Ксении Собчак не нравится либеральная экономика?

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«Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива", заявила, что жители Крыма являются "неполноценными по отношению к миру", сообщает " Комсомольская правда ". "Мы же сами говорим, что Крым - часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка?»

«Ксения Собчак заявила, что жители Крыма являются «неполноценными по отношению к миру». По ее мнению, международные компании не хотят ехать в регион, потому что боятся попасть под санкции. Из-за этого регион будет нищать, люди на полуострове будут жить плохо, а бюджетных денег на Крым будет тратиться все больше».

Выражение «неполноценные» раздражает, как красная тряпка быка, поэтому теряется скрытый смысл высказываний. Детальный анализ фраз наводит на интересные мысли.

«Генеральная прокуратура начала проверку из-за слов Ксении Собчак, что «с точки зрения международного права Крым – украинский», а на полуострове нужно провести новый референдум». В то же время она употребляет «Мы», имея ввиду и себя, говоря о том, что "Мы же сами говорим, что Крым - часть России». Где настоящая Ксения?

«Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка?».

Судя по вопросу, она хочет, чтобы отделения были. Поэтому необходимо выяснить «Что такое «Сбербанк» и что нужно сделать, чтобы он появился в Крыму?».

По информации полученной из всё знающей, Википедии, «ПАО «Сбербанк» — российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52 % акций.. Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 40 %, а доля иностранных инвесторов — более 58 %».

Доля иностранных инвесторов не позволяет открыть отделения «Сбербанка» в Крыму. Из этой ситуации есть два выхода, либо убрать иностранцев из банка, либо создать «Российский банк развития» со 100% российским капиталом, который будет выдавать кредиты на развитие производства и строительство жилья под 3% годовых. Тогда «Сбербанк» будет не нужен.

Вторым признаком неполноценности является то, что «международные компании не хотят ехать в регион, потому что боятся попасть под санкции. Из-за этого регион будет нищать, люди на полуострове будут жить плохо, а бюджетных денег на Крым будет тратиться все больше».

Я не понимаю, зачем нужны иностранные компании? Иностранные компании всю прибыль уведут из России. Нужна просто государственная программа «КРЫМ». Необходим проект обустройства полуострова таким образом, чтобы российские граждане вспоминали Египет и Турцию, как кошмарный сон, и с радостью ехали отдыхать в этот благодатный край. Иностранцам обеспечить доступ только по спец. приглашениям.

По неофициальным данным, полученным из интернета «200 млрд. $ россияне хранят в банках России, 50 млрд. $ - дома»

Сбербанк предлагает вкладчикам «вклад от 3 месяцев до 3 лет включительно. Ставка до 5,05%** в рублях». Выдаёт кредиты «Кредит «Доверие» сумма от 100 000 до 3 000 000 – ставка от 16.5 до 18.5% годовых»

Если бы народ доверял государству, а государство смогло чётко сказать, чего оно хочет, то можно было бы выпустить целевые займы под 7-8% годовых и обойтись без внешних вливаний, оставляя 100% прибыль в России.

При обустройстве Крыма, бюджетных денег от государства не потребуется. Крым станет эффективным донором для областей России, которые, благодаря либеральной экономике стали нищими.

Александр Уфаев специально для Planet Today