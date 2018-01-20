10 главных достижений Владимира Путина

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У человеческой памяти есть одна закономерность - мы гораздо лучше помним негатив, и достаточно редко вспоминаем хорошее. В России одна беда - это люди, которые не помнят, сколько Путин сделал для России:

• За 17 лет Путин увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы - в 30 раз, ВВП - в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-ое место),

• Увеличил золотовалютные резервы в 48 раз!

• вернул 256 месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3!).

• разорвал кабальнейшие «либеральные» в истории соглашения о разделе продукции.СРП (пояснение ниже)

• национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли.

• поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте).

• увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии - в 14 раз.

• Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно он) снизил вымирание населения России с 1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз.

• кроме того Путин отменил Хасавюртовское соглашение - чем отстоял целостность России, придал огласке НКО - 5-ой колонны и запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне.

А модную жвачку про то, какой Путин плохой, я уже пережевала и ВЫПЛЮНУЛА! Ссылка для до сих пор жующих: rusnod.ru.

Разберётесь

Отмена Путиным СРП это великое достижение! СРП - это ЭТО соглашение по которому Америка грабила Россию с 90 годов и взамен Ельцину давали кредиты

Путин боролся за его отмену почти 4 года при помощи многочисленных последовательных поправок. Так вот отмена СРП вызвало невероятную ненависть у Америки к Путину, так как он отнял у них беспрепятственный грабеж России. Поэтому Америка ненавидит Путина и об этом должен знать каждый.

Почему Путин не все может изменить сразу? Почему он делает вынужденные остановки? Почему ему иногда приходится идти на временные соглашения?

Да потому что господа "демократы" в 90-е годы утопили страну, продали ее и дали возможность сволочам жить за счет Российских природных богатств, приняли тысячу предательских законов в том числе и Конституцию от 1993 года и ослабили страну настолько, что России трудно было в начале 2000 годов сопротивляться Америке без последствий, поэтому Путин и борется с ними постепенно.

Потому Путину и пришлось лавировать и делать все постепенно, ни в одно мгновение, но в одном направлении и сейчас он так же думает о том что бы решать проблемы России и в то же самое время не подставить её на растерзание как Ливию и Сирию. Америке давно уже надоел Путин который отбирает у них с завидным постоянством то их влияние, то участок за участком который они грабили в России, то он предлагает заменить доллар на другую расчетную валюту...

И всё это небезопасно...

К примеру Каддафи поплатился жизнью за идею смены расчетной валюты доллара на другую, теперь нет и богатой цветущей ЛИВИИ ни Каддафи. Ливия в руинах..

Люди в большинстве своем не могли в 90-е просто пойти в магазин и купить большинства продуктов, не могли без боли и страха отправлять детей мальчишек в АРМИЮ...

Чеченская война. Страх, постоянно гибли наши ребята. Города сидели без отопления, газа и воды Зарплат не было, рекет, стрельба открытая в городах. Нет пенсий, нет работы, нет ничего Думать об улучшении жилья, ремонтах и прочее никто и не думал, рады были что живы.

Сейчас, когда всё изменилось и большая часть людей стали жить на порядок лучше, когда проезды и дворы переполнены машинами, а дома отремонтированы, когда уже с трудом можно увидеть старые оконные рамы и входную дверь, когда практически все сделали ремонт в квартирах, в домах только и слышно как сверлят, жужжат и стучат, когда из магазина даже среднестатистический человек несет переполненную сумку с продуктам, когда молодым семьям компенсируют часть стоимости жилья, когда материнский капитал выплачивается и пособие по родам. И люди уже не представляют как это наши мамы в 50-е - 60-е года просто рожали и на 56 день шли на работу и не было никакой помощи.

Когда пенсии приносят вовремя и это стало нормой. И их не урезают как во многих странах. Когда есть у большинства и работа и зарплаты выдаются вовремя. Когда при мировом кризисе мы его по правде сказать не ощущаем, так как жизнь по большому счету уж так сильно у нас не меняется.

И теперь, когда мы стали забывать 90-е, мы начали грубеть и быть податливыми на провокации. Я понимаю, что такой картины благополучия как сейчас, наблюдать в 90-е было невозможно. Пусть даже человек и трудился в 90-е годы, и был занят на работе 24 часа, но он никак не мог ни заработать, ни прокормить семью. Такое было время.

