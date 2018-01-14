Разделенная Корея - трагедия одной нации, грозящая вылиться в Третью мировую войну

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В наши дни, когда внимание всего мира приковано к событиям, называемым в мировых СМИ "корейским кризисом", а по сути - ожесточенному противостоянию КНДР и США, самое время вспомнить о том, как и почему возникла ситуация, ставшая предпосылкой и кровопролитных военных конфликтов в прошлом, и нынешнего кризиса, грозящего перерасти в глобальную ядерную войну. Прежде всего - о том, как Корея оказалась разделена и какую роль сыграла в этом Америка.

Сегодня на Корейском полуострове, расположенном в Восточной Азии, существуют две страны – Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Республика Корея. Как и почему образовались два этих государства? Более того, почему эти две страны так кардинально отличаются друг от друга и в чем заключается причина их вражды? О том, как все происходило с самого начала, какой конфликт между Северной и Южной Кореей не дает этим странам воссоединиться, читайте ниже.

В чем же заключается и где берет свои истоки конфликт Северной и Южной Кореи? Кратко ответить на эти вопросы непросто, ведь предпосылки, приведшие к возникновению этих двух государств, агрессивно настроенных по отношению друг к другу, были заложены более ста лет назад.

Еще в XIX веке Корея была независимым государством, однако попала в сферу интересов разных стран, в частности, России, Китая и Японии. Они противостояли друг другу в борьбе за право властвовать над Кореей. Завершающую роль в этом противостоянии сыграла русско-японская война 1904–1905 гг. В результате нее Япония окончательно установила свое первенство на полуострове. Изначально установив протекторат над Кореей, к 1910 году Япония полностью включила ее в границы своего государства. Так были созданы условия, в будущем вылившиеся в известный нам конфликт Южной и Северной Кореи, хронология которого отсчитывается с середины XX века.

Таким образом, на протяжении 35 лет, вплоть до момента поражения Японии во Второй мировой войне, Корея оставалась ее колонией. Конечно же, в течение этого периода корейцы пытались отвоевать себе независимость, однако милитаристская Япония на корню пресекала все подобные попытки.

Во время конференции, состоявшейся в Каире в 1943 году, обсуждались вопросы относительно перспектив военных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Относительно территорий, захваченных Японией, было принято решение в дальнейшем предоставить Корее независимость.

В 1945 году армии союзников высадились на Корейском полуострове, соответственно, советские войска зашли с севера, а американские – с юга. В дальнейшем в результате этого и были образованы Южная и Северная Корея. История конфликта берет свое начало с договоренности между США и СССР разделить страну на две зоны для более эффективного принятия капитуляции Японии.

Разделение проводилось по 38-й параллели, и после окончательного освобождения Корейского полуострова от японских захватчиков союзники приступили к формированию переходных правительств с целью дальнейшего объединения северной и южной зоны в целостное государство под единым руководством.южная и северная корея история конфликта

Примечательно, что в южной зоне, курировавшейся американцами, находилась и столица бывшего корейского государства – город Сеул. Помимо этого, в южной части полуострова плотность населения была практически в два раза выше, чем на севере страны, то же самое касалось и сельскохозяйственных, и промышленных ресурсов.

Вслед за этим обнаружилась новая проблема – Соединённые Штаты и Советский Союз никак не могут договориться о порядке объединения страны. Они расходились по многим вопросам относительно процедуры вывода войск союзников из Кореи, проведения выборов, формирования единого правительства и т. д. Попытки договориться ни к чему не приводили на протяжении практически двух лет.

В частности, СССР изначально настаивал на выводе с территории Кореи всего контингента иностранных войск, вслед за чем можно было бы приступать к выполнению остальных пунктов плана. Америка же не соглашалась с этим предложением и летом 1947 года вынесла корейский вопрос на рассмотрение в Генеральной Ассамблее ООН. Пожалуй, суть конфликта между Северной и Южной Кореей изначально заложена в противостоянии двух сверхдержав – США и СССР.

Но так как Америка пользовалась поддержкой большинства членов ООН, корейский вопрос был рассмотрен и одобрен на условиях, предложенных США. В свою очередь СССР выступил против, тем не менее в ООН уже приняли решение создать специальную комиссию, задачей которой являлась организация и проведение выборов в Корее. СССР и контролируемые им власти Северной Кореи отказались допустить комиссию ООН на северную часть полуострова.

