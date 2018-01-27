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Британия раздувает военный психоз

Суббота, 27 Января 2018 09:00
Британия раздувает военный психоз Фото из открытых источников

Последнее время истерия и страхи по поводу "российской угрозы", и  отставания в военном плане от нас, выглядят уже просто смешно.  На Западе  миф о российской военной угрозе раздувается  с особым остервенением. Великобритания вовсе не исключение. В свете этого мифа начальник Генерального штаба Британии генерал Ник Картер заявил, что бюджет британских вооружённых сил недостаточен для успешного противостояния угрозе со стороны России.

 

Британская газета The Telegraph решила разобраться в этом вопросе. Для начала издание сравнило военные расходы обеих стран. У Британии они оказались даже выше: 52,5 миллиардов долларов против российских 46,6 миллиардов долларов. Обе эти суммы гораздо скромнее 700 миллиардов долларов, которые тратят на армию США.

 

Хотя военные расходы Соединённого Королевства больше, по количеству личного состава и техники оно изрядно проигрывает России. В нашей армии сейчас служит 831 тысяча человек, а в британской – только 152 тысячи. Российские военные располагают 2700 танков и 4900 боевых машин пехоты, а у их британских коллег есть только 227 танков и 623 БМП.

 

При этом британские военные считают, что Россия превосходит их армию не только численно. Армия Британии устарела на 20 лет, считают в Генштабе Соединённого Королевства. По мнению Фенелла Макгерти из центра Jane’s Defence Budgets, благодаря дешевизне производства Россия может тратить до трети военного бюджета на модернизацию армии, а Британия – только 17%.

 

Низкая стоимость достигается за счёт использования государственных предприятий, а не частных компаний, как это повсеместно бывает на Западе.

 

«С российской точки зрения, кажется странным покупать корабль за $3 млрд. Что же это за корабль за такие деньги?» — отмечает сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Игорь Сутягин.

 

Президент РФ Владимир Путин, отвечая во время большой пресс-конференции в декабре на вопрос о военных расходах России, подчеркнул, что наша страна не может позволить себе военный бюджет как у США. Вместе с тем, отметил Путин, мы не можем пренебрегать обороноспособностью страны.

 

«Мы будем уделять нужное внимание развитию армии и флота, не втягиваясь в гонку вооружений и не разрушая бюджет», — заявил президент.

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Британия

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