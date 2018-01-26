Чудовищная ложь Чубарова - как татары заливали Крым кровью до 2014 года

Фото из открытых источников

Выступая на допросе по "делу Януковича" в Оболонском райсуде Киева в четверг, 25 января, глава Меджлиса крымскотатарского народа* Рефат Чубаров, рассказывая о "миролюбии" крымских татар и о том, что они "никогда не проливали кровь в результате этнического конфликта" изрек чудовищную, циничную и наглую ложь. И мы сейчас мы это докажем!

"Помню 1 марта 2014 года на заседании Совета Федерации Матвиенко сказала... Я не помню дословно, но там были слова "кровь" и "русские". Она сказала, что в Крыму проливается кровь русских... Там заседание начиналось с того, что Матвиенко говорила, что мы не можем оставить в беде 60% (кажется, так она говорила) русских... Было такое нагнетание. Я не знаю в Крыму ни одной ситуации до 27 февраля 2014 года, чтобы была пролита кровь в результате этнического конфликта. Могли быть конфликты между людьми разных национальностей, но чтобы основой конфликта был признак национальности – такого просто не было", – заявил Чубаров.

Чубаров врет, как дышит! Большая часть истории истории Крыма с того момента, как он оказался в составе "нэзалэжной" Украины - это как раз попытки тамошних татар установить на полуострове свою полную гегемонию, выдавив оттуда представителей остальных национальностей, прежде всего - русских. Так было! До определенного момента, впрочем. О том - до какого именно, мы расскажем ниже. А пока давайте обратимся к хроникам крымско-татарского "миролюбия". Тем более, что искать таковые в секретных архивах нет нужды. Достаточно поднять подшивки крымских же газет десяти- двадцатилетней давности. Итак: газета Крымское время, 28.08.2001:

"Некоторые аналитики время от времени заявляют, что события в Крыму развиваются по албанскому (косовскому, македонскому или балканскому) сценарию. Показательно, что такие выводы давно перестали шокировать не только специалистов-геополитиков, но и рядовых обывателей. Главный устроитель и организатор всех нижеприведенных акций один - меджлис - демонстративно нелегализованная структура, претендующая на то, чтобы считаться представительным органом всего крымскотатарсокго народа.

Мы не приводим в ниже публикуемом списке ни самозахватов земли первых лет возвращения татар в Крым, ни ежегодных массовых маршей на Симферополь накануне 18 мая, напоминающих репетиции взятия города, ни бесчисленных и очень часто несанкционированных митингов и пикетов (в Симферополе нет, наверное, ни одного правительственного здания, которое бы не пикетировали меджлисовские активисты), завершившихся без особых инцидентов, ни политических голодовок, ни регулярных прочеченских манифестаций на центральной площади полуострова и у стен российского консульства, ни незаконных установок памятников людям с сомнительной исторической репутацией вроде Петра Григоренко или убийц канонизированного Русской Православной Церковью игумена Парфения.

Мы собрали только факты стычек меджлисовцев с правоохранительными органами, захватов административных зданий, перекрытия железных дорог, осквернения христианских святынь:

19 марта 1992 года

Побоище с "Беркутом" в Киеве у здания Верховной Рады Украины. Мешая крымским татарам устанавливать несанкционированный палаточный городок, милиция вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки. Есть пострадавшие.

Октябрь 1992 года

События в селе Красный Рай. 5 октября крымские татары блокируют движение транспорта на пяти магистральных автотрассах вокруг Симферополя и пикетируют прокуратуру Крыма. 6 октября митингующие пикетируют Верховный Совет Крыма. Митинг перерастает в столкновение с милицией, в ходе которого есть пострадавшие с обеих сторон. Милиция использует специальные средства (газовые гранаты, брандспойты), разбиты окна нижних этажей здания Верховного Совета.

28 сентября - 2 октября 1993 года

Крымские татары блокируют вход в помещение Нижнегорского райисполкома и перекрывают движение на железной дороге в районе станций Яркое и Краснопартизанская.

23-25 июня 1995 года

Печальной памяти феодосийско-судакские события. Пожалуй, самый массовый пока разгул меджлисовцев. 25 июня колонна примерно из 20 машин прибыла в поселок Щебетовка для участия в похоронах двоих погибших 23 июня соотечественников. После получения известия о задержании в Феодосии правоохранительными органами троих крымских татар, подозреваемых в разгроме ресторана "Киммерия", около тысячи возмущенных крымских татар выехали в город, где громили торговые точки и захватывали заложников. В ходе столкновения крымских татар с отрядами ОМОНа несколько человек получили ранения. Аналогичные стихийные акции прошли в Щебетовке и Судаке. Дорогу на Симферополь пришлось перекрывать войсками, подразделениями ОМОНа, тяжелой бронетехникой. По итогам этих событий были созданы многочисленные правительственные комиссии, а Президент Украины вынужден был издать Указ "О неотложных мерах по устранению нарушений законности и правопорядка в Автономной Республике Крым".

