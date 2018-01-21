Воскресенье 21 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Новая стратегия - как именно США собираются сломить Россию

Новая стратегия - как именно США собираются сломить Россию

Воскресенье, 21 Января 2018 08:00
Новая стратегия - как именно США собираются сломить Россию Фото из открытых источников

Новая ядерная стратегия США - это ни в коем случае не планы направленные на обеспечение стабильности, мира и безопасности той же Америки. Это, по сути - стратегия войны, преследующей цель поставить перед США на колени весь мир, и, прежде всего - Россию. Даже в самих США нашлись разумные люди, которые это понимают и совершенно нет приветствуют.

 

В конце 2017 года в США появилась новая «Стратегия национальной безопасности», а на прошлой неделе в американских СМИ была опубликована «утекшая» из администрации Трампа бумага под названием «Обзор состояния ядерного оружия» (Nuclear Posture Review, NPR).

 

Оба эти документа отличаются от аналогичных документов периода президента Б. Обамы тем, что в них отсутствуют разделы о контроле над вооружениями, о стратегической стабильности и нераспространении ядерного оружия, о переговорах по продлению существующих в этой области соглашений. Документы, подготовленные в администрации Трампа, – это вызывающая демонстрация идеи «Америка прежде всего». Журнал The National Interest отреагировал на появление NPR жёсткой статьей двух авторитетных специалистов Ричарда Бёртона и Джона Вольфсталя, которые предупреждают о катастрофических последствиях этого ковбойского наскока на систему стратегической стабильности.

 

Новые установки Вашингтона расширяют перечень условий, при которых США могут использовать ядерное оружие. Кроме того, NPR добавляет два новых вида ядерного оружия к американскому арсеналу и существенно понижает порог его использования. Главный посыл документа – устрашение Москвы и доведение до неё той мысли, что «любое решение использовать ядерное оружие обернется для агрессора жесточайшими последствиями». Это подаётся как здоровая политика и приветствуется обеими ведущими политическими партиями США.

 

В документе утверждается, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года (РСМД), «производя тысячи крылатых ракет наземного базирования». Подразумеваются российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» и «Искандер-М» с дальностью действия 500 км (при возможности увеличения дальности до 1 тыс. км), которые не подпадают под действие РСМД (от 1 тыс. км до 5 тыс. км) и произведены лишь в количестве нескольких дивизионов. О том, что это оружие является ответом на размещение стартовых площадок ПРО НАТО в Румынии и Польше не говорится, хотя озабоченность российского руководства возможностью использования этих площадок для пуска ракет хорошо известна.

 

NPR требует разместить новые крылатые ракеты морского базирования, «чтобы вернуть Россию к соблюдению РСМД». То есть в ответ на оперативно-тактические «Искандеры» Соединённым Штатам предлагается разместить ракеты «евростратегического» класса. При этом в документе ничего не говорится об условиях проверяемости, позволяющих убедиться, что системы ПРО НАТО в Европе не приспособлены для размещения наступательных вооружений, запрещённых РСМД.

 

Однако планы по подрыву РСМД – лишь вершина айсберга. Пентагон очень беспокоит процесс модернизации Россией большой части ядерного арсенала СССР, который не нарушает действующий договор СНВ-III (START), ограничивающий число боеголовок стратегических наступательных вооружений количеством 1,550. США, по мнению в авторов документа, отстают от РФ, хотя и реализуют проекты стоимостью в триллионы долларов. Эти проекты включают в себя новые субмарины и ракеты наземного базирования, а также бомбардировщики, вооружённые ракетами в технологии стелс. Документ требует увеличения расходов с целью строительства дополнительных субмарин с ядерными крылатыми ракетами. Ещё до появления этого документа бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад «Проектная стоимость ядерных сил США с 2017 по 2026 год» (Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2017 to 2026), в котором сказано, что программа модернизации ядерных сил США потребует около $400 млрд. в ближайшие 10 лет. В частности, речь идёт о разработке крылатой ракеты большой дальности, стоимость этой программы $ 8,3 млрд.

 

По мнению экспертов, новая политика Трампа чревата появлением сразу двух стратегических угроз.

 

Первая угроза заключается в том, что вскоре США и РФ будут втянуты в ловушку новой нестабильности в гонке вооружений. Обе стороны будут размещать всё новые системы и при этом, как в давние времена, ориентироваться на худшие намерения другой стороны. Это породит манию достижения превосходства над потенциальным противником и действия по принципу «акция – реакция».

 

Первым примером может стать появление новых систем «Искандер» как повод для размещения ракет морского базирования. В создаваемой атмосфере психоза главные параметры оружия (дальность и количество «Искандеров» и американских крылатых ракет) уходят на второй план. Примерно то же самое наблюдалось в период с 1960-х до середины 1980-х годов, до заключения РСМД. Это привело к размещению десятков тысяч ядерных боеголовок и превратило мир в опасное для жизни место, когда вероятность возникновения мировой катастрофы от случайного или несанкционированного ракетного пуска возросла до неприемлемого уровня.

 

Вторая опасность касается устойчивости стратегического равновесия в периоды острых международных кризисов.

