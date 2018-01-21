Латвия увидела "русскую угрозу" в... кикбоксинге и страйкболе!

Фото из открытых источников

Для того, чтобы убедиться - русофобия неизбежно переходит в паранойю, причем в тяжелейшие и наиболее агрессивные ее формы, достаточно посмотреть на двух "соседок" России - Украину, и, конечно же, Прибалтику. Именно в прибалтийских государствах периодически умудряются откалывать такие фортели, что в психическом здоровье их политиков возникают вполне обоснованные сомнения.

Россия использует спортивные единоборства для продвижения своих политических интересов в Латвии. К такому выводу пришел анонимный автор группы InfoPretestība.lv/InfoResistance.lv («Информационное сопротивление»), пишет BaltNews.lv.

«Спортивные единоборства, как способ российского влияния в Латвии», — статья под таким названием активно продвигается латышскими пользователями в социальных сетях. По мнению автора, занятия русской молодежи спортом, в частности спортивными единоборствами, угрожают национальной безопасности. В подтверждение своих выводов он выстраивает следующую схему: мир спортивных единоборств еще с советских времен был сферой закрытой, полулегальной, у его лидеров есть навыки конспирации. После распада СССР руководителями и тренерами многих клубов стали оставшиеся не у дел ветераны армии и спецслужб.

Латвийские клубы тесно связаны с российскими, а в Риге среди тренеров и обучаемых явно преобладают этнические русские. Подросткам, обучающимся спортивным единоборствам, прививаются чувства дисциплины и повиновения, а также «чуждая Латвии идеология». В тексте приводятся примеры тесной связи клубов единоборств с «политиками пророссийской направленности». Так, одним из учредителей «Академии кикбоксинга» назван представитель партии «Русский союз Латвии» политтехнолог Юрий Петропавловский. К тому же спортивному сообществу, как утверждает автор статьи, принадлежит Юрий Васильев, избранный в Стопиньскую (Стопиньский край находится в центральной части Латвии) краевую думу от партии «Согласие».

«Методично добивают все узловые пункты, вокруг которых группируется русское сообщество Латвии. Школы, СМИ, общественные организации. Дошла очередь и до спортивных клубов», — прокомментировал эту статью публицист Владимир Линдерман. Напомним, что минувшей осенью Полиция безопасности (ПБ) Латвии задержала и выдворила из страны трех российских тренеров по игре в страйкбол, ехавших в Ригу на чемпионат по этой игре. На самом деле, войну любителям военизированных игр спецслужбы Латвии и Литвы объявили еще в прошлом году. Причина — власти опасаются, что под видом этих игр проводится подготовка к боевым действиям проживающих в Прибалтике потенциальных «пророссийских сепаратистов».

Истоки этих событий следует искать в августе 2016 года, когда в прессе Латвии появилась информация о расправе, которую учинили сотрудники Полиции безопасности (ПБ) на территории Озолниекского края (на юге страны в области Земгале) над участниками игры в страйкбол. Участники одной из команд (под названием «Восток») были одеты в форму российских военнослужащих. Однако состязание оказалось прервано самым неожиданным образом.

Участник тех событий Сергей Росликов поведал в прессе: «Неожиданно появились два микроавтобуса с бойцами из спецподразделения ПБ и, не разбираясь, стали избивать всех участников игры. Меня швырнули на бетонный пол, били, в основном по корпусу. Но больше других досталось командиру „Востока“ Сергею. Его в конце показательно избивали, проводя при этом допрос. К сожалению, не знаю его фамилии, потому что мы с ним видимся только на страйкболе».

Рижское радио Baltkom связалось с Росликовым и тот подтвердил, что произошедшее было похоже на «спланированный захват». «То, что они знали об этом мероприятии и были подготовлены заранее, стало понятно по их действиям. Зачем они это делали — я не хочу гадать и спекулировать на тему, например, национальных признаков. Они вели себя некорректно, использовали электрошок, по сути — пытали. Это, конечно, перебор, поэтому мы и подняли шумиху. Одно дело — приехать и проверить документы, а другое — вытаскивать по одному, избивать и пытать электрошоком», — рассказал Сергей Росликов.