И теперь когда пришли постепенные изменения и мы в большинстве своем стали жить лучше, (конечно, никто не спорит, все хотели бы жить на вилле и получать большие деньги, но, увы, такого нет нигде ), так вот, став жить лучше, мы почему-то стали забывать сколько работы и труда вложил Путин в нашу страну и спокойно поддаемся на любую провокацию. Да, не все еще живут хорошо, не всё еще сделано и много чего еще надо сделать, но это не повод предавать человека который выдернул страну из краха! Тем более что теперь в противостояние ему брошены огромные силы и средства.

Так давайте каждый на своих местах помогать ему, и не помогать тем кто хочет его сместить! Тем кто откровенно продается и действует на руку американским чаяниям. Им очень хочется не видеть Путина ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ!

10 главных достижений Владимира Путина часть 1

Уже начался обратный отсчет времени до дня, когда народ России выберет того, кому поручит нести ответственность за наше государство еще на шесть лет. Сейчас уже можно подвести итоги и назвать достижения России под руководством Владимира Путина

Достижение №1. Россия сохранилась как суверенное государство. К родному причалу после долгого плавания вернулись Крым и Севастополь. Государство само определяет свой внутренний и внешнеполитический курс: кандидатура главы ЦБ РФ вносится на представление президентом страны и утверждается Государственной Думой. Законодательство в России разрабатывается внутри страны, а не привносится извне, как это происходит со странами-членами Евросоюза. Кремль суверенен в своей политике, так как влиявший в 90-е годы прошлого века на его решения бизнес, находится на положенном ему в демократическом обществе месте и не может давить на власть, заставляя принимать ее те или иные решения.

Страна может спать спокойно, так как мирное небо над головами наших граждан охраняет самое совершенное, не имеющее зачастую аналогов в мире, вооружение. Восстановленная Верховным Главнокомандующим военная мощь России призвана обеспечить нам защиту от потенциальных угроз, одной из которых является международный терроризм, с которым мы эффективно боремся даже на дальних рубежах.

Внутренняя безопасность поддерживается совместными усилиями ряда спецслужб, высокая эффективность работы которых обеспечивается восстановленной системой подбора кадров, обучением, обеспечением высокотехнологичными инструментами по работе в сфере внутренней безопасности государства, а также строгим соблюдением законов.

Достижение №2. В России наблюдается тренд на повышение благосостояния граждан. Неуклонно растет число автомобилей и других транспортных средств в расчете на каждую тысячу россиян. Зарплаты и пенсии увеличились за это время в несколько раз. В стране отсутствует голод. По наличию доступа к чистой питьевой воде, к чистому воздуху, электричеству, а также по степени проникновения мобильной связи, Интернета, включая Wi-Fi, — Россия абсолютный лидер в мире. Все это делает жизнь в России базово удобной, комфортной, позволяет человеку строить планы, творить и работать.

2017 год становится подготовительным для ожидающегося экономического подъема в 2018 году: уже сейчас начинают постепенно расти реальные доходы населения, увеличиваются инвестиции компаний в основной капитал, а вслед за этим — ожидаемый рост ВВП в этом году составит около 2%.

Достижение №3. Возрождение собственной экономики. Мы стали меньше полагаться на импорт. Страна может сейчас прокормить себя полностью сама. Сельское хозяйство стало приносить доходов не меньше, чем оборонно-промышленный комплекс, чья продукция также востребована в мире. Развивается легкая промышленность — производство одежды, обуви. Собственное машиностроение — от производства автомобилей до выпуска станков: эта продукция пользуется растущим спросом на мировом рынке. Успехи фармацевтической отрасли позволяют полностью закрыть потребность по широкому спектру лекарств. Наконец, Россия — это мировой лидер по добыче и экспорту нефти, а также по продажам природного газа за рубеж.

Достижение №4. Технологии сделали более простым и доступным взаимодействие человека с органами государственной власти. Многофункциональные центры (МФЦ) взяли на себя львиную долю работы по сбору справок, документов для получения тех или иных услуг от государства.

Достижение №5. Россия — страна счастливого детства. В России — один из самых низких в мире показателей смертности детей и рожениц. Ежегодно появляются тысячи новых детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских площадок, а также парков развлечений. Материнский капитал вместе с длительным отпуском по уходу за ребенком, а также сопутствующие социальные выплаты, учитывая помощь на региональном уровне, делают жизнь матерей с маленькими детьми в России самой комфортной в мире.