Несмотря на разногласия, в мае 1948 года на территории, курируемой США, проводятся выборы, в результате которых образовывается независимая Республика Корея, иначе – Южная Корея. Сформированное правительство, возглавленное президентом Ли Сын Маном, ориентируется на западный мир и тесно сотрудничает с США.

Вслед за этим в северной части Корейского полуострова в августе того же года также проводятся выборы, а в сентябре объявляется о создании КНДР, иначе – Северной Кореи. В данном случае было сформировано прокоммунистическое правительство, возглавленное Ким Ир Сеном. Так были созданы два независимых друг от друга государства – Южная и Северная Корея. История конфликта начинается с войны, последовавшей через два года.конфликт между северной и южной кореей

После создания этих двух государств США и СССР приступили к выводу своих войск с их территории. Стоит отметить, что каждое из новообразованных правительств изначально предъявляло претензии на всю территорию Корейского полуострова и заявляло о себе как о единственной законной власти Кореи. Отношения накалялись, страны накапливали свой военный потенциал, конфликт между Северной и Южной Кореей обострялся и постепенно переходил в силовую плоскость. В 1949–1950 гг. начали происходить мелкие боестолкновения вдоль 38-й параллели, являющейся границей между образовавшимися республиками, впоследствии перешедшие в полномасштабную войну.

К 25 июня 1950 года вялотекущий конфликт Северной и Южной Кореи постепенно перерос в тяжелые бои. Стороны взаимно обвиняли друг друга в нападении, однако сегодня принято считать, что агрессором являлась КНДР. Всего через несколько дней стало очевидным, что северокорейская армия значительно превосходит своего противника, ведь уже на пятый день войны ей удалось занять Сеул. Соединённые Штаты незамедлительно пришли на помощь Югу, а также развернули в ООН кампанию, в рамках которой обвинили Северную Корею в агрессии, призвав международное сообщество оказать Южной Корее военную поддержку в целях восстановления безопасности в регионе.конфликт южной и северной кореи хронология

В результате включения американских подразделений, а вслед за ними и войск, объединенных под эгидой ООН, в конфликт Северной и Южной Кореи, армии Юга удалось сдержать наступление неприятеля. Вслед за этим последовало контрнаступление на территории Северной Кореи, что стало причиной включения в войну китайских добровольческих формирований. СССР также оказал военную поддержку Северной Корее, поэтому вскоре зона боевых действий снова переместилась в южную часть полуострова.

После очередного контрнаступления южнокорейской армии и союзных ей многонациональных сил ООН, к июлю 1951 года зона боевых действий окончательно переместилась к 38-й параллели, вдоль которой на протяжении двух лет продолжались все последующие столкновения. Вскоре стало ясно, что цена победы для любой из противоборствующих сторон может оказаться слишком высокой, поэтому 27 июля было заключено перемирие. Примечательно, что соглашение о прекращении огня с одной стороны было подписано командующими войсками КНДР и Китая, с другой – США под флагом ООН. При этом США по сей день сохраняют военное присутствие на территории Южной Кореи.

Разные источники сообщают неодинаковые цифры относительно потерь сторон, которые повлек за собой конфликт между Северной и Южной Кореей, однако можно с уверенностью сказать, что эти потери были значительными. Также был нанесен большой ущерб обоим государствам, так как боевые действия велись практически на всей территории полуострова. Корейская война по сути являлась неотъемлемой частью начавшейся в середине XX века холодной войны.

По окончании войны на полуострове конфликт Северной и Южной Кореи был переведен в замороженное состояние. Братские страны по-прежнему относились друг к другу с осторожностью и подозрением, и лишь на фоне налаживания контактов между Америкой и Китаем несколько улучшились и взаимоотношения Севера с Югом.конфликт между северной и южной кореей кратко

В 1972 году странами было подписано совместное заявление, согласно которому они взяли курс на единение, основываясь на принципах мирного диалога, самостоятельности, не опираясь на внешние силы. Впрочем, мало кто верит в возможность полного слияния государств в одно целое, ведь причина конфликта Северной и Южной Кореи отчасти кроется именно в несовместимости политических режимов и принципов управления государством. Так, в КНДР предлагали на рассмотрение вариант создания конфедерации по формуле «одно государство, один народ – два правительства и две системы».

