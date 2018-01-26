ОИ-2018 - Идет война не с допингом, а с Россией

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События последних дней наглядно доказали, что все отстранения российских спортсменов от Олимпиады - это никакая не борьба с допингом. Это самая настоящая война. Война с Россией. В своем желании унизить РФ Запад пойдет на все.

Из всех возможных вариантов для России, которые можно было предположить, реализовался худший.

Да, наши спортивные (да и государственные) власти проиграли, и проиграли с треском.

Флага и гимна не будет, за телеправа заплачено, но большая часть команды не допущена до игр, а российский олимпийский комитет мало того, что отстранен, так еще остался должен 15 миллионов долларов.

Но недопуск в самый последний момент Сергея Устюгова, Антона Шипулина, Виктора Ана без объявления каких-либо причин — это просто политическое издевательство.

А то, что заявил наш «друг» Томас Бах, лучшее подтверждение моих слов:

"Комиссия не действовала в роли судьи. Она тщательно проверяли каждое дело, и в итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на игры, и неприятных сюрпризов после соревнований не будет. России следует ценить такую возможность".

Вы поняли? Мы должны ценить такое отношение и лизать руку, которая бьет нас по сусалам. Иначе могло быть еще хуже. Полный недопуск. Или пинок с ноги.

Валери Фурнейрон, автор отстранений и председатель независимого органа МОК:

«Невключение в список приглашенных на игры необязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга. Это не должно ставить под сомнение их чистоту».

Всем все понятно? Причина отстранения не в допинге. Причина в том, что спортсмены:

а) русские;

б) могут выиграть.

Точка. Жирная такая.

Самое интересное, что в остальном мире все уже понимают, что становятся участниками оскорбительного фарса. И, кстати, как намек на будущее: не надо много самостоятельности, а то будет как с русскими.

Но если даже такой упоротый русофоб, как Фуркад, говорит о том, что с Шипулиным перебор по полной программе, – значит, где-то что-то с полки упало и разбилось.

А что у нас?

А у нас тоже забавно.

Привычным сожалениям из уст Пескова уже не хочется уделять место в строке. Заявления Пескова – это как есть прочерк. Одинаковый повсюду.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев стал одним из первых представителей власти (хотя бы и законодательной), кто озвучил, что с ситуацией надо что-то делать.

«Если разъяснений не последует, то возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане».

Действительно, соглашусь с Дегтяревым, что с одной стороны, демонстрируются просто восхитительные способности к переговорам и убеждениям, в результате которых команды Северной и Южной Кореи выступят одной и под одним флагом.

Это здорово, это приветствуется. Но почему столь однобокая позиция в отношении России?

Все дело, видимо, в том, что тот же лидер Северной Кореи в нужное время продемонстрировал нечто такое, что заставляет относиться к нему с уважением. Как минимум – ракету, которой в случае недопуска его спортсменов на игры или бойкота Северной Кореей игр вполне реально запульнуть в район Пхенчхана.

И – дипломатические ходы, разговоры, переговоры. Про итог я уже сказал. Объединенные корейские команды на играх.

А у нас?

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

"Мы видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами".

А я вот грешным делом думал, что такие вещи докладывает Жуков или Мутко... Хотя, действительно, это такая мелочь, очередной плевок в российское политическое лицо, отвлекать таких занятых (узнать бы еще, чем) лиц действительно, не стоит. Президент не обломается, интернет пошерстит.

Ну и понятно отсюда, что такими темпами, конечно, удастся прояснить ситуацию. Году к 2022-му, как раз к следующему зимнему олимпийскому позорищу. Действительно, достойно сожаления.

Но что более достойно сожаления, что все те, кто допустил и способствовал этому безобразию с российской стороны, все еще на своих местах. За свои (думаю, неплохие) зарплаты.

Вот о чем пожалеть бы…

А пожалев, начать жестокую, но справедливую чистку в рядах олимпийских и спортивных чиновников. На всех уровнях. В рамках подготовки к следующим играм, до которых нас возможно, допустят. Или не допустят, что, скорее всего, и будет.

Ну надоели уже затертые и замыленные слова насчет того, что «наш ответ будет жестким и симметричным».

Хочется все-таки не слов, а дел.

Автор: Роман Скоморохов

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