Достижение №6. В стране идеальная макроэкономическая и финансовая ситуация. Рекордно низкая для нашей страны инфляция — почти 4% в годовом выражении. Бюджетный дефицит, который уменьшается и имеет все шансы быть сведенным к нулю в 2019 году. Финансовые «подушки безопасности», которые растут: золотовалютные резервы составляют сейчас 409,6 миллиарда долларов.

Резервный фонд за май вырос на 0,2% до 932,7 миллиарда рублей, и еще увеличится как минимум на 4,6 миллиарда рублей за счет неиспользованных остатков бюджета прошлого года. Фонд национального благосостояния достигает 4 триллионов 192 миллиардов рублей, что почти в 4,5 раза превышает размер Фонда национального благосостояния.

Государственный долг в этом году движется к цифре в 13,8% ВВП или 12,7 триллиона рублей — это рекордно низкий уровень задолженности российского государства. Россия ничего не должна МВФ. Кроме того, Москва заплатила по обязательствам всех бывших республик СССР. Банковская система благодаря планомерной работе ЦБ РФ по очистке от сомнительных организаций смогла выйти на отличные показатели по достаточности собственного капитала, нарастить прибыль, а также поднять зарплаты сотрудникам.

Достижение №7. Доступные кредиты. С учетом инфляции нынешние ставки по ипотеке, которые уже все больше становятся однозначными — самые низкие за всю историю российского государства. Если же учесть среднюю стоимость квартиры, то платежи по таким кредитам являются одними из самых доступных в мире. Выгода от относительно невысоких процентных ставок по кредитам (для высококлассных заемщиков, прежде всего) в США и ЕС нивелируется чрезмерно высокой базой для их исчисления вследствие опережающего удорожания стоимости квадратного метра, за которым не успевают меняться доходы населения в этих регионах мира. Увеличение темпов кредитования граждан на покупку автомобилей и квартир свидетельствует об их уверенности в перспективах развития экономики России.

Достижение №8. Отличный бизнес-климат для инвесторов. Ярким свидетельством привлекательности и признаком развития экономики России является растущий приток инвестиций в нашу страну, как внутренних, так и внешних. Только три инвестиционных форума, прошедших недавно, в Сочи, Ялте и Санкт-Петербурге, дали стране объем инвестиций, который сопоставим с четвертью годового бюджета страны. Бережное отношение к инвесторам проявляется как в дружелюбном человеческом внимании, так и в стремлении решить их вопросы, руководствуясь буквой и духом закона. Несмотря на неоправданно заниженные инвестиционные и страновые рейтинги России, инвесторы вкладывают рекордные средства, а также требуют от правительств ряда стран Запада отмены ограничительных мер в отношении нашей экономики, которые лишь раздражают попыткой помешать их бизнесу.

Достижение №9. Медицинское обслуживание становится все более комфортным. Появились электронные очереди и электронные медицинские карты. Ведется целевое строительство медицинских комплексов. Рост заработной платы медицинского персонала происходит в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина — все это необходимые слагаемые успеха в этой сфере, что привело к рекордному подъему продолжительности жизни россиян за 17 лет. Дополнительные годы жизни, которые наполнены смыслом и радостью, — это результат эффективной медицинской помощи в России. По степени восстановления здоровья пациентов, перенесших инсульт или инфаркт миокарда, Россия является мировым лидером — опыт, который сейчас активно изучается коллегами наших медиков в других странах. Это — важное достижение, так как проблемы с сердцем — главная причина смертности в мире.

Достижение №10. Наш стол богат продукцией собственного производства. Потребление мяса в расчете на душу населения, по итогам 2016 года, превысило международную норму. Запрет на выращивание продукции с ГМО, большие пространства и благоприятная экологическая ситуация позволяют выращивать самую высококачественную продовольственную продукцию в мире, которая получила признание и у ее покупателей за рубежом.

Сельское хозяйство стал кластером высокопроизводительного труда: при меньших посевных площадях удается собирать все больше тонн продукции с каждого гектара. Россия — глобальный поставщик продовольствия, занимающий первую строчку в мире по экспорту пшеницы, второе место по продажам подсолнечного масла. Кроме того, наша страна реализует за границу широкий ассортимент свежих и консервированных овощей и фруктов.

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