привел к  серьёзной дестабилизации обстановки в стране. Демонстрации против жёстких мер экономии, введённых правительством уже далеки от мирных.  Формально протесты начались с принятием бюджета, который предусматривает повышение цен и увеличение налогов с 1 января 2018 года. Рост цен коснулся многих основных товаров, в том числе бензина. Налоги повысили на покупку автомобилей, телефонные переговоры, услуги Интернета, гостиничные услуги и др.

 

Демонстрации охватили не только столицу, но и другие тунисские города. Хотя в западных СМИ пытаются утверждать, что цели демонстрантов сугубо мирные, это явно не соответствует действительности: происходят регулярные нападения на государственные учреждения, включая поджоги зданий органов государственной безопасности (таковых уже более десятка). Налицо желание спровоцировать государство на применение силы, причём не только полиции, но и армии, чтобы взорвать ситуацию.

 

Были попытки представить протесты как массовые, но даже западные СМИ вынуждены говорить не о тысячах, а о «сотнях» протестующих, хотя и это преувеличение. Уже повторяются элементы сценария января 2011 года: погиб один из протестующих….

 

Из Управления ООН по делам беженцев послали специфический сигнал тунисским властям. Несмотря на то, что протестующие не имеют никакого отношения к беженцам, в ООН выразили «обеспокоенность» большим числом арестов. Замечание любопытное: ведь ни в каком документе ООН по правам человека не сказано, какую долю арестованных можно считать «нормальной», «большой» и т. д. Пресс-секретарь Управления по правам человека Р. Колвилл подчеркнул, что власти Туниса «не должны препятствовать гражданам в осуществлении их законного права на мирные собрания и свободу самовыражения». ООН сделала ещё одно странное заявление: призвала правительство Туниса «не арестовывать людей, если к этому нет оснований» (в течение недели власти арестовали по всей стране около восьмисот человек, из которых примерно двести – молодёжь от пятнадцати до двадцати лет), и «обеспечить задержанным гарантии справедливого судебного разбирательства». Причин для таких «предупреждений» не было, что придаёт им угрожающий характер... 

 

Следует подчеркнуть, что экономический кризис в стране был организован, и здесь надо указать на Международный валютный фонд. В 2016 году Тунис получил от МВФ заём в размере 2,8 млрд. долларов на четыре года. А вот условия, под которые правительству Туниса были выделены эти деньги: увеличение независимости Центрального банка; «реструктуризация» трёх государственных банков; принятие некоей стратегии «повышения уровня справедливости в вопросах налогообложения». После принятия мер по «увеличению независимости» ЦБ Туниса МВФ начал на него давление, добиваясь девальвации тунисского динара. С 2014 года до июля 2017 года тунисская национальная валюта потеряла 49 процентов стоимости, и страна лишилась по линии внешней торговли более 1 миллиарда долларов.

 

Напомним, что именно Тунис стал первым объектом нападения во время спецоперации 2011 года, получившей красивое название «арабская весна». Более точно охарактеризовал те события по свержению законных правительств ряда стран Ближнего Востока бывший посол Российской Федерации в Ливийской Джамахирии В.В. Чамов – «арабская осень»…. 

 

Цели «арабской осени» простираются гораздо дальше «осеннего» увядания тех или иных государств. Планировщики этой спецоперации добиваются не ослабления, не подрыва государственности стран-мишеней: им требуется полная ликвидация государственных институтов и создание на их месте территорий хаоса. Получилось это только в Ливии. В Тунисе и Египте не получилось, в Сирии получилось лишь отчасти. А раз так, то рано или поздно к этим планам вернутся. Похоже, в Тунисе это и пытаются сделать. 

 

Проект «Территории вместо государств» имеет концептуальную основу (архаизация общественных отношений при сохранении небольших «островков благополучия») и определённую схему реализации. Обязательный элемент данной схемы – создание террористических армий глобального уровня управления типа «Аль-Каиды», «Исламского государства» (ИГ)* и т. п. 

 

Характерно, что вспышка нестабильности в Тунисе произошла в момент проведения властями Туниса успешных военных операций против «Аль-Каиды» в Исламском Магрибе (AQIM). Что касается ИГ, борьба с ним имеет для Туниса жизненно важное значение. По оценкам, более трёх тысяч тунисских граждан присоединились к боевикам ИГ в Ираке, Ливии и Сирии. Возвращение этих боевиков на родину – одна из главных опасностей для страны. Важным успехом борьбы Туниса с AQIM стала ликвидация тунисскими военными руководителя местного отделения этой организации Терека Омара. 

 

Анализируя происходящее сегодня, напомним, что выделял в событиях «арабской осени» («жасминовой революции» в Тунисе на рубеже 2010-2011 гг.) Тьерри Мейсан: «Пока там [в Тунисе] не стихали демонстрации против безработицы и полицейского насилия, Вашингтон потребовал от президента Зина Эль-Абидина Бен Али покинуть страну, а в это время МИ-6 уже организовала триумфальное возвращение из Лондона вождя «Братьев-мусульман» Рашида Ганнуши…»

 

И сейчас, пока тунисцы протестуют против нового повышения цен и налогов, Международный валютный фонд проводит «реструктуризацию» государственных банков Туниса и обеспечивает невозвратность выданного стране кредита. Распространённая схема, действующая и в других государствах. Не случайно новое руководство правящей партии Южной Африки недавно приняло два важнейших решения: о национализации Резервного (Центрального) банка страны и об отказе от навязываемого ЮАР кредита МВФ…

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Тунис цветные революции

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