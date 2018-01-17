Среда 17 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Ксении Собчак не нравится либеральная экономика?

Ксении Собчак не нравится либеральная экономика?

Среда, 17 Января 2018 11:15
Ксении Собчак не нравится либеральная экономика? Фото из открытых источников

«Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива", заявила, что жители Крыма являются "неполноценными по отношению к миру", сообщает " Комсомольская правда ". "Мы же сами говорим, что Крым - часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка?»

 

«Ксения Собчак заявила, что жители Крыма являются «неполноценными по отношению к миру». По ее мнению, международные компании не хотят ехать в регион, потому что боятся попасть под санкции. Из-за этого регион будет нищать, люди на полуострове будут жить плохо, а бюджетных денег на Крым будет тратиться все больше».

         

Выражение «неполноценные» раздражает, как красная тряпка быка, поэтому теряется скрытый смысл высказываний. Детальный анализ фраз наводит на интересные мысли.

             

«Генеральная прокуратура начала проверку из-за слов Ксении Собчак, что «с точки зрения международного права Крым – украинский», а на полуострове нужно провести новый референдум».  В то же время она употребляет «Мы», имея  ввиду и себя, говоря о том, что "Мы же сами говорим, что Крым - часть России».  Где настоящая Ксения?

 

«Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка?».

 

Судя по вопросу, она хочет, чтобы отделения были. Поэтому необходимо выяснить «Что такое «Сбербанк» и что нужно сделать, чтобы он появился в Крыму?».

 

По информации полученной из всё знающей, Википедии, «ПАО «Сбербанк» — российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52 % акций.. Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 40 %, а доля иностранных инвесторов — более 58 %».

 

Доля иностранных инвесторов не позволяет открыть отделения «Сбербанка» в Крыму. Из этой ситуации есть два выхода, либо убрать иностранцев из банка, либо создать «Российский банк развития» со 100% российским капиталом, который будет выдавать кредиты на развитие производства и строительство жилья под 3% годовых. Тогда «Сбербанк» будет не нужен.

 

Вторым признаком неполноценности является то, что «международные компании не хотят ехать в регион, потому что боятся попасть под санкции. Из-за этого регион будет нищать, люди на полуострове будут жить плохо, а бюджетных денег на Крым будет тратиться все больше».

           

Я не понимаю, зачем нужны иностранные компании? Иностранные компании всю прибыль уведут из России. Нужна просто государственная программа «КРЫМ». Необходим проект обустройства полуострова таким образом, чтобы российские граждане вспоминали Египет и Турцию, как кошмарный сон, и с радостью  ехали отдыхать в этот благодатный край. Иностранцам обеспечить доступ только по спец. приглашениям.

           

По неофициальным данным, полученным из интернета «200 млрд. $ россияне хранят в банках России,  50 млрд. $ - дома»

               

Сбербанк предлагает вкладчикам «вклад от 3 месяцев до 3 лет включительно. Ставка до 5,05%** в рублях». Выдаёт кредиты «Кредит «Доверие» сумма от 100 000 до 3 000 000 – ставка от 16.5 до 18.5% годовых»

           

 

Если бы  народ доверял государству, а государство смогло чётко сказать, чего оно хочет, то можно было бы выпустить целевые займы под 7-8% годовых и обойтись без внешних вливаний, оставляя 100% прибыль в России.

           

При обустройстве Крыма, бюджетных денег от государства не потребуется. Крым станет эффективным донором для областей России, которые, благодаря либеральной экономике стали нищими.

 

Александр Уфаев специально для Planet Today

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Собчак Россия

Главное за сутки
Украина возобновит закупку российского газа в 2018 году Украина возобновит закупку российского газа в 2018 году "Нафтогаз Украины" в 2018 году возобновит закупку газа у России, чтобы выполнить решение Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев. "С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы.…
Тиллерсон заявил, что КНДР пока не демонстрирует, что ей можно доверять Тиллерсон заявил, что КНДР пока не демонстрирует, что ей можно доверять КНДР на данный момент не продемонстрировала, что она может быть вызывающим доверие партнером по переговорам. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам прошедшей в Ванкувере под…
Выпускников МГИМО увольняют из польского МИДа Выпускников МГИМО увольняют из польского МИДа Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович решил провести в министерстве кадровые перестановки, в ходе которых работу потеряют выпускники российских вузов. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные…

Читайте также
Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины Новое неожиданное заявление Президента РФ Владимира Путина, которое он сделал на встрече с главами российских СМИ и информагентств, уже вызвало неоднозначную реакцию, которая грозит перерасти в настоящую сетевую бурю. Путин…
Молдавия на грани гражданской войны – заявление президента Игоря Додона Молдавия на грани гражданской войны – заявление президента Игоря Додона В эти дни в Кишиневе решается далеко не только судьба Молдавии. Игорь Додон неугоден нынешней правящей партии не только, как несговорчивый политик, никак не желающий превращаться в "свадебного генерала", а,…
Угроза дефолта США: долларозависимый мир в ожидании Угроза дефолта США: долларозависимый мир в ожидании Призрак дефолта в очередной раз замаячил перед США. Министр финансов Соединенных Штатов призвал Конгресс срочно повысить лимит госдолга. Поскольку у Трампа сложные отношения с собственной партией, процедура может стать поводом…
Путина не слышат на российском телевидении Путина не слышат на российском телевидении Отвечая на вопросы журналистов, на ежегодной пресс конференции Владимир Владимирович сказал «Украина вошла в состав Российской империи в 1645 году тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний…
Фото
ТОП 10 самых жутких мест на Земле ТОП 10 самых жутких мест на Земле

Сцены из любого фильма ужасов меркнут на фоне этих реально существующих мест, которые можно посетить...

Видео

 

Генпрокурор Украины танцует с собакой

Опрос

Какого работодателя Вы выберете?

 

Анекдот дня

- Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секс@ каждый день. А я таки в возрасте…

- А шо я вам говорил, Наум Аронович - не берите в жены молоденькую и страшненькую. Никто вам с нею не поможет…

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию
Гнилые "братушки" - Болгария являет миру чудеса русофобии Гнилые "братушки" - Болгария являет миру чудеса русофобии
Volkswagen и Adidas послали подальше и Климкина, и Украину Volkswagen и Adidas послали подальше и Климкина, и Украину
Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины
Пентагон "открыл глаза" миру, объяснив откуда у террористов в Сирии дроны Пентагон "открыл глаза" миру, объяснив откуда у террористов в Сирии дроны
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.