Почему Турция так заинтересована в Сирии?

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Активность Турции на "сирийской арене" увеличивается с каждым днем. Молниеносная реакция Эрдогана на малейшие изменения в данном регионе, недвусмысленно свидетельствует о том, что турецкая сторона имеет на Сирию серьёзные виды. В чем же они заключаются?

Евфрат – артерия жизни. Вода – один из главных геоэкономических стимулов геополитической активности Эрдогана. Во время изучения материалов о дамбах и водах Евфрата, мне попались на глаза достаточно интересные факты, наводящие на мысли и выводы о турецких интересах в Сирии, и с чего вдруг Эрдоган до 2016 выступал против Асада, с которым ранее был вроде бы в неплохих отношениях?

Уже шла речь о одном из самых важных строительств Сирии - когда в 60-70-х годах при поддержке СССР было сооружено водохранилище аль-Асад, призванное решить проблему с нехваткой воды и электричества в некоторых районах Сирии, а заодно и создать запас на случай засухи. Об этом строительстве в русскоязычной литературе и публицистике написано довольно много, однако малоизвестен следующий момент - план предусматривал целую серию подобных дамб, а аль-Асад было всего лишь первой очередью.

Однако проект пришлось свернуть, по причине все той же Турции, которая в то же самое время начала возводить свою систему дамб, из-за чего воды в Евфрате стало намного меньше, и ее объемов уже не хватало для осуществления сирийского проекта.

За счет сооружения плотин и использования вод в Евфрате в период с 1970 по 2000 годы Турции удалось наладить производство дешевого электричества, что стало причиной экономического бума в стране в 90-е годы, резкого рывка вперед и ощутимого роста промышленности и сельского хозяйства. И причина всему и основной секрет такого благополучия - выкачанная из рек Евфрат и Тигр вода.

При этом Турцию мало волновала судьба живущих ниже по течению, несмотря на то, что там большая часть территории приходится на пустыню и полупустыню, и вода из рек - критически важный ресурс. Однако правительство Сирии, на которую по причине отнятия Турцией воды раз за разом сыпались бедствия и миллионы людей оказывались в нищете, относилось к подобной политике крайне неблагосклонно, и требовало справедливого соблюдения соглашения 1987 года, не позволяя туркам увеличивать объемы водозабора. Скандалы на этой почве были регулярно, Сирия и Ирак не раз обращались в ЛАГ с требованием надавить на Турцию, но Эрдоган, как и его предшественники, введеные квоты то и дело нарушал.

Если учесть эти два момента, то становится очень даже понятно, из каких интересов Эрдоган поддержал оппозицию Асада, и почему ему позарез надо посадить в Сирии лояльное себе правительство. Потому что основа благополучия и экономического роста Турции - это ворованная, назовем уже вещи своими именами, вода из Евфрата. И новое правительство Сирии, в идеале, должно не пресекать это воровство. Или старое, в лице Асада, если он примет такое условие - а возможно, что уже и принял.

Конечно, остается такая неудобная вещь как сирийский народ, которому что-то пить надо. Впрочем, для Эрдогана это проблема решаемая, не зря и вовсе не из наивной доброты он так привечает в Турции всевозможных беженцев из Сирии - ему эти люди будут гораздо полезнее в Турции, в качестве дешевой и бесправной рабочей силы, чем недовольной массой в самой Сирии, зреющей для бунтов.

Ирак в этом плане для Эрдогана не представляет конкуренции, так как на том участке русла Евфрата, где наличие воды наиболее критично, проживает достаточно специфический народ, которому и само иракское правительство будет радо перекрыть не то, что воду, но и кислород.

Резонно предположить, что для Эрдогана важной целью в операции Щит Евфрата (вдумайтесь в название и поймете горькую иронию!) является не только и не столько заявленная борьба с терроризмом (что просто фиговый листок для прикрытия реальных планов), а недопустимость соединения кантонов курдов, и, в не меньшей степени, доступ к водохранилищу аль-Асад, как к ресурсной базе. Да, все проводится под благовидным предлогом, а участвующие в Насосе Евфрата группировки сирийцев похоже или не понимают, или вовсе не задумываются о интересах собственного народа.

В итоге получается, что Эрдоганом в его "помощи" сирийскому народу, "защите мусульман" и "противодействии кровавому режиму" движет отнюдь не доброта с милосердием, а совершенно бесчеловечная выгода. А протурецкая пропаганда вряд ли будет в состоянии ответить на вопрос, а где собственно был "защитник суннитов" во время засух и бедствий 2006-2007 и 2010 годов, и почему в 2014-м из-за него едва не вышли из строя водоснабжение и подача электричества для сирийцев?

Так сирийцев "защищают" от достойной жизни в своей стране и "защитникам" этим несть числа.

Показательна в целом роль Сирии в этом новом мировом "разделении труда", что, по замыслам сильных мира сего, должен прийти на смену режима Асада - ресурсная база, сырьевой придаток и попросту колония. А сирийцам уготована судьба дешевой рабочей силы для обслуживания канав и водокачек, солдат на службе чуждых режимов или гибель по причине невписывания в рынок.

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