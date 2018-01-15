Путина не слышат на российском телевидении

Фото из открытых источников

Отвечая на вопросы журналистов, на ежегодной пресс конференции Владимир Владимирович сказал «Украина вошла в состав Российской империи в 1645 году тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир – там как‑то по‑другому центр назывался, – три области. В результате нахождения в составе Российской империи вокруг неё прирастала территория за счёт многих событий: русско-турецких войн, потом Второй мировой войны.

Но в 1922, 1923, 1924 годах большевики почему‑то решили, что все прилегающие к исторической части Украины территории должны быть погружены во вновь создаваемую республику – Украину. Всё Причерноморье ушло туда; после Второй мировой войны ушли туда западные области».

К словам человека, имеющего невероятно большой рейтинг, журналисты должны были прислушаться, но почему то этого не сделали. Из вышесказанного можно сделать только один вывод – с чем пришла Украина, с тем должна была и уйти. К тому же украинские власти, сами, отказываются от территорий переданных УССР в административное подчинение Россией, объявив процесс декоммунизации и дерусификации.

На российском телевидении идут бесконечные ток шоу, на которых, дамы и господа с лоснящимися от сытости лицами, поливают грязью Россию, обвиняя её в агрессии. Для меня их речи, лай моськи на слона, но молодые люди по-другому воспринимают эти речи. В этом я убедился, беседуя с тридцатилетним коллегой. Мне с большим трудом удалось объяснить ему то, что в 1939 году Польша была агрессором и нашим врагом, захватившим часть западных территорий России, а пакт «Молотова-Риббентопа» помог спасти мир от фашизма.

Западные «партнёры» постоянно обвиняют Путина в агрессивности. На пресс-конференции с участием иностранных журналистов он не мог, открыто сказать о том, что пришло время на уровне юристов разобраться с Украиной.

Пока Путина услышали только коммунисты. Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отвечая на требование Украины признать годы в составе Советского Союза «оккупацией» сказал: «Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины».

К сожалению, у коммунистов нет возможности повлиять на редакторов телевизионных программ, а услышать Путина, там почему-то не захотели.

Собаку, кусающую руку, кормящего её хозяина надо наказывать. Есть в Европе две обиженные страны – Украина и Польша. Судьбу этих стран всегда решали Россия и Германия. Ситуация складывается так, что им необходимо снова объединиться, чтобы поставить на место Польшу и Украину.

Время «Четырёх танкистов и собаки» закончилось, поэтому если Германия договориться с Россией о возвращении ей Данцига, я буду только рад. Территории, отошедшие к России входе Второй Мировой Войны должны остаться под контролем России.

Александр Уфаев специально для Planet Today