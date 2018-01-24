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Сегодня России бы не было! Ее безопасность хотели купить за $60 миллиардов

Среда, 24 Января 2018 07:30
Сегодня России бы не было! Ее безопасность хотели купить за $60 миллиардов Фото из открытых источников

Национальный архив Великобритании открыл доступ к ряду сенсационных документов канцелярий премьер-министра и правительства страны за 1991-1992 годы. В одном из таковых раскрывается план, который в случае его удачи означал бы неминуемую гибель России как суверенного государства. Оказывается, нашей стране предлагалась сделка, которая уничтожила бы ее безопасность, лишила независимости  и отдала на растерзание Западу.

 

В декабре 1991 года президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Жак Аттали обратился с письмом к тогдашнему премьер-министру Британии Джону Мейджеру. В этом послании Аттали называл "двумя главными мировыми проблемами", стоящими на повестке дня после  фактического распада СССР, вопросы, связанные с внешним долгом Советского Союза и наличием у него ядерного оружия.

 

Банкир, естественно, мыслил, как банкир. Согласно мировоззрению таких личностей, абсолютно любая проблема решается деньгами. Ту же проблему, что деньгами решить нельзя, наверняка можно решить очень большими деньгами. Внеший долг СССР на тот момент составлял ни много, ни мало, а более 60 миллиардов долларов...

 

"В связи с этим я предлагаю подумать о том, как решить одну проблему, используя другую, то есть - обдумать договор о частичном или полном обмене ядерного оружия на списание долга",  - так    сформулипровал глава ЕБРР свое  обращение к британскому премьеру.

 

Фактически, Аттали предлагал Мейджору создать некий фонд, который взял бы на себя 60 миллиардов долларов внешних долгов СССР - в обмен на право профинансировать утилизацию советского ядерного арсенала (естественно - под пристальным надзором МАГАТЭ и прочих "компетентных международных организаций"). Можно не сомневаться, что ЕБРР заработал бы на этом "великом гешефте" и немало. Однако, главным было то, что перед Западом, наконец замаячила перспектива - вырвать у руского медведя его смертоносные ядерные "клыки", в страхе перед которыми он трясся десятилетиями.

 

К огромному сожалению, ответ Мейджора на это письмо (если таковой вообще существовал в природе!), не опубликован. Возможно, британский премьер не воспринял предложение всерьез. Возможно - не счел обращаться с таковым в Москву, прекрасно зная, что услышит в ответ. Допускаю даже, что обратился - и в ответ услышал такое, чего  и не ожидал... Не исключено, что Мэйджор банально пожмотничал - все-таки речь шла о десятках миллиардов!

 

В последнем случае стоило бы, пожалуй задуматься насчет сооружения ему в Москве памятника - ну, такого... скромненького, но все-таки.... Помня о том, что со страной творили в 1991 году и в годы, непосредственно за ним последовавшие, с ужасом ловишь себя на мысли: "А ведь могло бы и выгореть!" 

 

Сразу вспоминается пресловутый "доклад Белковского" в котором он достаточно достоверно излагает версию о том, что Михаил Ходорковский в ходе своей поездки в США в 2003 году открыто предлагал  Кондолизе Райс в случае прихода к власти в стране, "сдать" США весь ядерный арсенал России, до последнего боеприпаса. Правда - уже за гораздо большие деньги.

 

Так это начало 2000-ных! А в начале 90-х, когда Россию рвали на клочки и разворовывали кто только мог и как только мог, распродавая национальное достояние за ломаные центы, при должной поддержке у Аттали, не дай Бог, вполне могло получиться задуманное. И если б еще и хватило ума к списанию долгов добавить миллиончик-другой "зеленых" заинтересованным лицам, от которых зависело принятие решений... Боюсь, что удалось бы!

 

думаю, сегодня никому не надо доказывать и объяснять, что в таком случае России, как суверенного и независимого государства, уже не существовало бы давным-давно. Если сейчас США и их союзники рвутся с цепей, как взбесившиеся собаки, увидев Россию, поднявшуюся с колен - несмотря на ее мощнейший ядерный щит, то что бы произошло, если б его не было?! Скорее всего, расчленение и частичная (как минимум) оккупация нашей страны началась  бы еще во время "первой чеченской". Возможно - раньше, возможно - позднее.

 

 Да какая разница? Развиваться, возрождать страну, перевооружать армию. вести независимую внешнюю политику и наводить порядок в собственном доме России бы не позволили. Ее неминуемо ждала бы судьба Югославии. Ирония судьбы (пусть и злая), заключается в том, что  последние долги СССР в размере 125 с лишним миллионов долларов

Россия отдала в августе 2017 года как раз за товары, из Югославии и поставленные. Деньги достались Боснии и Герцеговине. Доллары у них теперь есть. Страны - нету...

 

Когда в 1991 году агонизирующий СССР объявил мораторий на обслуживание внешнего долга, сумма непогашенных кредитов казалась невероятной, невозможной - 61 с лишним миллиард долларов, из которых - 28 миллиардов неофициальному "Парижскому клубу". Ставшей правопреемницей Союза России сулили вечную кабалу, долговое рабство. Однако, к большому разочарованию всяческих западных "клубов" она не только выстояла, но и честно, по-русски рассчиталась с долгами - несмотря на травлю, бесконечные санкции и попытки угробить ее экономику.

 

Россия никому ничего не должна! А сдерживающая ее врагов  ядерная мощь за эти годы лишь только окрепла.  

   Александр Неукропный специально для Planet Today          

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия СССР ядерное оружие ЕБРР внешний долг

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