 

В своё время РСМД был подписан потому, что ни Рональд Рейган, ни Михаил Горбачёв не чувствовали себя в состоянии взять ответственность решать судьбы мира в течении 5-10 минут, которым ограничивалось подлётное время ракет на европейском ТВД. Подписанный ими договор дал возможность вздохнуть спокойно, теперь ситуация тех лет возвращается. Намерение Д. Трампа без предварительного выяснения ситуации ответить на «Искандеры» новыми крылатыми ракетами вернёт Европу в состояние военного психоза, в котором она уже была, разместив у себя американские «Першинги». Только теперь ракеты будут базироваться на кораблях США.

 

NPR не упоминает ни о каких инициативах, направленных на устранение опасных тенденций в области стратегических вооружений. Этот документ не призывает к продлению договора СНВ-3, который истекает в 2021 году. Он концептуально не предназначен для налаживания контроля над гонкой вооружений. Его авторы делают ставку на реализацию политики в области ядерных вооружений с позиций достижения стратегического превосходства над Россией.

 

Американский «Обзор состояния ядерного оружия», выводящий за скобки проблемы контроля, переговоров, стратегической стабильности, – это серьёзный отход от прежних устоев американской политики в области военной безопасности.

 

По мнению авторов статьи в The National Interest, американская администрация избирает опасный путь дестабилизации стратегического равновесия. Вместо этого ей следовало бы искать возможности возобновления переговоров по РСМД и закрепления параметров этого договора с полной приверженностью ему обеих сторон.

 

Достижение этой цели сделает возможным продление СНВ-III и позволит начать дискуссию о других формах сокращения стратегического оружия. На очереди переговоры по неядерным ударным вооружениям, передовым космическим и кибернетическим военным технологиям.

 

В области стратегических вооружений лозунг «Америка прежде всего» не работает.

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Россия ядерные вооружения третья мировая война

Главное за сутки
В США продлили закон по слежке за иностранцами В США продлили закон по слежке за иностранцами Президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий закон о слежке за иностранцами. Об этом он написал в твиттере, пишет Газета.ру. «Только что подписал документ 702 о продлении сбора внешней разведывательной…
В Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ В Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ Киев уже в середине текущего года может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом в интервью "Украинским новостям" заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. По его словам, это…
Правительство Америки приостановило работу из-за отсутствия финансирования Правительство Америки приостановило работу из-за отсутствия финансирования С пятницы на субботу истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций…

Читайте также
Путина не слышат на российском телевидении Путина не слышат на российском телевидении Отвечая на вопросы журналистов, на ежегодной пресс конференции Владимир Владимирович сказал «Украина вошла в состав Российской империи в 1645 году тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний…
Три ловушки для России в законе о реинтеграции Донбасса Три ловушки для России в законе о реинтеграции Донбасса В то время, когда некоторые ура-патриоты уже чуть ли не аплодируют принятому в Киеве закону о реинтеграции/деоккупации Донбасса, призывая к "решительным действиям", поскольку "России теперь можно все", самое время с…
"Школьные бойни" - один из "подарков" России от США "Школьные бойни" - один из "подарков" России от США Расследование шокирующей трагедии в средней школе Перми, где двое подростков устроили настоящую резню, практически сразу дало вполне ожидаемый результат. Один из виновников бойни - Лев Биджаков, учащийся лицея, находящего по…
Крым надо защищать "Триумфами" - на Украине все еще мечтают его разбомбить Крым надо защищать "Триумфами" - на Украине все еще мечтают его разбомбить Сообщение о том, что на территории российского Крыма заступил на боевое дежурство уже второй расчет ЗРК С-400 "Триумф" - это не только "послание для НАТО", как говорят о том многие…
Фото
Волшебные снежные ландшафты Финляндии Волшебные снежные ландшафты Финляндии

Зимний день в Лапландии короток. Но как ни странно, для съемки природы это только плюс!   Практич...

Видео

 

Игрушечная машинка преследует пикап на скорости 130 км/ч

Опрос

Какого работодателя Вы выберете?

 

Анекдот дня

Мой дед в свои 90 лет каждое утро и зимой и летом в одних трусах выходил на пробежку, а потом два ведра холодной воды на себя выливал, мы с бабкой задолбались его лечить.

Еще »
  • Не надо быть жени, семи пядей во лбу, чтобы понять стратегию сша. Амосы навязывают противостояние на поле битвы, где они имеют существенные преимущества. Всё необычайно просто, зачем иметь оружие для десятикратного уничтожения планеты Земля, когда вполне достаточно двукратного. Амосы работают над размещением баз вокруг России, это значит надо размещать оружие как можно ближе к амосам. Придумали же подводную лодку россияне без экипажа, работающей на глубине более 1000 метров. Осталось только в боевых условиях испытать, чтобы "партнёров" не мучали сомнения, иначе не поймут. У России проявилась уникальная возможность, повернуть наличие двух океанов из позитива для амосов, в 100% негатив. Нужен в настоящее время для России какой то позитив типа КНДР ,чтобы поднять престиж, только после этого потянутся сомневающиеся в нашу сторону.
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Гнилые "братушки" - Болгария являет миру чудеса русофобии Гнилые "братушки" - Болгария являет миру чудеса русофобии
Пентагон "открыл глаза" миру, объяснив откуда у террористов в Сирии дроны Пентагон "открыл глаза" миру, объяснив откуда у террористов в Сирии дроны
Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины
Украина признала поражение, полученное от России в ООН Украина признала поражение, полученное от России в ООН
Экс-президент Украины Кравчук признал: русские - элита воинов Экс-президент Украины Кравчук признал: русские - элита воинов
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.