Очевидец отметил, что сотрудники ПБ обосновали свои действия жалобой местных жителей, сообщивших, что рядом находятся вооруженные люди и устраивают тренировки. «Потом они сказали, что у нас тут бандформирование, что мы хотим подорвать независимость Латвии, что мы тренируемся, чтобы устроить тут то же, что на Украине. Сначала они вообще не представились, завязали глаза, положили нас. Мы даже не поняли кто это, сколько их. Нам только потом уже сказали, что будут следить за нами, а если еще раз соберемся, они приедут, чтобы мы тут не играли в форме, имитирующей российскую. Они прекрасно знали, что это игра. Airsoft в Латвии уже больше десяти лет существует. Сотрудники Полиции безопасности мониторят это дело», — отметил мужчина.

Весной 2017-го скандальная ситуация повторилась уже в Литве — 21 мая в главном комиссариате полиции Вильнюсского округа заявили о задержании близ города Неменчине «потенциальных диверсантов». По словам пресс-секретаря полиции Рамунаса Матониса, поступило сообщение о том, что в лесу была замечена группа вооруженных людей — после чего туда отправили антитеррористическое подразделение «Арас». В указанном месте арестовали, как сказал Матонис, «двенадцать мужчин с автоматическим оружием, некоторые из них были одеты камуфляжные комбинезоны и майки российских десантников».

Позже оказалось, что задержанные были оснащены инвентарем для страйкбола. В домах некоторых из арестованных страйкболистов полиция устроила обыск, в результате которого, как было заявлено, «обнаружено нелегальное оружие, патроны и, возможно, самодельные взрывные устройства». Полицейские начали расследование «по факту незаконного хранения огнестрельного оружия, взрывных устройств, патронов». В связи с этим депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что «игры литовских страйкболистов — совсем не невинное занятие».

Анушаускас, являющийся членом парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, создал целую теорию заговора. Он рассказал следующее: «Роль любителей страйкбола в планах российских спецслужб демонстрируют события на территории восточной Украины. Несколько лет назад, до начала войны на Донбассе, украинские спецслужбы отметили, что в этом регионе активно действуют клубы любителей страйкбола, разнообразные клубы по стрельбе или боевым искусствам, организации, объединяющие казаков и лиц пророссийской ориентации. В своё время эти организации стали своеобразной средой поддержки для сепаратистов». По словам Анушаускаса, проверка аккаунтов задержанных страйкболистов в социальных сетях выявила их «прокремлевские» умонастроения.

«Возможно, в этом не было бы ничего плохого, так как Литва является демократическим государством, все её граждане имеют право на разное мнение и разные точки зрения. Но были зафиксированы контакты этих людей с сотрудниками российских спецслужб», — утверждает политик. По мнению депутата Сейма (некогда члена комсомольской номенклатуры), подбор локаций для игр страйкболистов также заставляет задуматься. «Мы обратили внимание, что задержанные устроили свой турнир недалеко от полигона, на котором проходят военные учения — а таже рядом с резиденциями премьера (это нежилое здание) и президента. Подобные мероприятия рядом с охраняемыми объектами не могут не привлечь внимания», — уверял парламентарий.

Страдают от подозрительности сцецслужб не только любители страйкбола. В апреле 2017 года стало известно, что Полиция безопасности устроила углубленную проверку прозвучавшей в СМИ информации о том, что в детско-юношеском центре Рижской думы проходят занятия, которые проводит Латвийская федерация русского рукопашного боя (ЛФРРБ) — с использованием сабель, ножей и огнестрельного оружия. Сюжет о деятельности федерации в Латвии был показан в передаче Nekā personīga («Ничего личного») на телеканале TV3. Авторы передачи в своем сюжете поведали, что в России растет популярность военных лагерей, организуемых при поддержке православной церкви. В программу их обучения входят различные боевые виды спорта и силовые тренировки на полигонах.

В этих военных лагерях был замечен и рижанин Сергей Силкин, основавший Латвийскую федерацию русского рукопашного боя. Как рассказали в программе, тренировки под руководством Силкина проходят на открытом воздухе, а также в детско-юношеском центре Daugmale на ул. Екабпилс в Риге. В эфире продемонстрировали фотографии с сайта федерации — на них были видны мужчины, одетые в защитную форму (некоторые — с символикой российской армии), занимающиеся с ножами, саблями и другим оружием. Судя по размещенным на сайте текстам, руководство ЛФРРБ идейно принадлежит к правым монархистам, ратует за «одухотворенную, державную государственность». Однако, ничего такого, что можно было бы реально вменить в вину Силкину и его единомышленникам, в ПБ не нашли.

Источник