В начале 1990 годов были предприняты новые попытки сближения. В связи с этим странами был принят ряд новых договоренностей, среди которых Соглашение о примирении, ненападении и взаимном сотрудничестве, а также Совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако вслед за мирными инициативами КНДР довольно часто обнаруживала намерения получить ядерное оружие, что не раз вызывало глубокую обеспокоенность со стороны международного сообщества, в частности США.

В июне 2000 года состоялся первый межкорейский саммит, на котором были предприняты очередные шаги к сближению. По его итогам 15 июня главами республик была подписана Совместная декларация Севера и Юга, ставшая в долгосрочной перспективе тем самым основополагающим документом относительно вопросов объединения, который корейское общество ожидало на протяжении практически полувека. В этой декларации заявлено о намерении сторон добиваться воссоединения «силами самой корейской нации».суть конфликта северной и южной кореи

В октябре 2007 года была проведена очередная межкорейская встреча, итогом которой стало подписание новых документов, продолжающих и развивающих принципы, заложенные в Совместной декларации 2000 года. Тем не менее суть конфликта Северной и Южной Кореи такова, что на протяжении времени отношения между странами остаются нестабильными, а также характеризуются периодами подъемов и резких спадов.

Примеры обострения ситуации на полуострове зачастую связаны с проводимыми в Северной Корее подземными ядерными испытаниями, как случалось в 2006 и 2009 годах. В обоих случаях подобные действия КНДР вызывали протест не только со стороны Южной Кореи – все международное сообщество выступало против деятельности в ядерной сфере, а в Совете Безопасности ООН было принято несколько резолюций, призывающих возобновить переговоры о денуклеаризации полуострова.суть конфликта между северной и южной кореей

Конфликт Северной и Южной Кореи не раз выливался в вооруженные столкновения, которые, безусловно, ставили на грань срыва процесс сближения братских стран. Так, 25 марта 2010 года неподалеку от границы КНДР в Желтом море был взорван и потоплен южнокорейский военный корабль, что стало причиной гибели 46 моряков. Южная Корея обвинила КНДР в уничтожении судна, однако Север свою вину отрицал. В ноябре того же года произошел крупный вооруженный инцидент на линии разграничения, в котором стороны обменялись взаимными артиллерийскими обстрелами. Не обошлось без жертв, в том числе были и погибшие.

Помимо всего прочего Северная Корея довольно остро реагирует на американское присутствие в южной части полуострова. США и Южная Корея, являющиеся давними союзниками, периодически проводят военные учения в ответ на что, Север неоднократно делал громкие заявления, угрожая применить силу и нанести ракетные удары по американским военным базам, расположенным на юге полуострова и в Тихом океане, а также по континентальной части США.

В августе 2015 года в очередной раз усугубился конфликт между Северной и Южной Кореей. Кратко говоря, с территории Северной Кореи был произведен артиллерийский выстрел. Целью этой атаки, согласно сообщениям из Пхеньяна, были громкоговорители, через которые Юг вел пропаганду против Севера. В свою очередь, в Сеуле связали данные действия с тем, что двое военнослужащих Республики Кореи незадолго до этого подорвались на мине, якобы подложенной северокорейскими диверсантами. После того как стороны обменялись взаимными обвинениями, правительство КНДР пригрозило боевыми действиями в случае, если в течение 48 часов власти Южной Кореи не образумятся и не прекратят антисеверокорейскую пропаганду.

В СМИ на эту тему было много шума, аналитиками и политологами высказывалась масса предположений относительно вероятности начала нового межкорейского противостояния, но в конечном счете стороны сумели договориться и разрешить все мирным путем. Возникает вопрос: надолго ли? И какова будет следующая причина конфликта между Северной и Южной Кореей, а также к чему может привести очередная эскалация?

Вряд ли сегодня можно прогнозировать то, как в дальнейшем будут развиваться отношения Северной и Южной Кореи. Удастся ли народу этих стран разрешить этот в каком-то смысле внутренний конфликт, не говоря уже о перспективах объединения стран в единое государство? Более чем за полвека, прошедших с момента Корейской войны, корейский народ распался на две отдельных нации, каждая из которых полностью сформировалась и теперь имеет свой характер и менталитет. Даже если они смогут простить друг другу все обиды, им все равно будет нелегко найти общий язык. Тем не менее хочется пожелать им всем одного – мира и взаимопонимания.

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