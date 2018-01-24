Судьбу Хусейна готовят не только Асаду, но и Путину? США уже нашли повод

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То, что Соединенные Штаты не смирятся с военной победой России в Сирии, с ее военным и политическим присутствием там и с тем, что у власти в стране останется ненавистный им Башар Асад, было предельно ясно изначально. Вопрос был лишь в том - насколько хватит американского "терпения" и какими именно способами они попытаются "отыграть свое". Похоже. что военная операция Турции против, фактически, основных союзников США в Сирии, подталкивает американскую верхушку к самым крайним мерам.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время своего пребывания с официальным визитом в Париже открыто и официально предъявил крайне серьезные обвинения - и уже не столь к законным властям Сирии, сколько непосредственно России:

"Только вчера свыше 20 мирных жителей, большинство из которых дети, стали жертвами газовой атаки с применением хлора. Тот, кто совершил эти нападения, в конечном итоге будет отвечать за жертвы в Восточной Гуте, а также бесчисленное количество других химических атак в Сирии после ввода войск России в эту страну."

То есть, господин госсекретарь напрямую увязывает беспрерывно мерещащиеся ему и его коллегам по Белому дому "химические атаки" с появлением в Сирии российских военных! Более того - Тиллерсон выдал вообще потрясающий "перл": по его словам, "не важно, кто стоит за этой конкретной атакой, Россия, в конечном счете, несет ответственность за жертвы химатак в Сирии"! Вот это уже что-то новенькое...

Мало того, что слова госсекретаря основываются на "информации" неких "сирийских правозащитников" о том, что, якобы "химическое оружие было, предположительно, применено в районе Восточной Гуты". мало того, что именно эти "правозащитники", руководствуясь исключительно собственным мнением " ответственность за якобы случившееся, "возложили на режим в Дамаске"...

То есть - русские виноваты не только в "поддержке кровавого режима Асада", а в ЛЮБОМ применении химического оружия ЛЮБОЙ из сторон конфликта в Сирии, просто сосчитать которые - нереально! Воистину, невиданная широта трактовки. Что же позволяет Тиллерсону бросаться подобными обвинениями? Государственный секретарь США пытается подвести под них достаточно , как ему кажется, убедительную базу:

"В 2013 году Россия гарантировала ликвидацию всех запасов сирийского химического оружия. Тем самым Россия взяла на себя ответственность как гарант для обеспечения того, чтобы сирийские союзники прекратили использование химоружия. Россия не выполнила этих обязательств. С тех пор, с апреля 2014 года, появляется всё больше доказательств, что Сирия и в дальнейшем незаконно владеет химоружием и применяет его против собственных граждан. Россия, защищая своего сирийского союзника, просто безоговорочно нарушила собственные обязательства перед США как основной гарант!"

Опять старые песни на новый лад - Россия перед Америкой кругом виновата и все время ей "должна". Не оправдала, понимаешь, доверия, не выполнила обязательства... И все эти словесные кружева имели целью подвести аудиторию лишь к одной фразе: "Неспособность РФ решить проблему химоружия в Сирии ставит под сомнение соответствие её участия в процессе урегулирования общего кризиса." То есть, переводя на человеческий язык, господин Тиллерсон убежден в том, что русские из Сирии должны не только убраться немедленно - все, до последнего человека, но даже и не пытаться вмешиваться в тамошние дела. Вот это Америку устроит на все сто!

Надо сказать. что голос воинствующего Рекса - лишь соло на фоне могучего хора его коллег и соратников. В Вашмнгтоне в бой рвется его заместитель по публичной дипломатии и связям с общественностью Стив Голдстейн:

"Гибнут мирные жители, и это неприемлемо! Россия не смогла избавить Сирию от химического оружия, и они блокировали работу организаций по химическому оружию. Но всему есть предел! Госсекретарь Рекс Тиллерсон очень недоволен тем, что Россия не взяла на себя ответственность, как мы могли ожидать."

С не меньшим пылом витийствует и представитель Госдепартамента Хизер Нойерт: "Давайте говорить откровенно. Россия не желает или неспособна остановить режим Асада в деле уничтожения невинных сирийцев. Мы должны проявить твердую решимость и привлечь к ответственности всех, кто применяет химическое оружие, которое уже унесло слишком много жизней сирийцев!"

Можно приводить цитаты и дальше, но какой в том смысл? Все это не то, что похоже на отлично скоординированную пропагандистскую кампанию по подготовке "общественного мнения" к атаке на Россию, а именно таковой и является. А уж как США "разбираются" с теми, на кого сумели "повесить" обвинения не то, что в применении, а в намерениях применить химическое оружие - все мы знаем прекрасно. Саддам Хусейн мог бы многое об этом рассказать - но не расскажет, увы...

При этом, как мы, опять-таки все прекрасно помним тот факт, что никакого химического оружия на территории разбомбленной и оккупированной США и их союзниками страны впоследствии не оказывается и в помине, ровно ни на что не влияет. Тут главное - начать...

А вот России важно как раз НЕ ДАТЬ начать Америке какую-нибудь очередную "Бурю в пустыне". Не говоря уже о том, что таковой не переживет ни Сирия, как государство, ни ее лидер лично, риторика Рекса Тиллерсона и его приспешников ясно показывает - основную вину за придуманные в Вашингтоне "грехи" возложить решено на Россию. Против нее же и будет нанесен основной удар - в случае чего.

Александр Неукропный специально для Planet Today