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Идиотизм в российской политике

Пятница, 19 Января 2018 16:01
Идиотизм в российской политике Фото из открытых источников

«Молодец среди овец, а против молодца сам овца». (Посл.)

 

В России для регистрации кандидатов в президенты собирают подписи?!

 

Центральное российское телевидение показывает, а в СМИ с самым серьезным видом обсуждают, как высококвалифицированные «эксперты» (вероятно, есть и с учёными степенями) – с самым серьёзным видом под большим увеличительным стеклом скрупулезно изучают подписи-закорючки неизвестных людей.

 

Проведя параллель, Альбер Эйнштейн, наблюдая вечером на досуге звездное небо, подметил: «Только две вещи бесконечны – Вселенная и человеческая глупость».

 

При всей любви и уважении к «царю природы» Человеку - исследование никому не нужных подписей-закорючек, вместо изучения личных качеств кандидатов на должность Президента, извините, но это в простонародье называют – идиотизм.

 

Даже маленькие дети не делают подобного. Чтобы познать вкус яблока – дети откусывают его, а не пробуют на зуб тарелку, на которой им фрукт подали.

 

Желание одних пролезть обманом во власть, встречая на пути трусость и холуйство других, понуждает их быть в поступках - глупыми.

 

Если оценивать кандидатов во власть по чужим подписям, то теоретически! можно выдвинуть кого угодно и что угодно. Например: осла, лошадь, или даже телеграфный столб. Ведь оцениваются-то подписи! Таким же образом, всех их общим списком можно утвердить и депутатами в парламент. Изучая чернильные подписи, вместо качества претендентов – понимаете, кто попадает в управление? – К кому тогда ваши претензии?

 

Лучше когда сами посмеёмся над собой, нежели над нами будут смеяться другие…

 

Но не всё так печально. Позитивные новости тоже есть!

 

Доброе семя, посаженное в землю (в умы людей), дало первые всходы.

 

- В декабре 2010 года в Германии в газете «Германия плюс» в первый раз был опубликован «Манифест демократии – власти Чести, Совести и Ума». А позже с дополнениями он был опубликован и в других СМИ.

 

В «Манифесте» изложены - модель подлинного (не фальшивого) устройства демократического общества, и механизм свободного отбора во власть (в депутаты, в управленцы). - Путём тестирования претендентов на: знания, способность мышления, а главное! на моральные качества личности.

 

Прошло семь лет упорного труда по распространению «Манифеста демократии» в СМИ, обсуждения его на различных форумах.

 

«Манифест демократии» был направлен в органы власти России, Украины и других стран, в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Государственную Думу РФ, в Совет Федерации РФ, во все российские политические партии и, наконец… - дело в России сдвинулось с мертвой точки.

 

- В январе 2018 года в Москве стартовал новый, осмысленный общероссийский проект «Всероссийский конкурс управленцев». Который направлен на отбор кадров высшей квалификации. Об этом подробно было рассказано в программе новостей на центральном российском телевидении и на сайте газеты «Комсомольская правда».

 

В конкурсном отборе заявили желание принять участие тысячи молодых людей. Количество желающих превзошло все ожидания. Людей «зацепило» за живой ум.

 

Для отбора лучших кадров, наконец-то, было проведено тестирование кандидатов.

 

Участникам было предложено ряд вопросов. Например, вопросы по географии - расположить по очередности с запада на восток страны известные города и реки России.

 

Общие знания по географии это уже хорошо. Первый шаг сделан.

 

Начать тестовый отбор по знаниям это только начало пути к новому демократическому устройству России, изложенному в «Манифесте демократии».

 

Знания кандидатам иметь надо. Мир развивается. Без способности ежедневно и постоянно мыслить – никуда не придешь и ничего не достигнешь.

 

Но большей цены и высших оценочных баллов у претендентов заслуживают личные нравственные качества. Об этом выделено в «Манифесте демократии».

 

По нравственным качествам в первую очередь нужно выдвигать кандидатов.

 

Человек неграмотный, разве что сможет украсть у вас кошелек, а человек ученый, но бессовестный, не моргнув глазом обворует всех вас и обчистит казну государства.

 

Потому больше общих знаний и способности мышления ценится нравственность.

 

Тестами должно проверять у кандидатов моральные качества. – Это будет вторым осмысленным шагом на пути к разумному демократическому обществу в России и в мире, минуя постыдную для людей эпоху идиотизма в политике.

 

Владимир Гарматюк специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Политика

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