9 ноября 1995 года

На восьмой день политической голодовки фракции Курултая в крымском парламенте около 500 крымских татар блокировали вход в здание Верховного Совета Крыма.

24 апреля 1996 года

Президиум меджлиса на своем внеочередном заседании обсудил ситуацию в связи с гибелью Джохара Дудаева и принял соответствующее заявление. Президиум меджлиса объявил 26 апреля траур и обратился ко всем мусульманам и верующим других конфессий помянуть в этот день Джохара Дудаева.

24 марта 1998 года

Несанкционированные массовые мероприятия в Симферополе, митинг, шествие и пикет, перекрытие движения на автомагистралях и железнодорожных путях. В результате столкновений меджлисовских активистов с сотрудниками милиции в районе железнодорожного вокзала 19 стражей порядка получили телесные повреждения, 12 из них госпитализированы. Заведены уголовные дела по статьям "Злостное сопротивление работникам милиции" и "Блокирование транспортных путей".

27 марта 1998 года

Еще один массовый митинг меджлисовцев на площади Ленина в Симферополе. Пыл митингующих охлаждали стоящие рядом БТРы с зачехленными пулеметами.

9 сентября 1999 года

Пикет меджлисовцев у судакского горисполкома заканчивается захватом этого государственного учреждения.

10-11 декабря 1999 года

Митинг меджлисовцев у Бахчисарайской райгосадминистрации завершается тем, что около 60 человек захватывают здание и больше суток блокируют работу госучреждения.

18 мая 2000 года

Сразу после митинга, приуроченного к очередной годовщине депортации, меджлисовцы безо всякого разрешения разбивают палаточный городок у стен республиканского парламента. Такие же палаточные городки разбиты и у некоторых других административных зданий Симферополя и Крыма. Несанкционированный палаточный городок простоял у стен Верховного Совета больше месяца.

24 мая 2000 года

Более 60 крымских татар перекрыли железнодорожные пути между Евпаторией и Симферополем у станции Яркая Сакского района. В этот же день у села Михайловка Нижнегорского района на железнодорожные пути вышли еще около 70 человек.

12 июня 2000 года

Меджлисовские активисты перекрывают железнодорожные пути на станции Яркое в Джанкойском районе.

19 августа 2000 года

В поселке Нижнегорском группа крымских татар под руководством лидера местного меджлиса перекрывает железнодорожные пути. Попытки правоохранительных органов урезонить меджлисовцев привели к столкновениям, в результате которых двое милиционеров получили ранения и были госпитализированы.

25 октября 2000 года

Начало нашумевшего крымского крестоповала. В селе Морском Судакского района меджлисовские активисты среди бела дня и на глазах у местных русских жителей сваливают православный поклонный крест.

1 ноября 2000 года

В поселке Кировском неизвестными снят и украден православный крест, установленный на месте будущего строительства храма Святого Амвросия Оптинского. После случая в Морском молва, естественно, приписывает это деяние крымским татарам.

22-23 ноября 2000 года

Ночью неизвестные крестоборцы спилили семиметровый поклонный крест, установленный на въезде в одно из старейших русских сел Крыма - Мазанку. Позже неизвестные вандалы преданы анафеме.

27 ноября 2000 года

После митинга у Джанкойского районного суда меджлисовские активисты захватывают здание Джанкойской райгосадминистрации (во время процесса над четырьмя участниками июньского перекрытия железной дороги на станции Яркое). Они бродят по этажам, взламывают дверь в зал заседаний, срывают, комкают и бросают на пол крымский флаг.

30 ноября 2000 года

Захват Бахчисарайского районного суда во время процесса над главой местного меджлиса Ильми Умеровым (Совет крымскотатарских аксакалов предъявил Ильми иск за то, что тот назвал их "акшакалами"), больше сотни татар врываются в здание. Один из милиционеров, пытаясь сдержать штурмующих, получает черепно-мозговую травму.

25 июля 2001 года

Меджлисовские активисты штурмуют бахчисарайский Свято-Успенский монастырь. Дорогу в православную обитель преграждают отряды "Беркута". В результате столкновений есть пострадавшие с обеих сторон."

Остановимся подробнее на событиях марта 1998 года. Опять-таки, используя цитаты из крымских же изданий:

газета "Крымские известия" от 26.03.1998 года:

"24 марта 1998 года представители крымско-татарского народа провели в Симферополе очередной несанкционированный митинг, завершившийся шествием и пикетами. В 12 часов дня на площади имени Ленина собрались около 4000 тысяч крымских татар. организаторы митинга своими призывами и воззваниями провоцировали собравшихся на противозаконные действия. Одновременно блокировались центральные улицы, выезды из города в направлении Севастополя и Ялты, были сорваны графики движения поездов и электричек. В 15 часов колонна демонстрантов, блокировав движение, общественного транспорта... направилась к железнодорожному вокзалу, где часть агрессивно настроенной толпы, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности... предприняла попытку прорыва милицейского оцепления, применяя колюще-режущие предметы, палки, нунчаки. В результате неправомерных действий 19-ти сотрудникам милиции были нанесены телесные повреждения различных степеней тяжести. 12 из низ госпитализированы в медицинские учреждения, трое- в тяжелом состоянии..."

