Добро пожаловать на борт! Европа капитулирует перед Россией

Фото из открытых источников

Враги и ненавистники России получили сразу два крайне неприятных известия. Суть их сводится к одному - Россия, не сдавшаяся и не просившая о "снисхождении", возвращается в Совет Европы по просьбе его руководителей. В этом единодушны и Генеральный секретарь Совета Европы, и новоизбранный Президент ПАСЕ. А и правда - ну, какая без России Европа?!

На заседании ПАСЕ в Страсбурге Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, о том, что ассамблея готова изменить собственные правила до такого уровня, чтобы "вернуть на борт все страны-члены организации". Понятно, что речь в данном случае - в первую очередь, именно о России. Ягланд заявил:

"Гармонизация правил организации - это часть нашей работы... достижение этой цели было бы лучшим способом отметить 70 лет основания организации. Европа не должна быть разделена снова. Новый раздел будет вредить всем.Фундаментальная идея — сохранить общее правовое пространство (на территории 47 стран, включая Россию), ради людей. Мы не должны забывать, что для многих на континенте Конвенция и ЕСПЧ являются последней надеждой"

Тем самым Генсек Совета Европы, фактически признает - санкции, наложенные на Россию из-за возвращения в ее состав Крыма и "в поддержку" Украины провалились, причем с треском. Вместо того, чтобы падать на колени и униженно просить о помиловании, эти странные русские просто-напросто перестали даже подавать списки своих депутатов для участия в работе ПАСЕ. Вместо сдачи своих интересов или унизительной "торговли", Москва выдвинула ответный ультиматум. куда более жесткий, чем тот. который получила от евродепутатов: что условием своего возврата Россия объявила полную ликвидацию инструмента санкций в ПАСЕ.

Ягланд уверен, что будет вполне достаточно, если страны-члены ПАСЕ будут соблюдать хотя бы четыре принципа, от которых не откажутся ни при каких обстоятельствах. Речь идет о запрете смертной казни, пыток, принудительного труда или рабства, а также внесудебного наказания. Генсек уточнил:

"Это — наиболее фундаментальные ценности. Они определяют душу Европы. Ни одна страна, которая нарушает эти принципы, не может быть членом нашей семьи. По этому вопросу не может быть уступок. Это не значит, что все остальное можно нарушать. Если есть нарушения других статей и систематическое нежелание исправлять это — страна-член может обратиться к ЕСПЧ по поводу выполнения страной своих обязательств."

Естественно, на Украине подобные заявления вызвали самую настоящую истерику. Украинские СМИ пестрят заголовками, вроде: "Аннексия Крыма - не повод для изгнания". Генсек Совета Европы хочет вернуть Россию в ПАСЕ!" Что тут ответить? Утритесь, заткнитесь - и готовьтесь к еще более неприятным сюрпризам. Европа начинает потихоньку прозревать... Новоизбранный председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти также настаивает на продолжении диалога с Россией: "Очень жаль, что парламент РФ не представил делегацию на сессию 2018 года. Тем не менее, диалог с российским парламентом продолжится."

Впрочем, объясняется данное "прозрение" не внезапно вспыхнувшей в сердцах Яголанда и Николетти горячей любовью к нашей стране. Все гораздо прозаичнее и мотивы тут - насквозь меркантильные. Оказывается, Совет Европы оказался чуть ли не на грани банкротства и вынужден "свернуть активность" и даже (!) всерьез задуматься о сокращении штатов. И все - из-за двух стран-"смутьянов", России и Турции, которым надоели постоянные упреки и обвинения в свой адрес.

Так, Турция, которая перед тем брала на себя добровольное обязательство о повышенном взносе, в ответ на критику со стороны ПАСЕ снизила вклад до минимального. С Россией ситуация еще жестче - если в прошлом году она объявила, что недоплатит в бюджет Совета Европы две трети минимального планового взноса, то в этом году вообще не будет осуществлять выплаты в бюджет Совета Европы. В таком случае ПАСЕ "пролетает" на 53 млн евро в год - при общем годовой бюджет Совета Европы в 450 млн евро. Катастрофа! И Ягланд честно заявляет: "Я не могу уменьшить расходы на 20 млн евро без влияния на активность организации! Снижение турецкого взноса стало неожиданностью, и я не знаю, как мы будем из этого выходить."

Так что договариваться с Россией придется - и на ее условиях. Восстановить турецкие выплаты до прежнего уровня тот же Ягланд не считает возможным, значит вся надежда - на русских. И отцепитесь со своими жалобами, грязные украинские попрошайки! Крым - российский! Иначе денег не дадут... Вполне могут представить нечто вроде этого - в исполнении Ягланда. Свои кресла и доходы евробюрократам гораздо ближе и милее, чем "интересы Украины", от которой их и так порядком уже тошнит.

Не поддаваться на шантаж и угрозы, и "бить рублем" в ответ - вот единственная правильная тактика для России во взаимоотношениях как с Евросоюзом в целом, так и с теми его членами, с которыми вообще стоит общаться. Весьма показателен в этом плане пример Германии. По данным Федерального статистического ведомства этой страны, впервые с введения идиотских санкций "за Крым" немецкий экспорт в Россию стал расти - пусть медленно, но уверенно.

За 11 месяцев 2017 года он увеличился на 21 процент, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 24,1 млрд евро. Наибольшим успехом пользовались станки, автомобили и химическая продукция. В Германии сетуют на колоссальные потери, полученные экономикой страны в результате санкционной глупости - поставки в Россию уменьшились почти в два раза: с 38 млрд евро в 2012 году до 21,5 млрд евро в 2016 году. "После глубокого кризиса мы стартуем, к сожалению, с довольно низкого уровня," - жалуется глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

Ну, и кто ж вам виноват?! Европе давно пора понять несколько простых истин: не надо с Россией воевать, не надо пытаться ее "строить"! И, главное - не стоит ждать, что русские сдадутся. Все равно белый флаг придется выкидывать вам. Только еще и с большими потерями... Финансовыми - как минимум.

Александр Неукропный специально для Planet Today