газета "С места происшествия" №2 от 2-9 апреля 1998 года:

"...впервые несколько часов подряд татары, не таясь, кричали во все горло: "Аллах акбар!" и впервые на головах весьма энергичных молодых людей появились повязки с аналогичной надписью".

Из свидетельств пострадавших сотрудников милиции:

"...Какой-то татарчонок лет 12-13 прыгал на милицейской шапке и топтал ее ногами, а проходивший мимо татарин показал на него рукой и сказал"Вот так же мы будем прыгать на ваших трупах!"...

"...Не доходя до нас метров пять, татары стали бросать в нас камнями, досками, крутили в руках нунчаки. Я стоял впереди. Первой подбежала женщина. Кричит мне:"пропускайте нас, мы пойдем на пути!" Я токазался, и тогда татары закричали: "Бей псов!" - и бросились на нас., сбили первую шеренгу... Они кричали: "Сейчас мы вам устроим вторую Чечню!"

Не было пролития крови, а, господин Чубаров?! А если и было - то уж точно "не на этнической почве"?!

Кроме всего прочего, нельзя не упомянуть об этнической крымско-татарской организованной преступной группировке "Имдат", негласно, но крайне тесно сотрудничавшей со все тем же "Меджлисом". оформившаяся в 1994-1995 годах в высокомобилное, прекрасно вооруженное преступное формирование, "Имдат" не насчитывал такого количества бойцов, как некоторые другие крымские бандитские "бригады", но на свою немалую долю в контроле полуострова претендовал вполне серьезно. А уж в участии боевиков "Имдата" в тех же событиях 1998 года у сотрудников местных правоохранительных органов сомнений не было ни малейших.

Определенное спокойствие в Крым удалось принести только после событий 1998 года. Главную роль в этом сыграл подло убитый после первого "майдана" генерал внутренней службы Юрий Федорович Кравченко, тогдашний Министр внутренних дел Украины. Его железной волей Крым был в значительной мере очищен как от чисто криминальных банд, так и от татарских экстремистов. Впрочем, достигнутый тогда успех власть "нэзалэжной", как обычно умудрилась профукать...

Приведу еще одну цитату из газеты "Крымское время", от 28.08.2001:

"Увы, беспомощными на этом угрожающем фоне выглядят крымские и киевские власти. Кажется, единственный случай, когда виновные в проведении противозаконных меджлисовских акций понесли хоть какое-то наказание - это судебный процесс над теми, кто перекрыл в июне 2000 года железнодорожное движение на станции Яркое в Джанкойском районе. И все. Причем остальные акции меджлиса не только остались безнаказанными, но и регулярно приводили и приводят к... уступкам со стороны властей.

Самозахваты узакониваются, уголовные дела прекращаются "в связи с политической нецелесообразностью", нелегальный меджлис угодливо легализуется Киевом под маской совета представителей крымскотатарского народа, установка поклонных крестов согласовывается с межконфессиональным советом, возвращение Свято-Успенскому монастырю его исторической территории приостанавливается..."

Необходимо признать - получившие после первого "майдана" от тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко и прочих представителей власти, многие из которых вернулись в нее на волне "майдана второго", твердое обещание не препятствовать их деятельности по "дерусификации" и "дехристианизации" Крыма, крымско-татарские экстремисты снова развернулись по-полной. Несколько пригасить их пыл и сбить с них спесь удалось только другому милицейскому генералу - Анатолию Могилеву, в 2007 году - начальнику милиции Крыма, впоследствии Министру внутренних дел Украины, и - руководителю Совета министров Крыма до момента вхождения такового в состав России.

Впрочем, один человек (даже в генеральских погонах) противостоять всевозрастающей наглости "Меджлиса" и раскачиванию им ситуации в Крыму не мог. Общая же политика властей Украины (любых!) по отношению у крымско-татарским экстремистам, была в лучшем случае - соглашательской, в худшем - попустительской, толкавшей их на все новые агрессивные действия. Именно это и стало одной из причин того выбора, который сделали жители Крыма в марте 2014 года. Какой ад могли устроить на полуострове деятели, подобные Чубарову и Джемилеву, да еще и объединившись с бандеровскими отморозками "с материка" - даже думать не хочется.

Сегодня Чубаров не просто врет, а дает заведомо ложные показания в суде, что, между прочим, уголовно наказуемо. Впрочем, это - далеко не самое тяжкое его преступление. И, уж точно - не самое страшное из тех, что им планировались. Возвращение Крыма в состав России поставило крест на этих планах, и теперь Чубарову и его подельникам остается только лгать и жалеть о возможности пролить русскую кровь, упущенную 18 марта 2014 года навсегда.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today